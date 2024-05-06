Няня, которая попала в сказку: история любви певца Элвина Грея и простой девушки из Ижевска

Источник: UFA1.RU

Инзиля и Радик Юльякшины — одна из самых известных пар Башкирии. Радик, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, познакомился с супругой случайно, а любовь завертелась не сразу. Наши коллеги из UFA1.RU вспомнили историю отношений Элвина и Инзили — подробности и архивные кадры смотрите в коротком видео чуть выше.

Элвин Грей познакомился с Инзилей в 2019 году. Во время тура он заехал в родной город девушки Ижевск. После концерта он решил провести время в доме хороших друзей, где 19-летняя Инзиля работала няней. Правда, искра между ними не проскочила. Спустя год Юльякшин решил снова заехать к тем же друзьям. После этого он уже не смог пройти мимо красивой девушки.

— У друзей всегда была такая прекрасная девушка. Я думал: «Ого!» А потом что-то забылся. На следующий год опять приезжаю к друзьям и думаю: «Как я мог не обратить на нее внимания?» Приезжаю и думаю: «Это мое», — рассказывал Элвин Грей.

