«Был сильный грохот»: на стройке около Большевистской обрушился забор

В Новосибирске около Большевистской обрушился забор на стройке
Вечером в четверг, 10 июня, в Новосибирске на стройке около улицы Большевистской обрушился забор. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— На строительстве «Снежной мили» в Октябрьском районе в 18:45 рухнула подпорная стенка вместе с забором. Муж в это время проходил мимо, сказал, что был сильный грохот... Люди на стройке были, как раз разгружали миксеры, — написала она.
Другой читатель сообщил, что пострадал тротуар на Большевистской, который также частично обрушился вместе с забором.
— Информация поступала. Туда оперативную группу отправили. По оперативной информации, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто будет ликвидировать последствия обрушения и по какой причине оно могло произойти.
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