После материала НГС прокуратура начала проверку прав рабочих на щебеночном заводе
С февраля завод приостановил работу
Прокуратура Тогучинского района начала проверку Камнереченского щебеночного заводе. Это произошло после публикации НГС о нарушении прав рабочих на указанном заводе — филиале «Первой нерудной компании». Сотрудники завода рассказали журналистам, что их вынуждают написать заявление на увольнение.
Сотрудники Государственной инспекции труда по Новосибирской области и прокуратура Тогучинского района организовали проверку исполнения трудового законодательства:
— Предварительно установлено, что предприятие с 1 февраля т.г. приостановило свою деятельность. Акционерное общество направило в региональное казенное учреждение «Центр занятости населения Тогучинского района» извещение о простое в связи с отсутствием горной массы и невозможностью ведения производственного цикла, — передает прокуратура НСО.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что проверку соблюдения трудовых прав и исполнения законодательства о занятости населения организовали, так как работники завода требуют уволить их в связи с сокращением штатной численности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
После публикаций Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило, что АО «Первая нерудная компания» уведомила центр занятости населения о введении с 1 по 30 апреля 2022 года простоя для 104 работников Камнереченского щебеночного завода.
По информации министерства, специалисты центра занятости организовали выездную встречу с руководством завода, где обсудили перспективы трудоустройства сотрудников. Часть коллектива готов принять на работу Горновский завод спецжелезобетона.
Сотрудники завода подтверждают корреспонденту НГС, что некоторые пытались устроиться на этот завод, но набор там уже закрыт.
В 2022 году критическая ситуация сложилась на заводе «Тяжстанкогидропресс». Тогда было серьезное сокращение штата, работникам не выплатили часть зарплаты. Прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. Следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.