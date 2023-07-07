В центре Новосибирска продают особняк разбогатевшего крестьянина — объект оценили в 33 миллиона

— Особняк был уже в собственности, и соответственно может быть выставлен на продажу другому собственнику. Тут нет никаких нарушений. Просто новый собственник будет иметь охранные обязательства, как и прежний собственник. Для нового хозяина ничего меняться не будет, — добавил Игорь Поповский.

