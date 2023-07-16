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Территорию издательского дома продали за 250 млн рублей — там можно строить жилье и апартаменты

Первоначальная цена лота была 137,56 миллиона рублей

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Комплекс зданий находится недалеко от площади Маркса

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Подведены итоги конкурса по реализации недвижимости бывшего издательства «Наука» в Новосибирске, которая включала в себя землю в 1 га и пять зданий общей площадью в 14,2 тысячи квадратов. По данным ДОМ.РФ, победителем стала компания «Диадема», она предложила 249,21 миллиона рублей при начальной цене в 137,67 миллиона.

Эти активы принадлежали ликвидированному в 2022 году ФГУП «Издательство "Наука"». Его правопреемником стало ФГБУ «Издательство "Наука"».

В описании к комплексу указано, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.

— Комплекс находится в районе с высокой деловой активностью, на первой линии оживленной восьмиполосной магистрали, по адресу: ул. Станиславского, д. 25. Окружение представлено жилыми многоквартирными домами и объектами торговли. После реконструкции зданий новый собственник сможет провести здесь редевелопмент или построить жилье и апартаменты, — уточнили в ДОМ.РФ.

12 июля сообщалось, что новосибирский завод продает две недостроенные многоэтажки — с одной из них упал и разбился ребенок. Объекты продают за 119,5 и 50 миллионов соответственно.

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