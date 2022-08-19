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Особняк в центре Новосибирска сдают за 200 тысяч в месяц — он принадлежал разбогатевшему крестьянину

В 2016 году здание признали объектом культурного наследия

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Дом был построен в начале XX века

Дом был построен в начале XX века

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Особняк разбогатевшего крестьянина Барабанова в центре Новосибирска сдают за 200 тысяч рублей в месяц — объявление появилось на сайте «Авито».

Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев рассказал НГС, что здание на улице Потанинской, 14 имеет для Новосибирска большую историческую, градостроительную и архитектурную ценность.

— Это одно из немногих новониколаевских полукаменных домов, хорошо сохранившихся до нашего времени. Этот жилой дом около 1907–1908 годов, был построен Дмитрием Барабановым. Нижний кирпичный этаж хозяин сдавал внаем, а на втором проживала его большая семья. Крестьянин Барабанов приехал в наш поселок из Уфимской губернии около 1898 года, работал кузнецом, разбогател, открыл торговлю скобяными изделиями, был принят в купеческую гильдию, — объяснил Константин Голодяев.

Также краевед отметил, что в декабре 1937 года Барабанов был арестован и осужден по 58-й статье УК СССР («Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». — Прим. ред.) на 10 лет без права переписки. Купец умер в лагере, а в 1956 году был реабилитирован, говорит Голодяев.

— После дом национализировали, но семья продолжала жить в одной из его комнат, но уже на правах аренды. В 2016 году на основании заявления Голодяева и архитекторов Игоря и Дмитрия Поповских «Дом жилой Д. Е. Барабанова» признан охраняемым объектом культурного наследия, — сообщил Константин Голодяев.

Как рассказали в компании LOKS, которая занимается сдачей особняка, здесь размещалась танцевальная студия. В объявлении указано, что возле здания размещена парковка на семь автомобилей, а особняк подойдет под офис, обучающий или медицинский центр, салон красоты или интерьерный салон.

Недавно редакция НГС выбрала несколько знаковых зданий, чтобы вспомнить их прошлое и рассказать о настоящем. 100 лет назад в этих домах жили врачи и учителя, принимали ставки на скачках и зарабатывали капиталы.

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