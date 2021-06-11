Режим повышенной готовности ввели из-за обрушенного тротуара на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за обрушения тротуара рядом с местом строительства «Снежной мили» на Большевистской. С 10 июня там перекрыта часть дороги и пешеходный тротуар, поставлено новое ограждения и дорожные знаки.
— 10 июня в Октябрьском районе произошло обрушение подпорной стены строительного котлована на территории стройплощадки ООО «Эталон», а также разрушение части дорожного полотна и пешеходного тротуара по улице Большевистской. Частично перекрыта одна полоса движения. На месте обрушения выставлено ограждение с освещением и дорожные знаки. В целях принятия неотложных мер, связанных с ликвидацией последствий провала на проезжей части улицы Большевистской и прилегающему к ней тротуару, комиссия приняла решение ввести режим повышенной готовности, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В ближайшее время «Эталон» должен отремонтировать ограждение строительного котлована, а также тротуар и дорожное полотно. Телефоны компании, которые есть в открытом доступе, не отвечают.
Как сегодня сообщили в инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, еще до обрушения были проведены проверки, которые выявили нарушения.
— Сотрудниками инспекции с 27 апреля 2021 по 6 мая 2021 года проводились проверки на указанном объекте по контролю исполнения ранее выданных предписаний. В ходе проведения проверок было установлено, что в полном объеме предписания не исполнены: в инспекцию не предоставлены результаты геотехнического прогноза (оценки) влияния котлована на существующую застройку, в том числе инженерные коммуникации и дорогу (улицу Большевистскую), — рассказали в Госстройнадзоре.
По результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы дела были направлены в суд, чтобы привлечь виновников к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа осуществляющего государственный контроль, то есть по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ. Застройщик должен был приостановить свою деятельность.
— В настоящее время частично перекрыта одна полоса улице Большевистская, перенесено ограждение строительной площадки на тротуар, выполняются работы по отсыпке обрушившейся части шпунта для предотвращения дальнейших подвижек и стабилизации ситуации. Инспекцией инициировано проведение внеплановой проверки для установления причин возникновения аварийной ситуации, — сообщили в инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.
На стройке подземной парковки в Новосибирске рухнула стена 1 мая. Возле дома на Ключ-Камышенском плато, 26/1 в Октябрьском районе в Новосибирске размыло грунт, после чего обрушились дорога и блочная стена.