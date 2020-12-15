Рабочие крупного завода с заказами от РЖД и «Росатома» получили зарплату от 7 до 50 рублей. Что там происходит

Рабочий завода Юрий Недзелюк рассказал, что лично он 30 ноября получил на зарплатную карту 27 рублей, а после того как в СМИ поднялся скандал, ему, как и остальным, 2 декабря перечислили еще 10 тысяч рублей.



— По поводу перечисленных 27 рублей было потом сказано, что это компенсация за октябрь. Но за октябрь нам деньги пока еще и не дали. Потому что 10 тысяч сумма — аванс за ноябрь. Эти 27 рублей точно не имеют отношения и к сентябрю, потому что за сентябрь доначисление мы получили давно, — заметил Юрий Недзелюк.



Новый генеральный директор ПАО Александр Журавлёв пояснил корреспонденту НГС, что рабочие не так восприняли эти цифры.



— На самом деле это проценты, уплаченные за задержку заработной платы, выплаченной за сентябрь. С моей точки зрения, руководителями была допущена ошибка: это было время выплаты уже следующей зарплаты, и когда сотруднику на карточку падает 27 рублей, он смотрит и думает: «Ну издеваются надо мной». На сегодня зарплата за октябрь у нас выплачена процентов на 80, зарплату ноября мы начнем выплачивать со следующей недели (с 14 декабря. — Прим. ред.). Деньги на выплату зарплаты у завода есть, они пришли нам на валютный счет: Франция перечислила по контракту около 93 тысяч долларов, — рассказал Александр Журавлёв.