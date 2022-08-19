Особняк в центре Новосибирска сдают за 200 тысяч в месяц — он принадлежал разбогатевшему крестьянину

Также краевед отметил, что в декабре 1937 года Барабанов был арестован и осужден по 58-й статье УК СССР («Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». — Прим. ред.) на 10 лет без права переписки. Купец умер в лагере, а в 1956 году был реабилитирован, говорит Голодяев.

— После дом национализировали, но семья продолжала жить в одной из его комнат, но уже на правах аренды. В 2016 году на основании заявления Голодяева и архитекторов Игоря и Дмитрия Поповских «Дом жилой Д. Е. Барабанова» признан охраняемым объектом культурного наследия, — сообщил Константин Голодяев.