Сибиряк начал стройку возле дома — его соседка испугалась, что он возведет квартиру

В Новосибирске жители дома на улице Водозабор, расположенного на берегу реки пожаловались на соседа. По их словам, Руслан Коноваленко начал новую стройку. Ранее на участке он уже разместил террасу с видом на Обь и некое строение, которое сам называет хозпостройкой.
Начал новую стройку
Как рассказала НГС жительница дома на улице Водозабор, 1 Ольга, возводить новую постройку ее сосед Руслан Коноваленко начал примерно 15 сентября. По ее словам, мужчина говорил, что хочет возвести еще одну квартиру.
— Каркас строит примерно в десяти сантиметрах от дома, собирают конек и варят крышу. Все строят быстро, возможно, хочет успеть до того, как выпадет снег, — рассказала женщина.
По словам Ольги, в планах соседа выкупить все жилые помещения в доме. Сейчас готовятся документы на еще одну квартиру, которая была в муниципальной собственности. Как отмечает женщина, чтобы снести постройки, которые возвел сосед необходимо две трети голосов, но как только Коноваленко выкупит еще одну квартиру, у него будет перевес.
— Он предлагает мне и еще одной соседке квартиру в девятиэтажке, там условия совсем другие, хуже. Но квартира дороже, потому что местоположение другое. Мне его квартира не нужна, — объясняет Ольга.
«Там будет навес»
НГС связался с Русланом Коноваленко, он заявил, что квартиру к дому не пристраивает, а возводит навес, который исторически был.
— Там будет обычный навес, ничего хранить не буду. Никаких квартир там не будет, если что-то и будет, то только тогда, когда я выкуплю все квартиры в доме. Пока я все не выкупил, никаких телодвижений не будет, — объяснил Коноваленко.
По его словам, квартира на первом этаже уже находится в задатке. Скоро собственники выведут ее из муниципального жилья и переоформят на Руслана. Он уверен, что на территории дома сделал все для жителей: возвел забор, установил подсветку, стол, лавочки, мангальную зону.
— Сделал отдельно для людей, чтобы не было никаких разговоров, что я оккупант. Я сделал это для оставшихся жителей. Предложил, чтобы она [соседка] описала свою хотелку, купил бы им в другом месте дом или то, что они захотят и закрыли бы все, как страшный сон. Пока молчат, — рассказал Руслан Коноваленко.
В управляющей компании АО «МУК», которая обслуживает дом, ответили кратко, что все под контролем и попросили направить запрос на почту. НГС направил запрос, ответ на него пока не поступил.
Недавно НГС подробно писал о споре жителей на улице Водозабор. По словам жителей, Руслан Коноваленко построил вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, построил некое здание и возвел террасу с видом на реку. Также недалеко он открыл в жилом доме шумную гостиницу «Пятница».
После публикации НГС мэрия города проверила постройки в Кировском районе, оказалось, что терраса выходит за границы придомовой территории, а гостиница работает незаконно.
Осенью прошлого года стало известно, что предприниматель также реконструировал трансформаторную подстанцию в центре Новосибирска. Такую же подстанцию он перестроил во дворе дома на Ленина, 28. А в мае этого года к журналистам обратились жители улицы Ельцовка военный санаторий, 9, где Коноваленко пристроил крыльцо и мансарду к котельной 6-этажного дома, сам предприниматель заявлял, что это лишь капитальный ремонт крыши.