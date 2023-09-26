Сибиряк начал стройку возле дома — его соседка испугалась, что он возведет квартиру

— Каркас строит примерно в десяти сантиметрах от дома, собирают конек и варят крышу. Все строят быстро, возможно, хочет успеть до того, как выпадет снег, — рассказала женщина.

По словам Ольги, в планах соседа выкупить все жилые помещения в доме. Сейчас готовятся документы на еще одну квартиру, которая была в муниципальной собственности. Как отмечает женщина, чтобы снести постройки, которые возвел сосед необходимо две трети голосов, но как только Коноваленко выкупит еще одну квартиру, у него будет перевес.