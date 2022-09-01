Сокращают сотрудников новосибирской типографии «Наука» — прежде у издательства скопился долг в 900 миллионов
Предприятие печатало труды ученых из регионов, расположенных за Уралом
Cотрудников новосибирской типографии издательства «Наука» сокращают из-за закрытия предприятия. Работники не верят в убыточность производства и негодуют из-за неминуемой потери работы. В руководстве изменения объясняют реорганизацией федерального предприятия и уточняют, что часть сотрудников издательства продолжит работу в Новосибирске.
«Не сказать, что богато жили, но работали»
Одна из сотрудников типографии Светлана М. в беседе с журналистом НГС отметила, что в мае 2022 года работников предприятия уведомили, что издательство «Наука» будет реорганизовано — из унитарного предприятия (ФГУП) превратится в бюджетное учреждение (ФГБУ). В уведомлении уже на тот момент было сказано, что люди вправе уволиться по собственному желанию.
В июле московское руководство издательства выпустило приказ о простое новосибирской типографии «в связи с причинами экономического характера» (оба документа имеются в распоряжении НГС), несмотря на то, что, по словам сотрудников, заказы на предприятие поступали регулярно.
По данным сайта издательства «Наука», новосибирская типография выпустила первый научный труд в марте 1971 года. Им стала книга «Проблемы общей и региональной геологии». Также отмечено, что изначально типография была единственным, уникальным предприятием, «не имевшим себе равных по оснащению от Урала до Дальнего Востока», и была предназначена «для выпуска сложнейших научных книг и журналов, как правило, малотиражных».
— Не сказать, что мы богато жили, но работали постоянно. Перед приказом о простое нам просто запретили работать, мы не могли выполнить уже взятые заказы. Возникло недопонимание с заказчиками. Позже на встречу с сотрудниками предприятия приехал представитель московского руководства, который объявил нам о сокращении, — рассказала Светлана.
Под сокращение, добавила она, попали около 40 человек — все сотрудники типографии. Последний рабочий день — 5 октября. Многие работники — предпенсионного возраста, сегодня они обеспокоены тем, что не смогут найти себе работу.
— В Новосибирске печатались научные труды ученых практически со всех регионов, расположенных за Уралом. Нашу типографию можно назвать уникальной, — подчеркнула женщина.
Что будет с типографией
Директор новосибирского филиала «Науки» Вячеслав Лукин заявил НГС, что типография «не закрывается», а «переносится». При этом он сослался на «реорганизацию» — преобразование предприятия в ФГБУ.
— Небольшое сокращение, было решено перенести производство в Москву. А так у нас издательство продолжает работать здесь в Новосибирске. Здесь будут производиться не только сбор заказов, но и редактура и художественные работы, нам еще трудиться и трудиться, — объяснил Лукин.
Он добавил, что сокращения — вынужденная мера, поскольку «нет смысла приглашать людей в Москву». По его словам, эти сотрудники — технический персонал.
Долг в 900 миллионов
В распоряжении НГС оказалась аудиозапись встречи представителя московского руководства по имени Максим (идентифицировать фамилию не удалось) с сотрудниками новосибирской типографии. В диалоге с работниками он напомнил, что у издательства «Наука» накопились долги: на сегодняшний день порядка 900 миллионов рублей, при этом большая их часть перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.
«Наука» — старейшее научное издательство страны и одно из крупнейших в мире — было основано в 1727 г. после открытия Академической типографии как издательского органа Академии наук.
«Наука» издавала труды М. Ю. Ломоносова, В. Н. Татищева, А. С. Пушкина, Г. Р. Державина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, С. П. Королева и других.
До недавнего времени в составе издательства находились три действующих полиграфических предприятия: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. У издательства имеется своя книгораспространительская сеть — «Академкнига», магазины которой находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Красноярске.
Информация о солидной задолженности ранее была опубликована на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.
Также из аудиозаписи следует, что решением проблемы стало соглашение между «Наукой» и ФНС, в рамках которого некоторые объекты из имущественного комплекса издания будут «вовлечены в хозяйственную деятельность», а полученная от государства компенсация направлена на погашение задолженности. Здание типографии в Новосибирске по улице Станиславского попало в список таких объектов.
— Последние 2–3 года новосибирское подразделение не закрывало свои затраты даже с учетом аренды (сдачи в аренду свободных помещений. — Прим. ред.). Здание переходит ДОМ.РФ, — заявил московский представитель.
Акционерное общество ДОМ.РФ — финансовый институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы. Компания является оператором ряда государственных программ поддержки, запущенных президентом России: в частности, льготной ипотеки, поддержки семей с детьми и т. д.
По словам московского представителя, процесс перехода может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Редакция НГС направила запрос в компанию ДОМ.РФ с просьбой прояснить дальнейшие планы на здание по адресу Станиславского, 25 в Новосибирске, где раньше располагалась типография «Науки».
В мае новосибирские власти назвали убыточным Камнереченский завод в Тогучинском районе, на котором людей просили уволиться по собственному желанию.