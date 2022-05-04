Наследники купцов: кому принадлежат красивые дореволюционные дома в тихом центре Новосибирска

Улица Коммунистическая (до
Дом купца Кагана
Купеческую застройку улицы Коммунистической часто называют «еврейскими кварталами». Здесь на соседних участках в начале прошлого века обосновались видные предприниматели — представители еврейской диаспоры. Часть домов сохранилась до нашего времени. Среди них, например, здание на
Интересно, что под охрану здание взяли уже перестроенным. Один из первых каменных домов Новосибирска был построен в
Каган на тот момент был видным городским предпринимателем: у него были свои склады и пароходы на пристани, которые перевозили зерно по Оби, сибирский хлеб он экспортировал даже в Европу и поставлял для армии во время русско-японской войны. Это позволило купцу обосноваться в огромном, по меркам того времени, особняке без необходимости сдавать помещения лавочникам.
После революции и установления советской власти дом в
Его назначение сохраняется с
Частная клиника обосновалась в купеческом здании в
Дома Мировича и Розенфельда
По соседству с домом Кагана построили здания польский предприниматель Берко Мирович и колыванский мещанин Моисей Розенфельд — сегодня они делят один участок, а в справочниках их объединяют в одно здание. На самом деле, это два деревянных дома, разделенные кирпичным брандмауэром. Одна из версий такого тесного соседства домов — еврейская традиция объединения дворов. Тем более что ни тот ни другой не имели и не имеют парадного входа с улицы.
Дом Берко Мировича — сегодняшняя Коммунистическая, 19 — построили в период между 1900 и 1903 годами. Новониколаевцы знали его как доходный — здесь располагались «Номера Мезенцевой»: одна из первых организаций в городе, где предлагали меблированные комнаты.
В городе на тот момент был бум строительства подобных доходных домов, которые строили весьма зажиточные люди, рассказывал НГС краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. Берко Мирович в том же здании держал также ателье готового платья, в котором одевались небогатые мещане.
Основная организация в здании сегодня — школа «Экселенс», которую в
Кроме школы, в здании зарегистрированы редакция литературного журнала «Сибирские огни», общественная организация «Социальное партнерство» — она занимается обустройством экотроп в Новосибирской области, и компания «Масс-Медиа-Центр» — еще одна некоммерческая организация, которая, согласно официальному сайту, «создана с целью формирования условий для проведения эффективной информационной политики в регионах Сибири». Компания пересекается с «Социальным партнерством»: среди ее проектов есть экотропы. Еще один проект — продвигающий традиционные семейные ценности «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия».
Дом на Коммунистической, 21, с кружевом резьбы и резным же солнышком под козырьком, к уже существующему дому Мировича в
Как и соседнее здание, этот мещанский дом принадлежит Новосибирской области и находится в пользовании у «НПЦ». Сегодня его целиком занимает компания «Арсенал» — она занимается инженерными изысканиями. Компанию в
Дом мещанки Пятковой
Коммунистическая, 23 — еще одно здание школы «Экселенс», его она занимает целиком, ни с кем не деля, с
Дом Марии Пятковой пережил два пожара: один в
Дом купца Бейлина
Дом на Коммунистической, 25, хотя и выглядит скромнее соседей, принадлежал личности одиозной и значительной — купцу Григорию Рафаиловичу Бейлину, который, по слухам, прилюдно называл себя цыганом, в городе имел славу жулика и конокрада, а в своем доме принимал ставки на скачках.
Сегодня здесь работает чайная-кальянная «Те Гуань Инь». С 1 апреля 2022 года дом, согласно выписке из ЕГРН, принадлежит Ольге Абдуллаевой. В реестре юрлиц предпринимательница зарегистрировалась за полтора месяца до этого, а раньше была участницей нескольких компаний, которые занимались ресторанным бизнесом.
Необычный новодел
Следующий в квартале дом — совсем не исторический. Его построили в
Соседний
Дом усадьбы Вагина
Покосившийся дом на Советской, 11 (или Коммунистической, 31) завершает купеческий квартал. Изначально усадьба, в которую он входил, занимала сразу
Здание долго принадлежало городу, но в