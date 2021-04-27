Зарплату до сих пор не выплатили: следователям поручили возбудить дело из-за ситуации на «Тяжстанкогидропрессе»

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ситуации на «Тяжстанкогидропрессе»
Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс».
— В связи с обращением депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя о ситуации с банкротством на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс», а также задолженностью по заработной плате перед работниками Александр Бастрыкин поручил руководству
Как рассказал НГС председатель новосибирской областной организации РПРП (Российского профсоюза работников промышленности) Евгений Плахов, пока ситуация на заводе остается прежней и долг по зарплате еще не выплатили.
— Пускай соответствующие службы разберутся, всё ли было сделано правомерно или нет. Я думаю, это поможет, справедливость же должна восторжествовать. Мы направили письмо Владимиру Путину и председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову по поводу национализации предприятия. Минпромторг рассматривает наше обращение, ждем результата, — сообщил Евгений Плахов.
В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, а работникам не выплатили часть зарплаты. Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату
В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.