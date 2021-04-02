«До 25 мая сидим дома, потом сокращение»: рабочих крупного завода с заказами от РЖД и «Росатома» распустили по домам

Отключенное электричество и уволившийся директор

— 31 марта в обед отключили электричество, и начальство сказало: идите отдыхать, в четверг тоже работы не будет... А 1 апреля позвонили и сказали, что и в пятницу не будет, мол, до понедельника гуляйте. Официально еще сказали так: кто пошел в отпуск, тому сообщили, что 25 мая завод будет закрываться и вы будете сокращены. У меня вот в апреле отпуск, тоже жду такого сообщения, — рассказал НГС электросварщик цеха № 6 Юрий Недзелюк. — А вообще сказали, что для всего завода бумаги заготовлены и сокращение точно будет 25-го. А до этого времени мы должны доделать основной наш заказ для Ленинграда. Сейчас все силы туда бросили.

Эту же информацию подтвердил и другой рабочий, недавно ушедший в отпуск.



— Я спросил: до какого числа будем работать? Мне сказали, что до 25 мая. А потом — сокращение, — сообщил сотрудник «Тяжстанкогидропресса», попросивший не называть его имя.



Корреспондент НГС с просьбой прокомментировать ситуацию обратился к Александру Журавлёву — управленец пришел на завод в начале ноября 2020 года на должность заместителя гендиректора Анатолия Олейникова, но позднее сменил его на этом посту. Но, как выяснилось, Журавлёв не работает на заводе с 1 марта 2021 года.

