Кредиторы банкротящегося завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске заключат мировое соглашение

Кредиторы обанкротившегося завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» решили заключить мировое соглашение. Информацию об этом опубликовали на «Федресурсе».



Согласно протоколу собрания, по законодательству решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов и считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

За заключение мирового соглашения кредиторы проголосовали единогласно. В реестр кредиторов завода вошли УФСН России по Новосибирской области, «Газпром газораспределение Томск» и «Газпром межрегионгаз Новосибирск».