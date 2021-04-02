«До 25 мая сидим дома, потом сокращение»: рабочих крупного завода с заказами от РЖД и «Росатома» распустили по домам

Рабочих «Тяжстанкогидропресса» отправили домой до 25 мая 2021 года
Вокруг новосибирского ПАО «Тяжстанкогидропресс» складывается странная ситуация: в конце марта рабочих распустили по домам на несколько дней из-за отключения электроэнергии. Некоторых предупредили, что «25 мая завод закрывается и вы будете сокращены». Гендиректор, как выяснилось, уволился еще несколько недель назад, ему на смену пришел учредитель компании по скупке и продаже лома черного и цветных металлов (фирма была создана прошлой осенью). Рабочие переживают, что завод действительно закрывается, а новый гендиректор и учрежденная им компания появились для дальнейшей продажи имущества «Тяжстанкогидропресса». Журналист НГС Илья Калинин поговорил с рядовыми сотрудниками и управленцами, которые признались, что «рассматриваются оптимистичный и пессимистичный сценарии» будущего завода.
Отключенное электричество и уволившийся директор
— 31 марта в обед отключили электричество, и начальство сказало: идите отдыхать, в четверг тоже работы не будет... А 1 апреля позвонили и сказали, что и в пятницу не будет, мол, до понедельника гуляйте. Официально еще сказали так: кто пошел в отпуск, тому сообщили, что 25 мая завод будет закрываться и вы будете сокращены. У меня вот в апреле отпуск, тоже жду такого сообщения, — рассказал НГС электросварщик цеха
Эту же информацию подтвердил и другой рабочий, недавно ушедший в отпуск.
— Я спросил: до какого числа будем работать? Мне сказали, что до 25 мая. А потом — сокращение, — сообщил сотрудник «Тяжстанкогидропресса», попросивший не называть его имя.
Корреспондент НГС с просьбой прокомментировать ситуацию обратился к Александру Журавлёву — управленец пришел на завод в начале ноября 2020 года на должность заместителя гендиректора Анатолия Олейникова, но позднее сменил его на этом посту. Но, как выяснилось, Журавлёв не работает на заводе с 1 марта 2021 года.
— [Причина увольнения] именно та, что сделать ничего невозможно и… Я не буду комментировать. Я ушел по собственному желанию. Пока я был руководителем предприятия, то сокращений не было. Я принял на исполнение несколько заказов, я их доделывал, и уволить людей нельзя было. Да и желания увольнять не было, — кратко объяснил Александр Журавлёв.
Напомним, в ноябре 2020 года Александр Журавлёв, будучи еще в должности замгендиректора, рассказывал НГС, что объем привлеченных на предприятие заказов не позволяет содержать весь штат. Тогда он анонсировал, что в начале 2021 года на заводе будет сокращена примерно четверть работников. При этом Журавлёв говорил, что долгов на ПАО нет ни по электроэнергии, ни по кредиту, а ответственность за нездоровую финансовую атмосферу на предприятии он переложил на своего предшественника — Анатолия Олейникова.
Чуть позже — в декабре 2020 года — Александр Журавлёв уже в должности гендиректора говорил НГС, что ранее про долги выразился не совсем корректно: долги есть, но только перед налоговиками. В то же время Олейников рассказывал корреспонденту НГС, что за свой период руководства с весны по осень 2020 года со всеми крупными долгами завод рассчитался.
Якобы готовящуюся продажу предприятия за долги — такие разговоры постоянно озвучивали рядовые рабочие — и Олейников, и Журавлёв отрицали полностью. Журавлёв так и сказал НГС, что его поставили главой предприятия для реанимации производства. Заказы «Тяжстанкогидропресс» получал как от крупных госкомпаний, например РЖД и «Росатома», так и из-за границы.
Новый гендиректор и два сценария будущего завода
С марта 2021 года ПАО «Тяжстанкогидропресс» возглавил Амир Мифтахов.
По данным «Контур.Фокус», Амир Мифтахов — участник и руководитель нескольких закрытых на сегодня компаний. В интернете можно найти сохраненную страницу сайта ОАО «Объединение "Вторчермет"» со списком аффилированных лиц на апрель 2013 года, где Мифтахов обозначен как член совета директоров этого акционерного общества. В декабре 2013 года «Вторчермет» как юрлицо поменял форму и стал ООО. Относится ли к нему Мифтахов сейчас — неизвестно, но в ноябре 2020 года он стал учредителем компании «Юнит-Н» по скупке и продаже лома черного и цветных металлов. В новой компании Амиру Мифтахову принадлежит 50%.
В разговоре с корреспондентом НГС Амир Мифтахов не стал отрицать, что является одним из учредителей компании «Юнит-Н», но опроверг предположение, что фирма создана для продажи имущества завода.
— Эти два факта не увязаны никоим образом. Откровенно говоря, я всем заявляю: мы обязаны сохранить профиль предприятия, и пока я являюсь генеральным директором, то не позволю резать оборудование в металлолом. Что касается промышленных отходов, которые образовываются на территории, да, я оставляю за собой право сдавать их [в металлолом], так как это предусмотрено действующим федеральным законодательством, — заметил гендиректор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов.
Он подтвердил, что рабочие распущены по домам из-за отключенной за долги электроэнергии. Долги перед энергетиками, по словам Амира Мифтахова, накопились при прошлом руководстве. Правда, в каком объеме и за какой именно период они накопились — за период руководства Журавлёва или Олейникова, новый гендиректор объяснить не смог.
— За предыдущий период — совершенно точно. Не знаю, за чей период. Может, это предыдущий директор накопил, возможно, это было переходящее сальдо — не знаю, — уклончиво ответил Амир Мифтахов.
По поводу объявления рабочим даты сокращения 25 мая новый генеральный директор «Тяжстанкогидропресса» пояснил, что рассматривается два сценария: оптимистичный и пессимистичный.
— В случае если нам не удастся нормализовать ситуацию с энергоснабжением, отоплением, заказами, с оплатой инкассовых (потому что задолженность по налогам колоссальная), то в этой ситуации мы вынуждены будем прекратить деятельность. В случае если нам удастся каким-то образом нормализовать эту ситуацию, то люди остаются у нас на работе и спокойненько занимаются своей деятельностью, — подчеркнул Амир Мифтахов.
В середине декабря 2020 года НГС рассказал, как на «Тяжстанкогидропрессе» рабочие получили зарплату от 7 до 50 рублей. Примерно в это же время прокуратура завела административное дело на руководство ПАО за нарушение трудового законодательства. Зарплату некоторые рабочие не видели с декабря до сих пор, рассказал корреспонденту НГС электросварщик Юрий Недзелюк. Сам он, уточнил Недзелюк, не получал полных выплат с начала 2021 года.
Последнее время рабочие завода надеялись, что промышленное предприятие удастся спасти, и даже писали обращения Владимиру Путину и в правительство Новосибирской области.