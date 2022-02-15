Задержаны два бывших руководителя новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс»

В Новосибирской области региональные управления ФСБ и полиции задержали двух экс-руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс». Их подозревают в хищении имущества завода.
— Установлено, что в период с 2016 по 2020 год указанные лица без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости, — сообщили в региональной ФСБ.
В результате были проданы здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшей заводу сельхозкомпании на общую сумму более 200 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Сейчас мужчины задержаны,
Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», речь идет о владельце ООО «Стиллайн» — основном акционере завода «Тяжстанкогидропресс» Николае Степакине и экс-директоре предприятия Викторе Арановском. Действующий директор завода Амир Мифтахов не ответил на звонки НГС.
СМЦ «Стиллайн» является главным акционером ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Стиллайну» принадлежит около 56% ПАО или 75% обыкновенных акций. А сам «Стиллайн» на 100% принадлежит одному из бывших гендиректоров «Тяжстанкогидропресса». ПАО «Тяжстанкогидропресс» — отдельное от «Стиллайна» юрлицо, зарегистрированное по тому же адресу. «Стиллайн» — его совладелец. У них один бенефициар — Николай Степакин.
Весной 2021 года стало известно, что полицейские заинтересовались бывшим генеральным директором завода Николаем Степакиным.
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. Следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.