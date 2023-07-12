Новосибирский завод продает две недостроенных многоэтажки — с одной из них упал и разбился ребенок

— Он начал строиться, если не ошибаюсь, в 1981 году. И стоял очень долго, пока мы его не купили в 2003–2004 году. У дома был сделан цоколь и частично первый этаж. Его пришлось разбирать, — говорила она.



Основную часть дома компания «Сервис Сибири и Ко» сдала в 2011 году, а спустя два года недостроенные блок-секции купило ООО «Завод строительных материалов 7».



Гендиректор «ЗСМ 7» — Константин Бессонов, сын скончавшегося от коронавируса депутата Заксобрания Геннадия Бессонова (прежний директор и учредитель). Сейчас заводом владеют Наталья Бессонова (75%) и Андрей Бессонов (25%). По итогам 2022 года, выручка компании составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 135,6 млн рублей. С 2015 по 2018 годы завод заработал на контрактах 30 миллионов рублей. Это, в основном, контракты на поставку материалов, ремонт дорог и приобретение жилых помещений. Заказчиком чаще всего выступала администрация Мичуринского сельсовета НСО.

