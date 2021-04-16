Губернатор заявил о привлечении силовиков к диалогу с заводом «Тяжстанкогидропресс» — что думает директор

Андрей Травников заявил о привлечении силовиков к проблемам завода «Тяжстанкогидропресс»
Генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов ответил на слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о возможности привлечения силовиков к диалогу с собственниками завода.
Что сказал Травников
— Много было сделано, и договаривались с энергетиками о рассрочке оплаты энергоресурсов, и договаривались с потребителями о новых заказах, и договаривались с налоговой о неприменении штрафных санкций к предприятию, и совместно с прокуратурой постоянно добиваемся погашения задолженности по заработной плате. Тем не менее, как мне доложил мой заместитель Сергей Сёмка, в этой работе он стал сталкиваться с серьезной сложностью, с непониманием, отсутствием контакта с руководителями, собственниками и бенефициарами этого предприятия. Но, во-первых, генеральный директор за год
Ответ гендиректора
Гендиректор завода Мифтахов уточнил, что это высказывание он слышал, но предполагает, что оно относится всё же к предыдущим руководителям завода.
— Я действую в рамках правового поля, согласно действующему федеральному законодательству. Возможно, губернатор имел в виду предыдущих руководителей, собственников. Я думаю, там, возможно, есть вопросы. Но в этом должны разбираться, скажем так, компетентные правоохранительные органы, — заметил Амир Мифтахов.
Гендиректор также отметил, что правительство Новосибирской области уже помогло заводу, проведя переговоры с энергетиками, которые за долги отключили предприятию электричество. На сегодняшний момент, уточнил Мифтахов, электричество подключено и составлен график погашения долгов перед энергетиками.
Что известно о заводе и компании «Стиллайн»
Между тем на днях стало известно о начавшихся в рамках банкротства ООО торгах на активы предприятия «СМЦ "Стиллайн"», которое является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным системы «Контур.Фокус», «Стиллайну» принадлежит около 75% ПАО. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин. У ПАО «Тяжстанкогидропресс»
ООО «СМЦ "Стиллайн"» в феврале
У компании, по данным «СПАРКа», три действующих исполнительных производства на сумму
Имущество завода «Стиллайн» выставлено на торги, сообщает «КоммерсантЪ».
— В составе лота: комплекс недвижимого имущества, а также находящиеся в залоге у Сбербанка производственное оборудование и техника. Начальная стоимость —
По словам действующего гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс», «Стиллайну» принадлежат два корпуса с земельными участками, которые ранее были имуществом завода. Какая эта часть от всего завода, гендиректор уточнить не смог, пояснив лишь, что оставшаяся заводская территория занимает примерно около 150 тысяч квадратных метров.
Редакция НГС отправила запрос в ООО «СМЦ "Стиллайн"», но на момент написания новости ответа от руководства этого предприятия не поступило.
14 апреля НГС рассказал несколько историй рабочих «Тяжстанкогидропресса», которым накануне депутаты-коммунисты на встрече возле заводской проходной пообещали начать борьбу за национализацию предприятия.
В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря появилась информация, что сотрудники получили зарплату