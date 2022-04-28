«Найдем, за что вас уволить»: как холдинг сына Юрия Чайки закрывает завод под Новосибирском
Около 200 человек убеждают уволиться по собственному желанию, чтобы не платить деньги по сокращению
В Новосибирской области приостанавливает работу Камнереченский щебеночный завод — филиал «Первой нерудной компании», принадлежащей РЖД и крупному бизнесмену Артему Чайке. С середины февраля предприятие в простое. Большинство сотрудников уже вынудили уволиться, остальные не соглашаются писать заявление и требуют сокращений с соблюдением всех норм трудового права. Работы в поселке мало, а справка о сокращении позволит получить право на отсрочку по ипотеке. В компании говорят, что работу останавливают из-за убытков, а когда появятся деньги, всех бывших сотрудников смогут восстановить. Журналисты НГС съездили в Тогучинский район, чтобы поговорить с несдающимися работниками, руководством завода и так называемыми «безопасниками» из Москвы, которые прилетели решать конфликт на заводе. Подробности — в репортаже Анны Богдановой.
Холмистая местность, водопады, озера и каменные карьеры — дорога в Тогучинский район нескучная. Вне зависимости от времени года примерно через 70 километров вы увидите белые, словно в снегу, деревья и как будто засыпанные мукой поля. Это следы работы Камнереченского щебеночного завода, который построили больше 20 лет назад на месте каменного карьера времен застоя.
Завод напоминает промышленный район где-то на окраине мегаполиса. Большая площадь, угрюмые постройки, разбросанные по всей территории цеха. Рядом лишь поля и трасса, ведущая к рабочим поселкам Горный, Буготак, Никольский, Лекарственное, Карпысак. Люди ездят на работу не только оттуда, но даже из Тогучина, который находится еще дальше.
Самый крупный населенный пункт рядом с заводом — поселок городского типа Горный с населением около 9 тысяч человек. Выглядит он как небольшой городок: пятиэтажки, магазины, школы и Дом культуры. Остальные поселки гораздо меньше. Буготак — около 800 человек, Карпысак — чуть больше 600. Жители окрестных сёл работают на заводе годами.
Камнеречка — так завод называют местные жители — градообразующее предприятие. Работники вспоминают времена, когда завод возил сотрудников на работу, а теперь они добираются кто как может, своими силами.
Найти что-то другое рядом с домом проблематично, тем более у многих очень узкая специализация. Ездить в Новосибирск — далеко, да к тому же дорого: билет на автобус в одну сторону стоит больше 200 рублей.
Завод в простое
— Мы уже собрались, все приехали. Вы где? — спрашивает меня по телефону сотрудница завода Марина. На парковке перед охранной будкой стоит несколько машин — кто-то приехал своим ходом, некоторые заказали такси. Журналистов ждут заводчане, которые не хотят увольняться и согласны уйти только в том случае, если их сократят по закону. Так они смогу получить справку, по которой банк может дать отсрочку по кредитам.
В январе на заводе осталось чуть меньше 200 сотрудников. Когда-то, еще до прихода холдинга «Первая нерудная компания», говорят старожилы, числилось 400–500.
— С 1 февраля перевели нас на 2/3 среднего, мы сидели дома. Сначала на месяц, потом сказали, что взрывные работы проведут и мы выйдем в феврале. Потом мы до конца февраля просидели дома. 1 марта вышли на работу, нас заставили написать заявление до 31 марта, ту же сказку рассказали. Потом мы приехали 1 апреля, до
Сказкой они называют объяснения завода, почему им нужно срочно уволиться. Ее рассказывают представители управляющей компании — между собой работники завода их называют «безопасниками из Москвы». Уже несколько дней «безопасники» приглашают на беседу группами по пять человек — просят написать заявление на увольнение по соглашению сторон. Согласившимся обещают выплатить два оклада (размер оклада в среднем 5–10 тысяч), плюс январскую премию.
Многие не выдержали такого напора и всё-таки написали заявление. Сейчас они стараются найти работу, но пока большинство сидят дома. Остальные пытаются добиться официального сокращения, то есть уведомлений, выплат не оклада, а среднемесячной зарплаты за два месяца и соответствующих документов об их статусе сокращенного.
— Если не хотим, то будет принудительно и вообще останемся без выплат, без компенсаций, без ничего. Говорят, найдем, за что вас уволить. Они угрожают, что мы нигде не устроимся, что на нас будет черная метка, мы не найдем работу, — пересказала беседу одна из сотрудниц.
Люди говорят, что остаться с двумя окладами и искать работу — вариант плохой. Трудоустроиться в поселке сложно, а эти два оклада погоды не сделают.
— А черная метка — как-то даже глупо ее бояться. Кто они такие? И вообще, это всё даже смешно, детский сад. Для нас главная угроза не метка, а то, что это поселок, здесь некуда идти работать. За месяц-два устроились единицы. ЖБИ, НКУ (Новосибирское карьероуправление. — Прим. ред.), «Семеновский». Остальные? Ну куда? Магазины тоже не резиновые. В город — далеко, у нас нет железной дороги, не поездишь. Они нас просто вытесняют, — рассуждает мастер участка погрузки Марина Скрипова.
Почему просят уволиться
Средняя зарплата у работников завода — от 10–12 до 60 тысяч рублей. Это с разными надбавками и премиями. С 2017 года не было никакой индексации, утверждают работники завода. Но для многих даже потеря такого невысокого заработка будет критичной. На заводе работают матери-одиночки, родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Многие — единственные кормильцы в семье.
Сотрудникам объясняют, что у завода нет денег, предприятие уже несколько лет нерентабельное, а виновато в этом местное руководство, которое довело его до такого состояния. Правда, чем именно довело и почему завод остался без денег, никому не понятно, ведь есть оборудование, подъездные пути и сотрудники, которые готовы работать.
Во время бесед кому-то говорили про консервацию, а кому-то — неожиданно — про модернизацию. И как только она случится и завод окрепнет, люди смогут вернуться на работу. Надо только немножко подождать и помочь заводу решить вопрос с деньгами.
— Вот они свои проблемы на нас выливают — компания без денег, денег нет. Ваш завод нерентабельный, вы должны нас понять. Если сейчас будете добиваться того, чтобы вас сократили, нужно будет ликвидировать предприятие, нас лишат лицензии, — приводит аргументы «безопасников» Марина Скрипова. — Вот это нас меньше всего интересует. Чего вас лишат и зачем. Мы сейчас каждый отвечаем за свою жизнь и боремся за свои права.
По словам сотрудников завода, они уже написали письма президенту Владимиру Путину и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Сейчас готовят заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию.
Камнереченский завод в Буготаке
Камнереченский щебеночный карьер начали строить еще в
— Является стабильно работающим предприятием с высококвалифицированными кадрами горного профиля. Производственная мощность на сегодняшний день достигает более 1,8 миллиона
На сайте «ПНК» до сих пор висят несколько вакансий.
АО «ПНК» — крупнейший в России производитель нерудных материалов. В холдинг входит 18 щебеночных заводов по всей стране — от Карелии до Дальнего Востока, в том числе два новосибирских: Камнереченский и Мочищенский в поселке Озерный. По данным базы «Контур.Фокус», на 30 сентября 2021 года конечными владельцами АО являются РЖД (25%) и бизнесмен Артем Чайка (75%) — сын бывшего генпрокурора РФ, ныне полпреда президента в Северо-Кавказском округе Юрия Чайки. В 2020 году выручка компании составила 15,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 166,6 миллиона.
Судя по официальному сайту компании, заводами управляет ООО «Управляющая компания ПНК». Компания существует с 2014 года, в числе ее учредителей с самого начала также фигурирует Артем Чайка — на данный момент у него доля 85%. По данным базы «Контур.Фокус», в 2021 году выручка компании составила 279,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,6 миллиона.
Несмотря на неплохие финансовые показатели обеих компаний, в марте и апреле 2022 года сразу два кредитора подали иски в суд с требованием признать АО «ПНК» банкротом.
В головном офисе АО «ПНК» не ответили на запрос корреспондента по сокращению сотрудников. В РЖД сказали, что не будут комментировать хозяйственную деятельность компании.
Руководство завода и «безопасники»
Работники завода говорят, что за последний год здесь сменилось несколько директоров. Недавно эту должность занял Дмитрий Агрызков — менеджер из Свердловской области (на его странице во «ВКонтакте» место жительства — Верхняя Пышма, город-спутник Екатеринбурга). Перед очной встречей с корреспондентами он дал комментарий по телефону:
— Никто никого не заставляет подписывать какие-то бумаги. Завод никто не банкротит. Если не согласятся написать заявление на увольнение, то юридическая служба подключится, но всё по трудовому законодательству — как положено, так и будем делать.
Он подчеркнул, что завод ищет резервы для модернизации и запуска производства, поэтому сокращать никого не планируют.
— Если сокращать, это надо останавливать производство, отзывать лицензию. Компания на это идти не готова. Хочет сохранить завод, специалистов. Поэтому и не хотят официально ничего проводить, потому что это влечет тяжелые последствия, — прокомментировал решение завода Дмитрий Агрызков.
Во время очной встречи с корреспондентами «представители завода из Москвы» попросили убрать микрофоны и диктофоны. Свою просьбу они объяснили тем, что работали в МВД и есть негативный опыт.
Один из них представился заместителям руководителя службы комплексной безопасности Владимиром Резниченко. В беседе с журналистом он делал многозначительные паузы и задавал ответные вопросы в духе «А как вы сами думаете?» или «Что по-вашему нужно делать?» Несколько раз он возвращался к тому, что финансовое положение завода ужасное, на протяжении нескольких лет завод убыточный.
Тем не менее, по его словам, сейчас завод ищет соинвесторов, хотят «модернизировать, механизировать и снова принять людей на работу». Но пока дела идут плохо, денег нет, а на зарплату сотрудников уходит 10–15 миллионов рублей (цифры у директора и представителя управляющей компании несколько разошлись).
Чтобы сокращать, нужны основания, попытался объяснить негативные стороны этого процесса представитель службы: если завод пойдет на это, потом просто не восстановится. На вопрос о сроках Владимир Резниченко привел аналогию с ремонтом квартиры — мол, всегда неизвестно, сколько в итоге понадобится денег и времени. И с заводом это может быть полгода-год.
Дальше он говорил о том, что в России вообще-то работы много и когда тебя просят уволиться, можно сказать спасибо за все возможности и двигаться выше, не засиживаться на одном месте:
— Обывателя мы понимаем, но нечего им предложить... Вот эти два оклада, плюс все выплаты, компенсации. Да и это решение даже было принято тяжело. Ну вот они выйдут 1 мая, ну пусть выходят. Что будут делать? Сидеть? Ну пусть сидят. Скажут: «Вы нам должны». Да, должны. Скажут: «Дайте денег». А нет денег. Они: «У меня семья». Понимаю, сочувствую, но денег нет. Они нас пугали прокурорами, корреспондентами, трудовой инспекцией. Ну вызовут нашего юриста, он скажет нам то, что я сейчас вам говорю. Крылатая фраза от Дмитрия Анатольевича... Денег нет.
В 2022 году критическая ситуация сложилась на заводе «Тяжстанкогидропресс». Тогда было серьезное сокращение штата, работникам не выплатили часть зарплаты. Прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. Следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.