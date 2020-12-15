Рабочие крупного завода с заказами от РЖД и «Росатома» получили зарплату от 7 до 50 рублей. Что там происходит

На заводе «Тяжстанкогидропресс» решили сократить 15–20% рабочих
Завод «Тяжстанкогидропресс» не покидает новостные ленты большинства новосибирских СМИ около месяца. Но недавно он попал еще и в федеральные СМИ: в начале декабря рабочие рассказали, что получили зарплату за октябрь в размере от 7 до 50 рублей. При этом в начале месяца на предприятии произошла официальная смена руководства: прежний гендиректор Анатолий Олейников уволился, а его место занял Александр Журавлёв. Корреспонденту НГС Илье Калинину удалось связаться и с бывшим, и с нынешним руководителями и выяснить всё про семирублевые выплаты, про огромный долг завода перед банком, про увольнения после Нового года и про то, какой новосибирский бизнесмен сумел перехватить у завода крупный заказ в 50 миллионов рублей.
Как задерживали зарплату осенью
ПАО «Тяжстанкогидропресс» не первый раз оказывается в центре внимания местных и федеральных СМИ. В начале ноября НГС рассказал, как рабочие этого завода не получили часть зарплаты за сентябрь и собирались выйти на пикет. В итоге пикет не случился, а всем, кому не доплатили зарплату, пообещали восстановить ее чуть позднее. Об этом корреспонденту НГС рассказал тогдашний заместитель гендиректора предприятия Александр Журавлёв, исполняющий роль руководителя предприятия во время болезни руководителя предприятия Анатолия Олейникова. С 3 декабря Олейников официально уволился, и Журавлёв занял его место.
В начале декабря в СМИ попала информация, что рабочим с завода выплатили зарплату за октябрь в размере от 7 до 50 рублей. Такими удивительными зарплатами уже заинтересовалась и прокуратура. Проверка показала, что по состоянию на 3 декабря 2020 года на заводе не выплачено заработной платы за октябрь свыше 2 миллионов рублей 129 сотрудникам. Задолженность была и в ноябре, как сообщили в ведомстве, и возникала также в сентябре. В связи с нарушениями исполняющему обязанности гендиректора было предписано устранить нарушение. Также было возбуждено административное дело.
Рабочий завода Юрий Недзелюк рассказал, что лично он 30 ноября получил на зарплатную карту 27 рублей, а после того как в СМИ поднялся скандал, ему, как и остальным, 2 декабря перечислили еще 10 тысяч рублей.
— По поводу перечисленных 27 рублей было потом сказано, что это компенсация за октябрь. Но за октябрь нам деньги пока еще и не дали. Потому что 10 тысяч сумма — аванс за ноябрь. Эти 27 рублей точно не имеют отношения и к сентябрю, потому что за сентябрь доначисление мы получили давно, — заметил Юрий Недзелюк.
Новый генеральный директор ПАО Александр Журавлёв пояснил корреспонденту НГС, что рабочие не так восприняли эти цифры.
— На самом деле это проценты, уплаченные за задержку заработной платы, выплаченной за сентябрь. С моей точки зрения, руководителями была допущена ошибка: это было время выплаты уже следующей зарплаты, и когда сотруднику на карточку падает 27 рублей, он смотрит и думает: «Ну издеваются надо мной». На сегодня зарплата за октябрь у нас выплачена процентов на 80, зарплату ноября мы начнем выплачивать со следующей недели (с 14 декабря. — Прим. ред.). Деньги на выплату зарплаты у завода есть, они пришли нам на валютный счет: Франция перечислила по контракту около 93 тысяч долларов, — рассказал Александр Журавлёв.
Какие долги у завода сейчас
Во время прошлой беседы с корреспондентом НГС гендиректор Журавлёв уверял, что у завода нет крупных долгов. Во время очередного разговора он признался, что выразился ранее не совсем точно: долгов нет перед контрагентами, а вот перед налоговиками есть. У завода до сих пор остается большой долг по налогам: правда, он гасится, и один из двух заблокированных налоговиками счетов уже разблокирован.
— К моему приходу [на завод в начале ноября] было выставлено требование налоговой инспекции об уплате налогов. На одном счету — 2 миллиона, на другом — в банке БКС — гораздо больше. Вот два миллиона мы погасили: к этому счету никаких требований нет, но к другому счету еще остались. Там сумма [долга] значительная, она сопоставима с месячным фондом оплаты труда на заводе, — признался новый гендиректор.
Ранее Журавлёв уточнял, что всему заводу в месяц на зарплату вместе с налогами требуется порядка 14 миллионов рублей. Но финансовая нагрузка на предприятие, считает руководитель, снизится после вынужденного сокращения коллектива на 15–20%. Это произойдет уже через месяц.
Новые заказы и проигранные 50 миллионов местному бизнесмену
Новый гендиректор Александр Журавлёв заметил, что ситуация с наличием на заводе работы, которая просела к осени в том числе и из-за пандемии, постепенно выправляется. Удалось убедить не разрывать договоры двух крупных заказчиков, которые уже готовы были это сделать. Кто из заказчиков хотел разорвать отношения с «Тяжстанкогидропрессом», гендиректор уточнять не стал, чтобы не спровоцировать напряженные отношения вновь.
— Более того, я вам скажу, мы сейчас находимся на стадии подписания еще одного очень крупного заказа. Если подпишем этот договор, то в январе получим предоплату, а в июне уже сдадим этот заказ. И еще я вам скажу, что сегодня на заводе были представители еще одного заказчика, которые осматривали завод на предмет технической возможности изготовления двух больших станков на сумму более 200 миллионов рублей, — подчеркнул Александр Журавлёв.
Руководитель предприятия поведал корреспонденту НГС и неприятную историю, когда «Тяжстанкогидропресс» проиграл 50-миллионный тендер Института ядерной физики одной маленькой новосибирской фирме.
— Мы будем добиваться пересмотра аукциона, потому что ситуация парадоксальная: станки, на которых могут быть выполнены некоторые важные операции по этому заказу, находятся только у нас. Выиграла же тендер маленькая компания в несколько человек, которая планирует в дальнейшем разместить эти работы на наших станках. То есть деньги получат одни, а работы будут выполнять другие. Мы уже написали в ИЯФ письмо, что не будем выполнять подрядные работы по этому договору, — заметил Журавлёв.
Гендиректор уточнил, что тендер выиграла фирма с таким же названием, как у известного новосибирского завода «Сибэлектротерм». Но эта фирма, по его словам, имеет отношение не к заводу «Сибэлектротерм», а к тем, кто управляет им, — к заводу «Экран» и в конечном счете к новосибирскому бизнесмену, руководителю «РАТМ-Холдинга» Эдуарду Тарану.
— Когда я работал на заводе «Экран» генеральным директором, я управлял этой площадкой. Поэтому я всю эту ситуацию хорошо знаю, — пояснил гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Журавлёв.
Продадут ли завод с молотка
Среди сотрудников завода ходит версия, что владельцы завода «Тяжстанкогидропресс» не заинтересованы в развитии производства, а хотят просто распродать уникальное предприятие и промышленные площади. В России полного аналога того, что производит новосибирский завод, не выдает никто. Так утверждают его руководители. Предприятие выполняет заказы как крупных российских компаний типа РЖД и «Росатома», так и зарубежных партнеров из Азии и Европы.
Сторонники версии продажи завода в своих рассуждениях вполне логичны: компания «Стиллайн», которой принадлежит 75% завода, в свое время взяла кредит у БКС Банка в миллиард с лишним рублей и не смогла его отдать. Поручителем кредита и залогодателем выступил «Тяжстанкогидропресс». Весной 2020 года суд принял решение, что банк вправе стребовать долги с поручителя. А чем завод может отдать, кроме как своими площадями и оборудованием?
Такие слухи на заводе ходят не один день. На прошедшей неделе, как рассказал корреспонденту НГС один из рабочих «Тяжстанкогидропресса», в цеха приходил бывший руководитель ПАО Виктор Арановский, он управлял заводом в начале 2000-х и имеет, по некоторым данным, порядка 20% акций предприятия. Правда, официально подтвердить размер пакета акций Арановского не удалось: в системе «Контур.Фокус» указаны владельцы только 76% ПАО — «Стиллайн» и еще один бывший директор Николай Степакин.
— Бывший директор Арановский приходил, с мужиками говорил. И сказал, что завод выставили на торги. И сразу по всему заводу слух разошелся. Арановский же — акционер, у него осталось где-то 20% акций, он наверняка в курсе дел, — поделился информацией этот рабочий.
Во время своего прошлого общения с корреспондентом НГС тогда еще замгендиректора Журавлёв зачем-то отрицал ответственность завода по кредиту «Стиллайна». В этот раз Журавлёв признался, что это правда. Но реальность, по мнению гендиректора, всё равно позитивная.
— Получив такое решение, Банк БКС до сегодняшнего дня не востребовал эту задолженность и не планирует востребовать. Банк БКС планирует не продавать завод, а использовать его как свой актив, развивать именно по своему профилю деятельности. Поэтому претензий он не предъявляет, а, наоборот, помогает... Банковские правила не позволяют кредитовать предприятие, которое уже имеет задолженность. Но есть различные другие способы, когда Банк БКС помогает финансово, — утверждает Журавлёв.
Что говорит уволившийся Олейников
Анатолий Олейников побыл руководителем завода недолго: пришел заместителем директора в мае 2020 года, в начале июля стал генеральным, а в начале декабря уволился. Вынужден был уйти, признался Олейников, из-за внезапно обнаруженной в конце лета онкологии. Интервью решил дать, потому что видит слишком много незаслуженного негатива и лжи в свой адрес.
— В августе мне делали одну не очень тяжелую операцию и обнаружили онкологическое заболевание. После операции мне надо было определяться, что делать дальше с обнаруженной онкологией: заниматься здоровьем или продолжать работать. И вот тогда совет директоров ПАО, понимая, что есть такая проблема, пригласил в качестве первого заместителя директора Журавлёва, а я 3 ноября ушел на больничный, потом взял отпуск и улетел в Москву к профессору Егорову. Уволился с завода я 3 декабря исключительно по причине заболевания. И никакой подоплеки там не было, — заверил корреспондента НГС Анатолий Олейников.
Бывший гендиректор особо подчеркнул, что за свой короткий период на посту руководителя завода он погасил несколько крупных долгов и при этом всегда в полном объеме выплачивал зарплату:
— Были крупные задолженности, и они исчезли. Можно узнать в «Межрегионгазе», гасилась задолженность или нет? Гасилась ли в ноль вся огромная задолженность перед «Новосибирскэнерго», перед «Горводоканалом» 17 миллионов и так далее. Эти цифры все легко проверить.
Рассуждая о слухах по поводу продажи завода, Анатолий Олейников уверяет: специально этого никто не добивается.
— Я никогда не слышал, чтобы Банк БКС ставил задачу продать завод. Более того, уже сегодня банк может это сделать по закону, но не продает. И не предъявляет требования. Но, конечно, может предъявить в течение трех лет. С 20 мая этого года, когда прошел суд. То есть все права обанкротить завод у банка есть. Но я хотел бы подчеркнуть, что передо мной ставилась задача, и, как Журавлёв сейчас это же подтверждает, о необходимости поиска вариантов спасения данного предприятия, — категорично заявил Олейников.
Бывший гендиректор «Тяжстанкогидропресса» к концу беседы тяжело вздыхает. Говорит, мол, нельзя допустить закрытия такого уникального завода. Тут бы новосибирскому правительству обратить внимание на одно из немногих реально работающих в регионе промышленных предприятий, но надежды на это нет.
— Я считаю, необходимо собрать какое-то серьезное совещание на базе этого предприятия и дать возможность заводу восстановиться. Надо помочь с заказами. Что это будет — коллайдер ли или заказ железной дороги, или какие-то элементы нового моста, к примеру. Я не знаю. Но очень много серьезных проектов делается в Новосибирске и за его пределами. Может, какие-то субсидии правительству Новосибирской области выделить. Ведь задача министра промышленности, задача министра по науке и инновациям, задача губернатора одна — развивать экономику своей области. А развивать, сворачивая реальные производства, не получится, — подчеркнул Анатолий Олейников.
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