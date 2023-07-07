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Тема дняПродают особняк за 33 миллиона
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В центре Новосибирска продают особняк разбогатевшего крестьянина — объект оценили в 33 миллиона

Рассказываем, чем примечателен 116-летний дом

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В прошлом году особняк сдавали в аренду

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В Новосибирске выставили на продажу старинный особняк на Потанинской, 14, признанный объектом культурного наследия. За дом, построенный в 1907–1908 годах, просят 33 миллиона рублей, следует из объявления на сайте N1.ru.

Кто владел домом

— Уникальный лот на рынке недвижимости Новосибирска! Дом — культурное наследие — в самом сердце города. Это не просто покупка доходного бизнеса, это кусочек истории, — говорится в описании к объекту.

В объявлении упоминается, что особняк может быть использован для размещения ресторана или «любого другого бизнеса, связанного с сервисом и приемом гостей». Особняк рассматривают и для обмена на другую недвижимость, пишет агентство недвижимости «Жилфонд», занимающееся его продажей.

В 2022 году, как писал НГС, особняк сдавали в аренду по цене 200 тысяч рублей в месяц. Ранее в нем размещалась танцевальная студия, сейчас, по данным 2ГИС, здание пустует.

До ремонта дом выглядел вот так

До ремонта дом выглядел вот так

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Зимой прошлого года дом принадлежал Юрию Качуку и Анфисе Соколовой. Их ИП, по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрировано в Геленджике, при этом Юрий Качук прекратил деятельность индивидуального предпринимателя в 2020 году. Его имя также упоминалось среди учредителей местной религиозной организации «Православный приход храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца» в Геленджике (до 2021 года). Узнать, кто сейчас владеет особняком, невозможно, поскольку вступил в действие закон, запрещающий получать из ЕГРН выписки с личными данными владельцев недвижимости.

Что известно об особняке

Полукаменный двухэтажный особняк построил разбогатевший крестьянин Дмитрий Барабанов: на верхнем этаже жила его семья, а нижний он сдавал внаем. В 1937 году Барабанова арестовали по 58-й статье УК СССР («Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений») на 10 лет без права переписки и отправили в лагерь, где он скончался. Как объяснял краевед Константин Голодяев, в 1956 году Дмитрия Барабанова реабилитировали.

— У дома неплохая сохранность деталей, он представляет историческую и культурную ценность. В том числе и с точки зрения архитектуры объект ценен. Что меня больше всего удивило — объект быстро прошел все процедуры, связанные с присвоением ему охранного статуса, — сообщил НГС архитектор Игорь Поповский.

Он, его сын Дмитрий, а также Константин Голодяев в 2016 году добились включения дома Барабанова в список объектов культурного наследия.

— Особняк был уже в собственности, и соответственно может быть выставлен на продажу другому собственнику. Тут нет никаких нарушений. Просто новый собственник будет иметь охранные обязательства, как и прежний собственник. Для нового хозяина ничего меняться не будет, — добавил Игорь Поповский.

Ранее НГС рассказывал, кому принадлежат купеческие особняки в тихом центре Новосибирска.

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