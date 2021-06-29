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На стройке в Новосибирске погибла девочка — на нее рухнула стена

Тело погибшей извлекали из-под завалов

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Личность погибшей устанавливают. На вид ей 13–15 лет

Личность погибшей устанавливают. На вид ей 13–15 лет

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На стройке в Новосибирске погиб ребенок

Вечером 29 июня на стройке в 1-м Кирпичном переулке в Октябрьском районе погиб ребенок. Произошло обрушение стен, и плиты рухнули на девочку. Чтобы ее достать, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ребенка.

— На улице 1-й Кирпичный переулок, 1а произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами в 10-этажном строящемся доме (построено 7 этажей). В результате обрушения погибла девочка 13–15 лет. Деблокировку проводила муниципальная аварийно-спасательная служба. На месте все обстоятельства будет устанавливать следком, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В июне на стройке около Большевистской обрушился забор, и стена из блоков съехала вместе с размытой дорогой. Из-за этого ввели режим повышенной готовности.

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СКпод завалами погиб ребенокобрушение стен
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