Новосибирский завод продает две недостроенных многоэтажки — с одной из них упал и разбился ребенок

В Новосибирске выставили на продажу два многоэтажных дома-недостроя в Ленинском и Кировском районах. Один из них представляет собой две блок-секции, расположенные впритык к жилому дому на Волховской, 33а. Объект, завершенный на 30%, оценили в 50 миллионов рублей.
— Объект незавершенного строительства — 12-этажный кирпичный жилой дом по ул. Волховская в Ленинском районе. Общее количество квартир — 106. Общая площадь квартир — 6 264,12 кв.м, — говорится в объявлении на сайте N1.ru.
Прежний владелец объекта — обанкротившееся ООО «Сервис Сибири и Ко». Ее гендиректор Ольга Черкашина более 10 лет назад рассказывала НГС, что компания купила долгострой у «Новосибирскэнерго». Тогда планировалось, что на Волховской будут жить работники ТЭЦ-6, строительство которой было приостановлено в конце 90-х годов из-за нехватки средств.
— Он начал строиться, если не ошибаюсь, в 1981 году. И стоял очень долго, пока мы его не купили в 2003–2004 году. У дома был сделан цоколь и частично первый этаж. Его пришлось разбирать, — говорила она.
Основную часть дома компания «Сервис Сибири и Ко» сдала в 2011 году, а спустя два года недостроенные блок-секции купило ООО «Завод строительных материалов 7».
Гендиректор «ЗСМ 7» — Константин Бессонов, сын скончавшегося от коронавируса депутата Заксобрания Геннадия Бессонова (прежний директор и учредитель). Сейчас заводом владеют Наталья Бессонова (75%) и Андрей Бессонов (25%). По итогам 2022 года, выручка компании составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 135,6 млн рублей. С 2015 по 2018 годы завод заработал на контрактах 30 миллионов рублей. Это, в основном, контракты на поставку материалов, ремонт дорог и приобретение жилых помещений. Заказчиком чаще всего выступала администрация Мичуринского сельсовета НСО.
Как объяснял НГС прежний директор «ЗСМ 7» Геннадий Бессонов, на 2020 год его компания не могла получить функции застройщика на объекте по улице Волховской, а соответственно начать работы, не владела участком (это право есть у дольщиков достроенного на этой площадке дома, они отстояли его в суде) и не располагала проектом застройки.
В 2019 году с недостроя на Волховской упала и разбилась 9-летняя девочка, пришедшая туда с компанией ребят. В 2023 году родители погибшего ребенка отсудили у завода 4 миллиона рублей
Кроме недостроя на Волховской «ЗСМ 7» продает и более завершенный объект — девятиэтажку площадью 1600 квадратов, которая располагается на улице Петухова, недалеко от здания администрации Кировского района. Дом оценили в 119,5 миллионов рублей.
Строительство объекта началось в 2007 году, прежний застройщик — тоже ООО «Сервис Сибири и Ко».
— Это старая история. Сначала построили первую очередь, потом вроде бы начали вторую, и дом перекупил завод Бессонова («Завод строительных материалов 7» — Прим.ред.). И он тоже начал что-то делать, но потом всё заглохло. Последние лет пять там всё без движения. Может быть, завод что-то неправильно подсчитал или им оказалось невыгодно строить, — сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
Корреспондент НГС попытался получить комментарий продавца недостроев (в обоих он указан как ООО «ЗСМ 7»), но на звонок никто не ответил. Телефон ЖСК «Петухова — Громова», которое было образовано для привлечения средств и достройки девятиэтажки на Петухова, оказался недоступен.
В центре Новосибирска продается 116-летний дом разбогатевшего крестьянина. За него просят 33 миллиона рублей.