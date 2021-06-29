На стройке в Новосибирске погибла девочка — на нее рухнула стена

На стройке в Новосибирске погиб ребенок
Вечером 29 июня на стройке в 1-м Кирпичном переулке в Октябрьском районе погиб ребенок. Произошло обрушение стен, и плиты рухнули на девочку. Чтобы ее достать, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ребенка.
— На улице 1-й Кирпичный переулок, 1а произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами
В июне на стройке около Большевистской обрушился забор, и стена из блоков съехала вместе с размытой дорогой. Из-за этого ввели режим повышенной готовности.