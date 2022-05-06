Власти назвали убыточным новосибирский завод, где людей просят уволиться
Сейчас предприятие в простое, сотрудникам предложили устроиться на соседний завод, но они не нашли вакансий
В правительстве Новосибирской области прокомментировали скандальную ситуацию на Камнереченском заводе в Тогучинском районе, назвав завод убыточным.
— На данный момент предприятие переведено в режим простоя. Высвобождение сотрудников производится в соответствии с законом, заключаются соглашения по согласованию сторон. Обращений в прокуратуру и администрацию не поступало, — сообщили в пресс-службе правительства. — Решение о переводе предприятия в режим простоя принято в связи с убыточностью предприятия на протяжении 5 лет. Низкие экономические показатели связаны с устаревшим оборудованием.
По информации областного правительства, специалисты центра занятости встречались с руководством завода и обсудили перспективы трудоустройства сотрудников: часть коллектива готовы принять в филиале АО БЭТ — Горновском заводе Спецжелезобетона. Сколько именно сотрудников сможет принять другой завод, неизвестно.
В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области в ответе на запрос НГС сообщили, что Камнереченский завод уведомил о введении режима простоя до 31 мая 2022 года для 13% работников в связи с отсутствием горной массы и невозможностью запуска производства. Информации о сокращении сотрудников не поступало.
— В адрес работодателя направлены предложения о получении государственной поддержки занятости населения — организации временного трудоустройства и профессионального переобучения работников, находящихся в простое, с использованием бюджетной субсидии, — уточнили в министерстве.
После публикации НГС о том, что сотрудников завода вынуждают уволиться, прокуратура Тогучинского района начала проверку соблюдения трудовых прав и исполнения законодательства о занятости населения.
На сайте Горновского завода Спецжелезобетона нет открытых вакансий в Горном. Также нет открытых вакансий предприятия на «Зарплата.ру».
Сотрудники Камнереченского завода сообщили НГС, что на днях на завод приезжала прокуратура и трудовая инспекция, 6 мая работникам завода выплатили премию за январь.
— Мы наняли юриста, он готовит заявление в прокуратуру. Сейчас сидим на 2/3 зарплаты, рабочие места охраняем. Но пока нам никаких предложений от начальства не поступало. Вакансий на Семеновской сопке (Камнереченский каменный карьер. — Прим. ред.), Самарском карьере, НКУ (Новосибирское карьероуправление. — Прим. ред.), как сказали уже, нет, не принимают. Где-то только дробильщики требуются. На СЖБ нам тоже сказали, что прием закончен. Большинство так и остались — кто куда смог. Кто-то вахту ищет. Только 13 человек в центре занятости, — сообщили сотрудники завода.
В 2022 году критическая ситуация сложилась на заводе «Тяжстанкогидропресс». Тогда было серьезное сокращение штата, работникам не выплатили часть зарплаты. Прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. Следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.