Режим повышенной готовности ввели из-за обрушенного тротуара на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за обрушения тротуара рядом с местом строительства «Снежной мили» на Большевистской. С 10 июня там перекрыта часть дороги и пешеходный тротуар, поставлено новое ограждения и дорожные знаки.



— 10 июня в Октябрьском районе произошло обрушение подпорной стены строительного котлована на территории стройплощадки ООО «Эталон», а также разрушение части дорожного полотна и пешеходного тротуара по улице Большевистской. Частично перекрыта одна полоса движения. На месте обрушения выставлено ограждение с освещением и дорожные знаки. В целях принятия неотложных мер, связанных с ликвидацией последствий провала на проезжей части улицы Большевистской и прилегающему к ней тротуару, комиссия приняла решение ввести режим повышенной готовности, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

