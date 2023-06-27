Родители отсудили 4 миллиона за смерть 9-летней дочери на заброшенной стройке в Новосибирске

В смерти ребенка обвинили директора отвечавшего за площадку Завода строительных материалов 7 Геннадия Бессонова, однако наказать управленца не смогли. В сентябре 2020 года он умер, по данным источника НГС, от коронавируса, а уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

По данным сервиса «Контур.фокус», сегодня директором ООО ЗСМ 7 является Бессонов Константин Геннадьевич, единственный владелец — Бессонова Наталья Ивановна. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 135,6 миллиона рублей. Основной вид деятельности компании — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.