Кредиторы банкротящегося завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске заключат мировое соглашение

Кредиторы обанкротившегося завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» решили заключить мировое соглашение. Информацию об этом опубликовали на «Федресурсе».
Согласно протоколу собрания, по законодательству решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов и считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.
За заключение мирового соглашения кредиторы проголосовали единогласно. В реестр кредиторов завода вошли УФСН России по Новосибирской области, «Газпром газораспределение Томск» и «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
Документ подписал временный управляющий ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виталий Зырянов.
В феврале региональные управления ФСБ и полиции задержали двух экс-руководителей завода. Их подозревают в хищении имущества завода. Как сообщал «Коммерсантъ-Сибирь», речь идет о владельце ООО «Стиллайн» — основном акционере завода «Тяжстанкогидропресс» Николае Степакине — и экс-директоре предприятия Викторе Арановском. Действующий директор завода Амир Мифтахов не ответил на звонки НГС.
СМЦ «Стиллайн» является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Стиллайну» принадлежит около 56% ПАО или 75% обыкновенных акций. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса». ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин.
Весной 2021 года стало известно, что полицейские заинтересовались бывшим генеральным директором завода Николаем Степакиным.
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлевым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. Следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.