Наследники купцов: кому принадлежат красивые дореволюционные дома в тихом центре Новосибирска

Улица Коммунистическая (до 1920 года Гудимовская) в начале прошлого века была одной из самых оживленных, а ее отрезок между нынешними улицами Урицкого и Советской до сих пор остается ярким примером купеческой застройки, хотя ее здесь и осталось совсем немного. Редакция НГС выбрала несколько знаковых зданий-памятников (и нет) исторической улицы, чтобы вспомнить их прошлое и рассказать о настоящем.

Дом купца Кагана