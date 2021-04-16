Губернатор заявил о привлечении силовиков к диалогу с заводом «Тяжстанкогидропресс» — что думает директор

Ответ гендиректора

Гендиректор завода Мифтахов уточнил, что это высказывание он слышал, но предполагает, что оно относится всё же к предыдущим руководителям завода.



— Я действую в рамках правового поля, согласно действующему федеральному законодательству. Возможно, губернатор имел в виду предыдущих руководителей, собственников. Я думаю, там, возможно, есть вопросы. Но в этом должны разбираться, скажем так, компетентные правоохранительные органы, — заметил Амир Мифтахов.



Гендиректор также отметил, что правительство Новосибирской области уже помогло заводу, проведя переговоры с энергетиками, которые за долги отключили предприятию электричество. На сегодняшний момент, уточнил Мифтахов, электричество подключено и составлен график погашения долгов перед энергетиками.



Что известно о заводе и компании «Стиллайн»

Между тем на днях стало известно о начавшихся в рамках банкротства ООО торгах на активы предприятия «СМЦ "Стиллайн"», которое является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным системы «Контур.Фокус», «Стиллайну» принадлежит около 75% ПАО. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса».