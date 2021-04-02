Уволят каждого второго: профсоюз подтвердил проблемы на крупном новосибирском заводе

Председатель новосибирской областной организации РПРП (Российского профсоюза работников промышленности) Евгений Плахов подтвердил НГС, что на «Тяжстанкогидропрессе» попали под сокращение примерно 150 человек.



— На 1 января 2021 года на заводе числились 325 человек. А сейчас он (гендиректор завода Амир Мифтахов. — Прим. ред.) данные нам не дает: ни долг по зарплате не говорит, ни количество работающих. Пока где-то человек 150 попали под сокращение. Но этих людей сокращают не за раз, а по 20–30 человек. Уведомление о сокращении поступило к нам где-то через неделю после прихода на завод Амира Мифтахова, — рассказал Евгений Плахов.

