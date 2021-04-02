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Уволят каждого второго: профсоюз подтвердил проблемы на крупном новосибирском заводе

Официально под сокращение уже попали 150 человек из 325 работников «Тяжстанкогидропресса»

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Профсоюз работников промышленности подтвердил запланированное сокращение сотрудников завода «Тяжстанкогидропресс»

Профсоюз работников промышленности подтвердил запланированное сокращение сотрудников завода «Тяжстанкогидропресс»

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На «Тяжстанкогидропрессе» в Новосибирске сократят 150 рабочих

Председатель новосибирской областной организации РПРП (Российского профсоюза работников промышленности) Евгений Плахов подтвердил НГС, что на «Тяжстанкогидропрессе» попали под сокращение примерно 150 человек.

— На 1 января 2021 года на заводе числились 325 человек. А сейчас он (гендиректор завода Амир Мифтахов. — Прим. ред.) данные нам не дает: ни долг по зарплате не говорит, ни количество работающих. Пока где-то человек 150 попали под сокращение. Но этих людей сокращают не за раз, а по 20–30 человек. Уведомление о сокращении поступило к нам где-то через неделю после прихода на завод Амира Мифтахова, — рассказал Евгений Плахов.

22 апреля, по его словам, пройдет заседание обкома профсоюза, на котором будет принято решение о проведении акции протеста.

Сегодня НГС рассказал о критической ситуации на ПАО «Тяжстанкогидропресс» и пообщался с новым генеральным директором завода Амиром Мифтаховым, который уклончиво говорил о готовящемся сокращении. Новый руководитель признался, что рассматривается два сценария выхода предприятия из кризиса: негативный с увольнениями и позитивный с продолжением работы.

В середине декабря 2020 года НГС рассказал, как на «Тяжстанкогидропрессе» рабочие получили зарплату от 7 до 50 рублей. Примерно в это же время прокуратура завела административное дело на руководство ПАО за нарушение трудового законодательства. Зарплату некоторые рабочие с декабря прошлого года не получили до сих пор.

Амир Мифтахов пришел на завод «Тяжстанкогидропресс» генеральным директором в начале марта 2021 года. Некоторое время до этого он работал во «Вторчермете», а в ноябре 2020 года вместе с партнером по бизнесу учредил собственную фирму «Юнит-Н» по скупке и продаже лома черного и цветных металлов.

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профсоюзсокращениеувольнениеТяжстанкогидропресс
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