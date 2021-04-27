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Зарплату до сих пор не выплатили: следователям поручили возбудить дело из-за ситуации на «Тяжстанкогидропрессе»

Профсоюз тем временем просит о национализации предприятия

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Проблемная ситуация на заводе возникла в ноябре прошлого года и тянется до сих пор&nbsp;

Проблемная ситуация на заводе возникла в ноябре прошлого года и тянется до сих пор 

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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ситуации на «Тяжстанкогидропрессе»

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс».

— В связи с обращением депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя о ситуации с банкротством на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс», а также задолженностью по заработной плате перед работниками Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям в рамках расследования уголовного дела, — сообщили в Следственном комитете России.

Как рассказал НГС председатель новосибирской областной организации РПРП (Российского профсоюза работников промышленности) Евгений Плахов, пока ситуация на заводе остается прежней и долг по зарплате еще не выплатили.

— Пускай соответствующие службы разберутся, всё ли было сделано правомерно или нет. Я думаю, это поможет, справедливость же должна восторжествовать. Мы направили письмо Владимиру Путину и председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову по поводу национализации предприятия. Минпромторг рассматривает наше обращение, ждем результата, — сообщил Евгений Плахов.

В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, а работникам не выплатили часть зарплаты. Обозреватель НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии. В начале декабря появилась информация о том, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса».

В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.

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