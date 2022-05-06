Власти назвали убыточным новосибирский завод, где людей просят уволиться

По информации областного правительства, специалисты центра занятости встречались с руководством завода и обсудили перспективы трудоустройства сотрудников: часть коллектива готовы принять в филиале АО БЭТ — Горновском заводе Спецжелезобетона. Сколько именно сотрудников сможет принять другой завод, неизвестно.

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области в ответе на запрос НГС сообщили, что Камнереченский завод уведомил о введении режима простоя до 31 мая 2022 года для 13% работников в связи с отсутствием горной массы и невозможностью запуска производства. Информации о сокращении сотрудников не поступало.

— В адрес работодателя направлены предложения о получении государственной поддержки занятости населения — организации временного трудоустройства и профессионального переобучения работников, находящихся в простое, с использованием бюджетной субсидии, — уточнили в министерстве.

После публикации НГС о том, что сотрудников завода вынуждают уволиться, прокуратура Тогучинского района начала проверку соблюдения трудовых прав и исполнения законодательства о занятости населения.