«Найдем, за что вас уволить»: как холдинг сына Юрия Чайки закрывает завод под Новосибирском

Чтобы сокращать, нужны основания, попытался объяснить негативные стороны этого процесса представитель службы: если завод пойдет на это, потом просто не восстановится. На вопрос о сроках Владимир Резниченко привел аналогию с ремонтом квартиры — мол, всегда неизвестно, сколько в итоге понадобится денег и времени. И с заводом это может быть полгода-год.

Дальше он говорил о том, что в России вообще-то работы много и когда тебя просят уволиться, можно сказать спасибо за все возможности и двигаться выше, не засиживаться на одном месте:

— Обывателя мы понимаем, но нечего им предложить... Вот эти два оклада, плюс все выплаты, компенсации. Да и это решение даже было принято тяжело. Ну вот они выйдут 1 мая, ну пусть выходят. Что будут делать? Сидеть? Ну пусть сидят. Скажут: «Вы нам должны». Да, должны. Скажут: «Дайте денег». А нет денег. Они: «У меня семья». Понимаю, сочувствую, но денег нет. Они нас пугали прокурорами, корреспондентами, трудовой инспекцией. Ну вызовут нашего юриста, он скажет нам то, что я сейчас вам говорю. Крылатая фраза от Дмитрия Анатольевича... Денег нет.