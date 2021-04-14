«Идёт хана»: 5 историй сотрудников крупнейшего завода, где массово сокращают людей

Сотрудники «Тяжстанкогидропресса» находятся под угрозой сокращения
Тяжёлая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» пока никак не разрешилась. В конце марта часть рабочих распустили по домам, кому-то вручили уведомления о сокращении и предупредили, что завод закроется к июню. Многие не получали зарплату с начала 2021 года, а кого-то не рассчитали даже за прошлый декабрь. Новый гендиректор (по совпадению — еще и учредитель фирмы по скупке и продаже лома чёрного и цветных металлов) говорит, что «рассматриваются оптимистичный и пессимистичный сценарии» судьбы завода. Профсоюз промышленных работников заявил о подготовке акции, а депутаты-коммунисты 13 апреля пришли к проходной завода и пообещали рабочим добиваться национализации предприятия. Корреспондент НГС Илья Калинин тоже встретился с сотрудниками «Тяжстанкогидропресса» и попросил их рассказать, как они живут без денег и что думают о происходящем на родном предприятии.
Андрей Паранин, 54 года, термист. На заводе работает около 30 лет
— До Нового года зарплату мы не получали. Получать начали только в феврале — и то за ноябрь. За февраль получили, потому что «телегу» делали «Ростеху» (крупный заказ для государственной корпорации, материнской компанией которой является правительство РФ, — прим.авт.). За март ещё не получали.
Жена говорит, что домой скоро уже не пустит, потому что денег нет (улыбается — прим. авт.). Она тоже работает, пекарем у частника, но ей зарплату понизили. В связи с эпидемической обстановкой. Вот и всё… Раньше получала около 20 тысяч рублей, сейчас около 10. При практически полном рабочем дне.
Я получаю от 25 до 35 тысяч рублей — когда как. Тоже при полном рабочем дне… Если честно, уже и не знаю, что думать. Что я буду делать, если нас разгонят? С моей специальностью работу тяжело найти. С переквалификацией будет тяжело. На пенсию пойду, видимо. Отдыхать. По льготной схеме мне полгода осталось. На заводе официально ничего не говорят — тишина. Если что-то будет, конечно, буду работать. Но если закроют… Буду искать. Что-нибудь. Где-нибудь.
На пенсию не проживу: у меня ипотека ещё — 5,5 лет выплачивать. Был расчёт ещё поработать, сила-то есть. А что сейчас? Не знаю. Выгонят, а в другое место с моим возрастом кто меня возьмёт? Руководителям же надо молодых и тупых, чтобы выполняли работу. Больше ничего им не надо, им не нужны те, кто думает. У меня дочь устроиться до сих пор не может. Хотя она после училища, штукатур-маляр… Все говорят: нам нужен стаж. Девчонке — 18 лет, она только окончила училище, где она возьмёт стаж? Вот бы руководителям вбить в бошки: где человек возьмёт стаж, если только училище закончил? Вот это меня бесит больше всего на свете! Вот этот дурдом!
Вера Грень, 64 года, распределитель работ. На заводе работает около 16 лет
— Завод весь развалился. Вообще-то мог бы и работать. Были бы заказы, был бы хороший руководитель, тогда бы, конечно, завод работал... Должен быть хороший руководитель. За последний год поменялось три руководителя, а толку? Никакого толку. Никто ничего не говорил, не объяснял. Вот и всё…
В пятницу, 9 апреля, я получила зарплату за январь. У меня — «минималка». Сколько? Ну, восемь, девять, тринадцать тысяч. Да, последний раз 13 тысяч рублей за месяц было. Муж — пенсионер, 70 лет ему. Ну, пенсия ещё 11 тысяч. Большая (смеётся — прим.авт.).
Ну, а что же делать? Живём… На хлебе, на воде. Что буду делать, если уволят? Дома буду сидеть. А куда я пойду? Естественно, меня никто на работу не возьмёт. Полы мыть уже не пойду — здоровья нет. А куда-то ещё вряд ли смогу устроиться…
Когда приходила на завод, то работы было много. И во вторую смену работали, и сверхурочно оставались. Работа была, заказы были, зарплату платили — всё было нормально. Но последнее время завод почему-то начал рушиться. Когда Николай Степакин (экс-гендиректор и один из акционеров, — прим. ред.) нас купил или в аренду взял… В общем, толком нам никто ничего не рассказал, что там случилось. До этого всё было нормально, задержек по зарплате не было.
Зато в 2020 году мы сидели на двух третях и получали 4600, 4900, 5000 рублей. Пять месяцев сидели на такой зарплате… За коммунальные платежи уходит по 6000 рублей. Вот так вот и живём (нервно смеётся — прим.авт.). А что делать? Кому сейчас легко?
Виталий Владимиров, 65 лет, газоэлектросварщик. На заводе работает около 41 года
— Новая власть всё развалила. После 1990-х всё начало рушиться, и вот до нас дошло. У нас на заводе много руководства поменялось…
Когда я в последний раз получил зарплату? За февраль нам уже дали. Правда, за январь ещё не все получили — выборочно. У меня где-то в среднем получается от 24 до 28 тысяч рублей. Дома семья, конечно. Жена не работает — на пенсии. Жить как-то получается, потому что мы уже пенсионеры. Небольшие пенсии, но какие есть…
Мы не берём, например, элитные продукты. У нас всё вот в таких простых магазинах. С голоду, конечно, не сдыхаем, но чтобы какое-то такое взять — уже тяжело. Рыбу хорошую не возьмёшь — сильно дорогая. Мясо… Нормальное мясо тоже дорогое. Масло — дерьмо. Ну, что ещё? Больше вроде ничего и не берём. Картошка — своя. Сами выращиваем пока ещё…
Я что-то сомневаюсь, что на заводе изменится что-то. Идёт хана. Я в энергоцехе работаю, нас ещё пока держат, потому что обслуживать завод надо, а так, в цехах, уже почти никого не осталось...
Официально нам ничего не говорят. Только люди уходят и уходят… Даже главный энергетик, который нами командует, ничего не знает. Если закроют, то куда мне? Возраст 65+ же. В охрану не хочу — не моё это. А куда-то идти за 10–12 тысяч я не хочу. Вот и всё.
Эльза Антипова, 66 лет, распределитель работ. Уволилась с 31 марта. На заводе проработала 47 лет
— Я работала в чугунолитейном цехе. Сначала машинистом мостового крана. Трудилась в три смены, разливала чугун, выбивала опоки, детали заливала… Отработала 30 лет и получила профзаболевание: вибрационную болезнь верхних и нижних конечностей. Стала тогда работать распределителем работ.
Получала 14 тысяч, 16 тысяч — когда как. Когда крановщицей работала, то было 20 и 23 тысячи. С 31 марта 2021 года я уволилась. Посмотрела, как наш цех разваливается: как там неправильно перекрыли крышу и всё текло… Комиссия приезжала, дала три месяца на исправление крыши, но никто ничего не выполнил. И тогда всё закрыли.
Я уволилась по соглашению сторон. Написала сумму, которую мне должны выплатить, и плюс к этой сумме 40% ещё за профзаболевание. У меня 12 тысяч оклад, а я написала 36 тысяч — за три месяца, получается. Но бухгалтер плохо работает: она данные в ФСС (Фонд социального страхования — прим. ред.) ещё за февраль и март не передала. Говорит, не успевает…
За декабрь и январь я получала деньги. Но для тех, кто в группе 65+, это как больничный шёл: в прошлом году же объявили карантин и самоизоляцию, так вот у нас вся эта самоизоляция продлилась до 31 марта этого года. Всем, кому 65+, платили за работу больничный, а не зарплату. Но меньше 12 тысяч не платили: прожиточный минимум — и всё…
Любимая работа у меня была на кране: машинист электромостового крана. Куда-то уборщицей сейчас идти не хочу. Дома буду сидеть. Пенсия, за профзаболевание выплаты… Где-то двадцатка каждый месяц есть. Хватит уже, 47 лет отработала, не выходя из чугунолитейного цеха. Пришла пора отдыхать.
Шаксим Шаксимов, 78 лет, слесарь механосборочных работ. На заводе работает около 53 лет
— Я последний раз получил зарплату за ноябрь. Выходит где-то 35–40 тысяч рублей в месяц. Что говорят дома? Дома я — хозяин, семья — дочка, внучка… Но я же ещё пенсию получаю, около 20 тысяч. Вот из-за пенсии они ещё и молчат пока (улыбается). Одной пенсии, конечно, мало, но я ж работаю. Правда, из-за этого к пенсии надбавки не идут.
Жена не работает. Но раньше работала здесь же, на заводе… Что тут о ситуации на заводе думать? Тут надо всех садить: такой завод угробили. Мы станки, пресса строим, а они [руководители] говорят: нам не нужно это… Надо любыми путями сделать, чтобы завод остался живой. Мы видим, что жульничество прям на глазах [происходит], и никто никаких мер не предпринимает, чтобы пресечь. У нас же власти нет — мы же рабочие...
Мне 78 лет. Если завод закроется, то меня никто никуда не возьмёт. Но я бы ещё на заводе поработал годика два, три… Даже, может быть, и больше. Мы, кавказцы, крепкие люди! Чтобы отличным специалистом на заводе стать, надо 10–15 лет отработать. За два-три года не ухватится всё… Я целый день на заводе, в огороде, а жена — дома, домашние дела делает. У нас с детьми всё общее, нет такого, чтобы что-то было отдельно. Кто кому помогает? Ну, мы же в России живём, конечно, мы помогаем детям. И у них сложности с работой бывали. Не без этого. Хвалится не буду: тяжеловато…
Моё мнение такое: пока директора не посадят, ничего у нас не получится. Только так надо. Какого директора? И нового, и старого — всех надо сажать. Вы представляете, по указанию [руководства] собрали металлолом, сдали. Вот буквально в декабре-январе это было. Журавлев, Олейников (два предыдущих руководителя — прим. ред.) взяли эти деньги, подали заявления на увольнение — и всё! Получили расчёт. А рабочим — ни копейки! Так какой это директор? Стыда и совести нет!
От редакции
В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.