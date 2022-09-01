Сокращают сотрудников новосибирской типографии «Наука» — прежде у издательства скопился долг в 900 миллионов

По данным сайта издательства «Наука», новосибирская типография выпустила первый научный труд в марте 1971 года. Им стала книга «Проблемы общей и региональной геологии». Также отмечено, что изначально типография была единственным, уникальным предприятием, «не имевшим себе равных по оснащению от Урала до Дальнего Востока», и была предназначена «для выпуска сложнейших научных книг и журналов, как правило, малотиражных».



— Не сказать, что мы богато жили, но работали постоянно. Перед приказом о простое нам просто запретили работать, мы не могли выполнить уже взятые заказы. Возникло недопонимание с заказчиками. Позже на встречу с сотрудниками предприятия приехал представитель московского руководства, который объявил нам о сокращении, — рассказала Светлана.

