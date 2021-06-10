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«Был сильный грохот»: на стройке около Большевистской обрушился забор

Информации о пострадавших нет

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Обрушение произошло сегодня вечером

Обрушение произошло сегодня вечером

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В Новосибирске около Большевистской обрушился забор на стройке

Вечером в четверг, 10 июня, в Новосибирске на стройке около улицы Большевистской обрушился забор. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— На строительстве «Снежной мили» в Октябрьском районе в 18:45 рухнула подпорная стенка вместе с забором. Муж в это время проходил мимо, сказал, что был сильный грохот... Люди на стройке были, как раз разгружали миксеры, — написала она.

Другой читатель сообщил, что пострадал тротуар на Большевистской, который также частично обрушился вместе с забором.

Место обрушения уже огородили

Место обрушения уже огородили

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— Информация поступала. Туда оперативную группу отправили. По оперативной информации, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, чтобы уточнить, кто будет ликвидировать последствия обрушения и по какой причине оно могло произойти.

В начале мая после ливня на стройке подземной парковки возле дома на Ключ-Камышенском плато

обрушились дорога и блочная стена.

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