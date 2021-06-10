«Был сильный грохот»: на стройке около Большевистской обрушился забор

Вечером в четверг, 10 июня, в Новосибирске на стройке около улицы Большевистской обрушился забор. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— На строительстве «Снежной мили» в Октябрьском районе в 18:45 рухнула подпорная стенка вместе с забором. Муж в это время проходил мимо, сказал, что был сильный грохот... Люди на стройке были, как раз разгружали миксеры, — написала она.

Другой читатель сообщил, что пострадал тротуар на Большевистской, который также частично обрушился вместе с забором.