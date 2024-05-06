Годами на реконструкции: как в Новосибирске строили Дом Ленина и передали его филармонии — здание возвели возле могил

Судьба у здания нынешней филармонии, мягко говоря, не простая Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дом Ленина в Новосибирске решено было построить по инициативе трудящихся. Прежде, чем там плотно обосновалась филармония, в нем располагались залы для собраний комсомольцев, кинотеатр, окружной РКПБ и ВЛКСМ. Корреспонденты НГС отправились в здание на экскурсию, чтобы узнать историю необычного объекта, который около 100 лет украшает центральную улицу города. Подробности — в нашем репортаже.



Дом-мавзолей

В пышном здании филармонии нас приветливо встретил Борис Владимирович Назаров, заслуженный артист России и хранитель музея имени А. М. Каца. Он проработал в стенах Дома Ленина более 40 лет. Сначала был артистом Новосибирской хоровой капеллы, потом уже стал хранителем музея.

Борис Владимирович предстал перед нами в рубашке, брюках и пиджаке, с деликатно повязанным на шее шарфом и в стильных кроссовках. Начав экскурсию, бодро провел по этажам, перепрыгивая через ступеньки, тихонько завел в зал, где репетировал один из ансамблей, а затем привел нас в просторный холл, откуда и начал свой рассказ.

Борис Владимирович провел нас по многим помещениям филармонии Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Судьба у здания нынешней филармонии, мягко говоря, не простая. 21 января 1924 года в возрасте 53 лет умер Владимир Ленин. Энтузиасты из числа рабочих тогда еще Новониколаевска предложили в память о гибели вождя пролетариата построить Дом Ленина. Выбор места пал на территорию у братской могилы жертв Революции или известного «Сквера героев Революции». Строили здание на деньги всё тех же рабочих — люди буквально приобретали бумажные ваучеры, каждый из которых был равен цене одного кирпича. 21 января 1925 года, спустя год после смерти Ленина, удалось открыть недостроенный зал. С тех пор жизнь там закипела.



— К декабрю планировали закончить строительство двухэтажного здания, но оно не устраивало по объему, поэтому его перепроектировали в августе 1925 года, добавив третий этаж на всём протяжении здания и четвертый этаж в центральной части. И тогда очертания дома стали напоминать очертания мавзолея, — рассказал Борис Назаров.



Хранитель музея отметил: на фронтоне тогда огромными буквами выложили фразу «Ленин умер, жив ленинизм». Началась перестройка, работы выполняли сотрудники предприятия Сибгосстрой. Завершить их планировалось к 1 января 1926 года.

Здание много раз перестраивали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вокруг хотели разбить парк с фонтаном и статуями, окружить его оградой с красивым рисунком. В здании предполагалось разместить зал на 1200 мест.



— До сих пор для меня непонятно, как они планировали в этом двухэтажном или трехэтажном здании без сценической коробки разместить зал на 1200 мест. Они там планировали людей друг на дружку сажать? Но это, думаю, благодаря пышущему энтузиазму, — шутит Борис Назаров.



Тут же планировалось разместить зал для лекций на 200 человек, помещение библиотеки, 3−4 комнаты для кружковой работы, специальную комнату — уголок Ленина на третьем этаже, зал для собраний или музея по истории революции в Сибири, окружной РКПБ и ВЛКСМ.



Голый энтузиазм

В конце 20-х годов в городе был строительный бум. Из-за этого ощущалась нехватка квалифицированной рабочей силы и материалов.

Такие «кирпичики» люди покупали в поддержку строительства Дома Ленина Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Кроме энтузиазма, больше нечем было строить. Это сказывалось на сроках и качестве работ. 21 января 1926 года Дом Ленина открыли после перестройки. Эту дату можно считать датой рождения этого дома, — объясняет хранитель музея.



В конце 20-х годов в здании на четвертом этаже располагались вещательная радиостанция и комсомол. При этом вещательная радиостанция имела особое значение — тогда не каждый мог приобретать газеты, и вещательную радиостанцию использовали для слуховой агитации.



— Когда она работала, по свидетельству многих очевидцев, сигнал было слышно даже в районе «Красного факела», — поясняет Борис Назаров.



Северное крыло занимал окружной исполком, остальные площади — окружком партии, Запсиб краевой НИИ коммунистического воспитания, библиотека, краевая научно-педагогическая лаборатория, институт повышения квалификации учителей, КузбассСтрой, общество политкаторжан, общественная сеть безбожников, международное общество помощи борцам революции, МОПР.

В студии звукозаписи слышно проезжающие поезда метро Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Низкое качество строительных работ привело к необходимости каждый год ремонтировать здание. На фасаде и внутри появились многочисленные трещины, а в 1930 году потребовалось восстанавливать перекрытия зала.



В то время работал кинозал на 850 мест и многие организации, органы управления. Так продолжалось до 1933 года. После завершения строительства ЗапСибКрайисполкома (Сибревком или ныне художественный музей) Дом Ленина передали Краевому отделу народного образования.

Когда-то здание отдали ТЮЗу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Тогда с фасада убрали надпись про Ленина. В 1935 году дом передали Театру юного зрителя (ТЮЗу). До этого, с 1930 года, ТЮЗ размещался в клубе «Молодой Ленинец» на улице Горького, 52 со зрительным залом на 600 мест (ныне театр Афанасьева или бывший кинотеатр пионеров). Тогда же пристроили сценическую коробку или зрительный зал. И в том же году здание закрыли на перестройку, а завершить реставрацию удалось лишь в 1944 году, — поясняет собеседник.



В конце 1950 года начали строительство подсобных помещений с восточной стороны, замыкающих территорию театра. В тот же период замкнули территорию театра, отделив его от сквера Героев Революции гаражами и подсобными помещениями. В результате получилась фиксированная театральная площадь.



В 1960 году Дом Ленина приняли на государственную охрану как памятник истории местного значения, а в 1974 году постановлением СовМИНа РСФСР статус повысили до памятника государственного значения.

В залах филармонии высокие потолки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











К тем порам зданию снова требовалась срочная реконструкция. В 1985 году после переезда ТЮЗА в новое здание Дом Ленина передали на баланс Новосибирской областной филармонии. Тогда же началась ремонтно-реставрационная работа под концертный зал. И продолжалась эта работа 18 лет, до 4 августа 2004 года.



Сейчас в здании камерного зала филармонии размещаются Новосибирская хоровая капелла, филармонический камерный оркестр, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», эстрадные оркестры, вокальный ансамбль Шаромова, фольклорный ансамбль «Рождество».



По этажам здания

Наш гид проводил нас по крутым лестницам на четвертый этаж в репетиционный зал, расположенный в центральной части здания. Его отличают огромные окна и высокие потолки со следами бывших увечий — крыша в здании серьезно протекала, из-за чего штукатурка сильно облупилась. Несмотря на то, что помещение много раз перестраивали и надстраивали, оно не выглядит разномастным. Внешний вид внутреннего убранства, тона, в которые выкрашены стены здания, и атмосфера выглядят целостно.

А это — механизмы под сценой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Какое-то время там занимался камерный хор, который стал капеллой, а сейчас там базируется эстрадный оркестр. Неподалеку находится студия звукозаписи, в которой, однако, не спастись от шума проезжающих метро-поездов. Запись ведут дублями в перерывах между шумом от составов. Именно в студии когда-то располагался радиокомитет.



Отвели нас и в необычное место — в подвале находится подсценическое пространство. Это поворотный круг, который смонтировали для нужд ТЮЗа, а затем при переделке здания под филармонию не стали убирать. Круг исправен, и его можно использовать, но артисты филармонии редко в нем нуждаются.



А еще нас проводили в закулисье и показали обратную сторону сцены и выход на улицу, который также использовали в театральную бытность для заезда грузовиков с декорациями.



В галерее и гостиной повсюду слышны звуки хорового пения и музыкальных инструментов. Нам даже показали костюмерную ансамбля ранней музыки «INSULA MAGICA». Его участники играют на уникальных инструментах из прошлого, аналогов которых уже не найти в современных музыкальных магазинах.



Долгая дружба

А закончили экскурсию в кабинете бывшего директора филармонии Владимира Миллера. Наши спикеры — давние друзья, вместе учились в НЭТИ, а позже вместе развивали филармонию. До этого Владимир Григорьевич Миллер работал на заводе имени Чкалова, после пошел работать руководителем одноименного ДК.

Таких инструментов давно не купить в магазинах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Тогда же меня в какую-то комиссию включили, которая высказывала свое мнение по поводу того, кому отдать Дом Ленина. Я очень далек был от филармонии. Нужно было выбирать из трех вариантов, кому нужно передать это здание. Я почему-то по наитию за филармонию голосовал, — вспоминает Владимир Миллер. — В 1987 году стал директором Новосибирской филармонии, когда здание внутри находилось в упадке. Когда я сюда пришел, ужаснулся. В фойе стояли навесы, они защищали проходящих людей от штукатурки, которая сверху на них могла упасть. Тогда и начали развивать проекты, улучшать здание.



Миллер вспоминает, что здание филармонии было неровным — с одной стороны двухэтажным, а с другой — одноэтажным. Несмотря на то, что постройка была памятником культурного наследия, невероятными усилиями выровнять здание удалось. Также получилось победить коммунистов-архитекторов, которые предлагали вернуть зданию первоначальный вид, снеся более современные пристройки.

В кабинете у Миллера — огромная коллекция галстуков Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В свое время часть коллективов не помещалась в здании — кто-то трудился в здании оперного театра, кто-то — в соборе Александра Невского. Оттуда артистов в итоге прогнали из-за возмущений со стороны православных активистов. Всего, по словам Миллера, музыкальные коллективы успели сменить 12 разных точек дислокации.

Перед августовским путчем 1991 года православные активисты добивались, чтобы филармонию выселили из стен Дома Ленина из-за проходящих там рок-концертов. Решение было принято, но его не успели воплотить в реальность — случился переворот и здание перешло на баланс филармонии.



— До этого крупнейшая филармония страны не имела ни единого метра собственной площади. Это фантастика! Это представить себе невозможно! Но мы пошли другим путем. Мы стали развивать творческую составляющую. И скоро появились новые лидеры, которые вокруг себя составили коллективы. Сегодня у нас их 22, — говорит Владимир Миллер.



В 2000-м Миллер начал свою деятельность в правительстве Новосибирской области. Работал начальником управления культуры, затем заместителем министра культуры. В 2004 году вновь вернулся в филармонию. Тогда удалось завершить капитальный ремонт здания.

В таком состоянии здание находилось много лет назад Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сегодня Владимир Миллер руководит службой развития Новосибирской государственной филармонии, пишет книги, коллекционирует галстуки. Все они привезены из-за рубежа, и каждый связан с музыкой. На галстуках — автографы известных дирижеров, ноты и скрипичные ключи, портреты известных музыкантов. На сегодня в коллекции 251 штука.



— Это уникальная коллекция. Тут только подарки от музыкантов и друзей, галстуки с шей музыкантов. Коллекция начала собираться с 1990 года.

Когда Миллер стал его директором, помещения Дома Ленина требовали срочного ремонта Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После экскурсии друзья тепло прощаются с нами и друг другом. Борис Владимирович устало надевает пальто, берет складной костыль и медленно покидает стены здания. Складывается ощущение, что всю свою бешеную энергию, что была в нем во время экскурсии и марш-броска по лестницам, он может тратить только тут, в стенах Дома Ленина.



Ранее НГС писал о том, как живут в необычной «сталинке» в Тихом центре. Там в подвале играли в карты, а печи заменили радиаторами.

