Территорию издательского дома продали за 250 млн рублей — там можно строить жилье и апартаменты

Подведены итоги конкурса по реализации недвижимости бывшего издательства «Наука» в Новосибирске, которая включала в себя землю в
Эти активы принадлежали ликвидированному в 2022 году ФГУП «Издательство "Наука"». Его правопреемником стало ФГБУ «Издательство "Наука"».
В описании к комплексу указано, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.
— Комплекс находится в районе с высокой деловой активностью, на первой линии оживленной восьмиполосной магистрали, по адресу: ул. Станиславского,
12 июля сообщалось, что новосибирский завод продает две недостроенные многоэтажки — с одной из них упал и разбился ребенок. Объекты продают за 119,5 и 50 миллионов соответственно.