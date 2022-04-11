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Кредиторы банкротящегося завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске заключат мировое соглашение

Они провели заседание еще 7 апреля

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За заключение мирового соглашения кредиторы проголосовали единогласно

За заключение мирового соглашения кредиторы проголосовали единогласно

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Кредиторы обанкротившегося завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» решили заключить мировое соглашение. Информацию об этом опубликовали на «Федресурсе».

Согласно протоколу собрания, по законодательству решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов и считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

За заключение мирового соглашения кредиторы проголосовали единогласно. В реестр кредиторов завода вошли УФСН России по Новосибирской области, «Газпром газораспределение Томск» и «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Документ подписал временный управляющий ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виталий Зырянов.

В феврале региональные управления ФСБ и полиции задержали двух экс-руководителей завода. Их подозревают в хищении имущества завода. Как сообщал «Коммерсантъ-Сибирь», речь идет о владельце ООО «Стиллайн» — основном акционере завода «Тяжстанкогидропресс» Николае Степакине — и экс-директоре предприятия Викторе Арановском. Действующий директор завода Амир Мифтахов не ответил на звонки НГС.

СМЦ «Стиллайн» является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Стиллайну» принадлежит около 56% ПАО или 75% обыкновенных акций. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса». ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин.

Весной 2021 года стало известно, что полицейские заинтересовались бывшим генеральным директором завода Николаем Степакиным.

Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии.

В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.

В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. Следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.

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заводкредиторы«Тяжстанкогидропресс»
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