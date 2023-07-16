Территорию издательского дома продали за 250 млн рублей — там можно строить жилье и апартаменты

Подведены итоги конкурса по реализации недвижимости бывшего издательства «Наука» в Новосибирске, которая включала в себя землю в 1 га и пять зданий общей площадью в 14,2 тысячи квадратов. По данным ДОМ.РФ, победителем стала компания «Диадема», она предложила 249,21 миллиона рублей при начальной цене в 137,67 миллиона.

