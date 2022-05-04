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Летопись

Наследники купцов: кому принадлежат красивые дореволюционные дома в тихом центре Новосибирска

100 лет назад в них жили врачи и учителя, принимали ставки на скачках и зарабатывали капиталы

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Купеческие кварталы — пожалуй, самое ценное, что осталось у Новосибирска на память о дореволюционных временах. Сегодня часть из исторических построек находится в частной собственности

Купеческие кварталы — пожалуй, самое ценное, что осталось у Новосибирска на память о дореволюционных временах. Сегодня часть из исторических построек находится в частной собственности

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Улица Коммунистическая (до 1920 года Гудимовская) в начале прошлого века была одной из самых оживленных, а ее отрезок между нынешними улицами Урицкого и Советской до сих пор остается ярким примером купеческой застройки, хотя ее здесь и осталось совсем немного. Редакция НГС выбрала несколько знаковых зданий-памятников (и нет) исторической улицы, чтобы вспомнить их прошлое и рассказать о настоящем.

Дом купца Кагана

Купеческую застройку улицы Коммунистической часто называют «еврейскими кварталами». Здесь на соседних участках в начале прошлого века обосновались видные предприниматели — представители еврейской диаспоры. Часть домов сохранилась до нашего времени. Среди них, например, здание на Коммунистической, 17.

На исторической панораме отлично видно дома «еврейского квартала» и, к сожалению, утраченное богатство декора дома на <nobr class="_">Коммунистической, 17</nobr>

На исторической панораме отлично видно дома «еврейского квартала» и, к сожалению, утраченное богатство декора дома на Коммунистической, 17

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Интересно, что под охрану здание взяли уже перестроенным. Один из первых каменных домов Новосибирска был построен в 1908 году для купца Арона Кагана в стиле классицизм с элементами барокко: фасад одноэтажного изначально дома был богато украшен лепным декором, а внутри даже был свой концертный зал.

Каган на тот момент был видным городским предпринимателем: у него были свои склады и пароходы на пристани, которые перевозили зерно по Оби, сибирский хлеб он экспортировал даже в Европу и поставлял для армии во время русско-японской войны. Это позволило купцу обосноваться в огромном, по меркам того времени, особняке без необходимости сдавать помещения лавочникам.

Из купеческого барочного особняка здание превратилось в памятник авангарда

Из купеческого барочного особняка здание превратилось в памятник авангарда

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После революции и установления советской власти дом в 1920 году перешел народному музею, а в 1926 году здание заняли Сибирские краевые союзы потребкооперации — именно для них его и перестроили, лишив буржуазного декора, пристроили крыло и добавили этаж. Из купеческого здание превратилось в конструктивистское — таким его сохранили до наших дней.

Его назначение сохраняется с 1937 года: все это время здание занимает Родильный дом № 1, сегодня — клиника «Мать и дитя». Хотя, согласно выписке ЕГРН, собственность на него оформлена муниципальная — участок со зданием принадлежит городу. Он сдан в аренду «множественности лиц на стороне арендатора» до конца апреля 2032 года.

Частная клиника обосновалась в купеческом здании в 2005 году, а к 2017-му провела его масштабную реконструкцию, пристроив рядом современное здание и восстановив старое — на работы потратили 1,3 миллиарда рублей.

Дома Мировича и Розенфельда

Два здания сегодня объединены одним участком, а век назад имели общий двор

Два здания сегодня объединены одним участком, а век назад имели общий двор

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По соседству с домом Кагана построили здания польский предприниматель Берко Мирович и колыванский мещанин Моисей Розенфельд — сегодня они делят один участок, а в справочниках их объединяют в одно здание. На самом деле, это два деревянных дома, разделенные кирпичным брандмауэром. Одна из версий такого тесного соседства домов — еврейская традиция объединения дворов. Тем более что ни тот ни другой не имели и не имеют парадного входа с улицы.

Парадного входа с улицы в еврейские дома не было — чтобы попасть в них, нужно было пройти через арку во двор

Парадного входа с улицы в еврейские дома не было — чтобы попасть в них, нужно было пройти через арку во двор

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Дом Берко Мировича — сегодняшняя Коммунистическая, 19 — построили в период между 1900 и 1903 годами. Новониколаевцы знали его как доходный — здесь располагались «Номера Мезенцевой»: одна из первых организаций в городе, где предлагали меблированные комнаты.

В городе на тот момент был бум строительства подобных доходных домов, которые строили весьма зажиточные люди, рассказывал НГС краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. Берко Мирович в том же здании держал также ателье готового платья, в котором одевались небогатые мещане.

Купеческие дома тихого центра отличает искусная резьба: других домов с украшенными таким же узором окнами не найти

Купеческие дома тихого центра отличает искусная резьба: других домов с украшенными таким же узором окнами не найти

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Основная организация в здании сегодня — школа «Экселенс», которую в 2016 году учредили Александр и Надежда Дмитриевы. По данным «Контур.Фокус», Надежда Дмитриева и сегодня руководит школой, но из частной она превратилась в некоммерческую организацию без конкретных владельцев.

Кроме школы, в здании зарегистрированы редакция литературного журнала «Сибирские огни», общественная организация «Социальное партнерство» — она занимается обустройством экотроп в Новосибирской области, и компания «Масс-Медиа-Центр» — еще одна некоммерческая организация, которая, согласно официальному сайту, «создана с целью формирования условий для проведения эффективной информационной политики в регионах Сибири». Компания пересекается с «Социальным партнерством»: среди ее проектов есть экотропы. Еще один проект — продвигающий традиционные семейные ценности «Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия».

Деревянные дома разделяет кирпичный брандмауэр: при пожаре он остановит огонь и не даст ему перекинуться на соседний дом

Деревянные дома разделяет кирпичный брандмауэр: при пожаре он остановит огонь и не даст ему перекинуться на соседний дом

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Дом на Коммунистической, 21, с кружевом резьбы и резным же солнышком под козырьком, к уже существующему дому Мировича в 1906 году пристроил еще один представитель еврейской диаспоры и предприниматель — Моисей Розенфельд. После его смерти дом перешел его сыну Михаилу, но он в нем, по информации краеведческого портала «Народная летопись», никогда не жил.

Резное солнышко под крышей — частый элемент декора купеческих домов: оно считалось оберегом для тех, кто в доме жил

Резное солнышко под крышей — частый элемент декора купеческих домов: оно считалось оберегом для тех, кто в доме жил

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Как и соседнее здание, этот мещанский дом принадлежит Новосибирской области и находится в пользовании у «НПЦ». Сегодня его целиком занимает компания «Арсенал» — она занимается инженерными изысканиями. Компанию в 2004 году учредила семья Мамаевых, но к 2022 году она уже стала закрытым акционерным обществом, поэтому конечные владельцы в открытых источниках не указаны. Прошлый год она завершила с чистой прибылью в 2,6 миллиона рублей.

Дом мещанки Пятковой

Когда-то в доме на Коммунистической, 23 учителя жили, сегодня — работают

Когда-то в доме на Коммунистической, 23 учителя жили, сегодня — работают

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Коммунистическая, 23 — еще одно здание школы «Экселенс», его она занимает целиком, ни с кем не деля, с 2002 года. Еще более кружевной, чем соседний, дом был построен примерно в одно время с ним для минусинской мещанки Марии Пятковой. Дом был доходным и сегодня считается одним из ярких образцов такого типа дореволюционной недвижимости. Краевед Игорь Резун рассказывал, что здесь снимали комнаты врачи, учителя, торговцы и служащие железной дороги, которые приезжали в молодой город на сезон из Колывани и Томска. После революции Марии Николаевне пришлось бежать. Советы определили в здание сначала суд и органы финансов, а когда в 30-х переехали в новые здания, дом временно снова стал жилым.

Дом тоже богато украшен резьбой, обрамляющей необычно широкие трехчастные окна

Дом тоже богато украшен резьбой, обрамляющей необычно широкие трехчастные окна

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Дом Марии Пятковой пережил два пожара: один в 1986 году (после него решено было передать здание коммерческим структурам), второй — совсем недавно, в 2015 году. Говорили, что здание школы поджег сын его директора — официально, правда, это тогда в полиции не подтвердили. Здание быстро восстановили, и сегодня о пожаре уже ничто не напоминает.

Дом купца Бейлина

Чуть более скромный одноэтажный дом на Коммунистической, 25 принадлежал одиозной личности — Гришке Полтора Коня

Чуть более скромный одноэтажный дом на Коммунистической, 25 принадлежал одиозной личности — Гришке Полтора Коня

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Дом на Коммунистической, 25, хотя и выглядит скромнее соседей, принадлежал личности одиозной и значительной — купцу Григорию Рафаиловичу Бейлину, который, по слухам, прилюдно называл себя цыганом, в городе имел славу жулика и конокрада, а в своем доме принимал ставки на скачках.

Сегодня здесь работает чайная-кальянная «Те Гуань Инь». С 1 апреля 2022 года дом, согласно выписке из ЕГРН, принадлежит Ольге Абдуллаевой. В реестре юрлиц предпринимательница зарегистрировалась за полтора месяца до этого, а раньше была участницей нескольких компаний, которые занимались ресторанным бизнесом.

Необычный новодел

Построенное в 2005 году здание на Коммунистической, 27/29 заменило два купеческих. Стиль у него, конечно, совершенно не дореволюционный, хотя в узоре входной двери угадывается модерн крячковских школ

Построенное в 2005 году здание на Коммунистической, 27/29 заменило два купеческих. Стиль у него, конечно, совершенно не дореволюционный, хотя в узоре входной двери угадывается модерн крячковских школ

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Следующий в квартале дом — совсем не исторический. Его построили в 2005 году, а до него там были два дома, разделенные кирпичным брандмауэром. Как выяснили краеведы форума «Новосибирск в фотозагадках», 27-м домом владел колыванский купец Петр Иванович Кривцов: согласно библиографическому указателю «След в истории города. Выборы в лицах. 1904–1919», в 1904 году его избрали членом собрания городских уполномоченных Новониколаевска. Его недвижимость тогда оценивалась в 4 тысячи рублей — огромные активы.

Соседний 2-этажный дом на Коммунистической, 29 был частью усадьбы Вагиных — от нее до наших дней дожил только дом на Коммунистической, 31 (или Советской, 11). После смерти купца Якова Вагина усадьбу унаследовал его сын Семен, а когда умер он, владения перешли к вдове. В 1914 году хозяином здания стал городской домовладелец Федор Сабуров. Построенное затем на месте двух купеческих домов необычное здание сегодня принадлежит компании «ЭСКО», ее конечный владелец — предприниматель Роман Анохин. Он руководит одной из работающих здесь компаний — IT-компанией Arqa technologies. Еще один арендатор — «Франко»: компания продает кофеварочное оборудование.


Дом усадьбы Вагина

Дом на Коммунистиеской, 31 — единственный сохранившийся из большой усадьбы Вагиных, при этом жилым в купеческие времена он не был

Дом на Коммунистиеской, 31 — единственный сохранившийся из большой усадьбы Вагиных, при этом жилым в купеческие времена он не был

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Покосившийся дом на Советской, 11 (или Коммунистической, 31) завершает купеческий квартал. Изначально усадьба, в которую он входил, занимала сразу 4 участка — значительную часть квартала. Этот же дом жилым не был: и до и после революции его использовали преимущественно для торговли, а какое-то время в нем и вовсе была администрация цирка. Жить здесь стали только в советское время, а вход в квартиры был на задворках, со стороны соседнего здания на Коммунистической, 29.

Окошки дома упираются в карниз крыши: краеведы предполагают, что изначально их либо не было вовсе, либо второй этаж был «полуторным»

Окошки дома упираются в карниз крыши: краеведы предполагают, что изначально их либо не было вовсе, либо второй этаж был «полуторным»

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Здание долго принадлежало городу, но в 2013 году его решили продать. На тот момент в доме уже долго работала пельменная, сегодня она уже обросла легендами и стала культовой, а пару лет назад сменила владельца. Новый хозяин пельменной занялся восстановлением усадебного дома — тогда он рассказывал НГС о необычных находках в процессе реконструкции. Кому принадлежит здание сегодня, неизвестно: данных о владельце в выписке из ЕГРН нет.

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