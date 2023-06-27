Родители отсудили 4 миллиона за смерть 9-летней дочери на заброшенной стройке в Новосибирске

В Новосибирске родители погибшей на заброшенной стройке девочки отсудили у застройщика 4 миллиона рублей. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области.
— Решением суда с ООО «Завод строительных материалов 7» в пользу отца девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей, в пользу родителей с ответчика взыскана компенсация сверх возмещения вреда в размере 3 миллиона рублей в равных долях, — рассказали в ведомстве.
Трагедия произошла 28 мая 2019 года в Ленинском районе Новосибирска. 9-летняя девочка вместе с друзьями залезла на стройку по адресу Волховская, 33а.
— По предварительным данным, малолетние дети — 2 мальчика и 1 девочка — прошли на территорию заброшенного строительного объекта, поднялись на высоту 3-го этажа, откуда девочка упала с высоты. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия», — комментировали тогда происшествие в СК.
В смерти ребенка обвинили директора отвечавшего за площадку Завода строительных материалов 7 Геннадия Бессонова, однако наказать управленца не смогли. В сентябре 2020 года он умер, по данным источника НГС, от коронавируса, а уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.
По данным сервиса «Контур.фокус», сегодня директором ООО ЗСМ 7 является Бессонов Константин Геннадьевич, единственный владелец — Бессонова Наталья Ивановна. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 135,6 миллиона рублей. Основной вид деятельности компании — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.
После этого, по данным управления судебного департамента, родители погибшей девочки подали в суд на компанию, не перекрывшую доступ к опасной строительной площадке.
— В обоснование исковых требований истцы указали, что их дочь 28 мая 2019 года получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате преступного бездействия руководителя ООО «ЗСМ 7» Геннадия Бессонова, который, исполняя свои должностные обязанности, не обеспечил безопасность ведения строительных работ. В результате чего дочь истцов беспрепятственно зашла на территорию строительного объекта, где в связи с падением с высоты незавершенного строительством объекта наступила смерть несовершеннолетней, — сообщили в ведомстве.
Ленинский районный суд встал на сторону родителей погибшей девочки, присудив им 4 миллиона рублей. Представители застройщика пытались обжаловать это решение, но 15 июня 2023 года апелляционная инстанция подтвердила его законность. Получить комментарий компании на момент выхода публикации не удалось.
Ранее НГС писал о том, как в 2021 году 13-летняя девочка погибла на заброшенной стройке в Октябрьском районе Новосибирска. На нее упала бетонная плита.