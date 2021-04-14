«Идёт хана»: 5 историй сотрудников крупнейшего завода, где массово сокращают людей

— До Нового года зарплату мы не получали. Получать начали только в феврале — и то за ноябрь. За февраль получили, потому что «телегу» делали «Ростеху» (крупный заказ для государственной корпорации, материнской компанией которой является правительство РФ, — прим.авт.). За март ещё не получали.

Жена говорит, что домой скоро уже не пустит, потому что денег нет (улыбается — прим. авт.). Она тоже работает, пекарем у частника, но ей зарплату понизили. В связи с эпидемической обстановкой. Вот и всё… Раньше получала около 20 тысяч рублей, сейчас около 10. При практически полном рабочем дне.

Я получаю от 25 до 35 тысяч рублей — когда как. Тоже при полном рабочем дне… Если честно, уже и не знаю, что думать. Что я буду делать, если нас разгонят? С моей специальностью работу тяжело найти. С переквалификацией будет тяжело. На пенсию пойду, видимо. Отдыхать. По льготной схеме мне полгода осталось. На заводе официально ничего не говорят — тишина. Если что-то будет, конечно, буду работать. Но если закроют… Буду искать. Что-нибудь. Где-нибудь.