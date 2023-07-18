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«Я жить собираюсь, а они прозябают»: новосибирец скупил половину «сталинки» у реки и начал делать пристройки — жители против

Предприниматель хочет скупить все квартиры в доме и построить лестницу с выходом к реке

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Вокруг дома валяется строительный мусор и уже с весны ведутся строительные работы

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В шикарной «сталинке», затаившейся на берегу Оби в Новосибирске среди деревьев, поселился необычный житель. Он купил две квартиры в доме, совсем скоро хочет купить третью, а после выкупить все остальные. Как рассказали НГС местные жители, он построил вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, строит некое здание и возвел террасу с видом на реку. Местные недовольны, а «помещик» — так его называют соседи — уверен, что всё делает для людей. Как на участке рядом с домом появилась то ли баня, то ли хозпостройка и как этот же сосед открыл в жилом доме рядом шумную гостиницу «Пятница» — в материале НГС.

«Говорил, что будет выход на берег, а появился хаммам»

В красивой двухэтажной «сталинке» на улице Водозабор, 1 всего пять квартир. Здесь уже известный НГС предприниматель Руслан Коноваленко около полутора лет назад купил квартиру, а примерно неделю назад — еще одну. При входе во двор за новым деревянным забором с небольшой калиткой для жителей и воротами для проезда автомобилей, который он построил, припарковано шесть машин: четыре с одной стороны и две — с другой. Среди травы стоят Porshe: один белоснежный и поновее, а второй постарше, зато с приметным дизайном в стиле знаменитого бренда Gucci.

По данным НГС, несколько машин, припаркованных во дворе, не оформлены на самого Руслана. Владельцев некоторых автомобилей установить не удалось

По данным НГС, несколько машин, припаркованных во дворе, не оформлены на самого Руслана. Владельцев некоторых автомобилей установить не удалось

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Жители недовольны тем, что теперь им приходится оставлять свои автомобили за воротами дома

Жители недовольны тем, что теперь им приходится оставлять свои автомобили за воротами дома

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Раньше на месте парковки, рассказывает живущая здесь многодетная мама Ольга, росли деревья, а потом в доме поселился Руслан, спилил несколько деревьев и организовал себе парковку для машин. Сейчас здесь стоят не все автомобили — всего их у соседа около восьми, утверждает женщина.

В глубине двора двое рабочих возводят одноэтажное здание с панорамными окнами. Как объясняют местные, строить начали этой весной. О том, что здесь может появиться то ли баня, то ли хаммам, жители узнали из социальных сетей Руслана Коноваленко. Во дворе то с одной стороны, то с другой лежат строительные материалы, а около строящегося здания, прямо на склоне, уже появилась терраса с завораживающим видом на Обь.

— Баня еще не запущена, но здание под нее построено. Есть у нас мысли, что он может начать сдавать ее в аренду, — возмущаются жители. — Он говорил, что будет выход на берег, а потом раз — и появился хаммам.

Руслан Коноваленко отстроил некое здание и веранду без согласования с соседями

Руслан Коноваленко отстроил некое здание и веранду без согласования с соседями

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По словам Ольги, сосед хотел сделать пристройку к дому на первом этаже, прямо под окнами ее квартиры, но она отказала ему в этой затее

По словам Ольги, сосед хотел сделать пристройку к дому на первом этаже, прямо под окнами ее квартиры, но она отказала ему в этой затее

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Так выглядит вид на реку с террасы — в зоне отдыха расположился рабочий

Так выглядит вид на реку с террасы — в зоне отдыха расположился рабочий

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Строительные работы ведут шумно: пилят, шлифуют. Но положенный по законодательству график соблюдают — рано утром, поздно ночью и во время обеда не строят. Рядом со строящимся зданием у жильцов была площадка со столиком и лавочками, где они отдыхали, жарили шашлыки и отмечали праздники, — их новый сосед тоже снес, оставив груду мусора.

Когда-то, рассказывает Ольга, на этом месте около дома у них стояли лавочки, стол и мангал. Тут жители отдыхали и отмечали праздники

Когда-то, рассказывает Ольга, на этом месте около дома у них стояли лавочки, стол и мангал. Тут жители отдыхали и отмечали праздники

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Недалеко от будущего неизвестного здания стояла песочница для детей. Сосед спросил у Ольги, нужна ли она ей, потому что на этом месте, говорят жители, он хотел поставить вольер для собаки. Песочницу снесли, но вместо будки появился навес для пяти мотоциклов предпринимателя.

— Он называет всё объектами. Ведет себя так, как будто он помещик и это его частный дом. У нас от придомовой территории ничего не осталось, мы выходим из квартиры и сразу за забор. Раньше отмечали дни рождения, а сейчас даже негде ребенку покататься на велосипеде, здесь постоянно рабочие и машины, — рассказывают жители.

Пока журналисты НГС были на территории дома, на стройку привезли еще строительные материалы

Пока журналисты НГС были на территории дома, на стройку привезли еще строительные материалы

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Вместо песочницы Руслан Коноваленко построил навес, где хранит свои мотоциклы

Вместо песочницы Руслан Коноваленко построил навес, где хранит свои мотоциклы

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Кроме тех построек, которые уже есть на территории дома, предприимчивый сосед, по словам жителей, хотел возвести курятник, но они ему отказали. Также он расширил придомовую территорию, объясняет Ольга, и забор теперь присоединен к гаражам «Горводоканала».

Другая жительница, Анна, также возмущена поведением соседа: она работает сутками и говорит, что возвращаться домой после смены не хочется, потому что отдохнуть и выспаться в собственной квартире не получается. Руслан Коноваленко, по ее словам, то и дело кричит на рабочих, а сами строители шумят под окнами. Ей приходится уезжать на дачу, чтобы там можно было отдохнуть.

Забор, объяснили жители, сосед продлил и присоединил к соседнему зданию

Забор, объяснили жители, сосед продлил и присоединил к соседнему зданию

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Собственники квартир обратились в администрацию Кировского района, и глава пообещал разобраться после 15 июля. Написали в управляющую компанию, Следственный комитет и прокуратуру региона. Один раз, по словам жителей, представители администрации приехали к ним — тогда Руслан Коноваленко разозлился, начал угрожать жильцам, но после успокоился.

— Он с нами не советуется, рассуждает так, что он с нас денег за постройки не берет, строит для себя и мы для себя можем строить, если захотим, — объяснила Ольга.

«Мне нужны все квартиры»

В своей квартире предприниматель увеличил оконные проемы

В своей квартире предприниматель увеличил оконные проемы

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Первая квартира, которую купил Руслан Коноваленко в доме, расположена на первом этаже. Там установлены пластиковые окна в пол, а рядом — наружная камера видеонаблюдения. Окно квартиры из-за жары открыто, на стене в комнате красуется постер: «Не жди чуда, чуди сам».

— Он предлагал нам продать квартиры, но задарма. В панельные высотные дома и в меньшую жилплощадь я переезжать не хочу, — рассказывает Ольга.

Журналисту НГС удалось пообщаться и с самим Русланом Коноваленко. Он подтвердил, что купил уже две квартиры в доме, причем одну из них в 1990-е разделили, поэтому у нее отдельный вход. Сейчас одна из жительниц дома, по словам бизнесмена, оформляет право собственности на квартиру в доме, и, как только она его зарегистрирует, Руслан Коноваленко квартиру выкупит. При этом местные жители сообщили НГС, что соседка уже давно оформляет квартиру в собственность и они с Русланом не могут договориться о цене жилья.

— Мне нужны все квартиры, это вопрос времени. У меня 250 объектов в городе, вы как думаете, есть у меня уверенность в том, что мне продадут квартиры или нет? Вопрос цены, всё всегда продается, — заявил журналисту НГС Коноваленко. — Девочка на первом этаже зарядила за свою квартиру на 10% больше рынка. Цена ее квартиры — 4 миллиона, а она говорит: «Хочу 4,5 миллиона». Я не сопротивляюсь.

Не баня, а хозпостройка

Строящееся здание, которое жители называют баней, Руслан Коноваленко назвал хозпостройкой для хранения инвентаря. Помещение с террасой, по его словам, находится за границей участка многоквартирного дома, а на территории он построил только навес для мотоциклов. То, что на участке строится баня, мужчина отрицает: говорит, что жители это придумали.

— Жители смогут выходить на террасу, никто не запрещает. Там нет ни дверей, ни засовов, ни калиток. Если гадить не будут, то пусть ходят. Вопрос не в том, что я себе что-то отгородил и никого туда не пускаю, вопрос в том, что я с ними это не согласовывал, у них не спрашивал и не собираюсь этого делать, — объяснил предприниматель.

Пока непонятно, что может действительно появиться в постройке. Зато на террасе Коноваленко уже установил подсветку

Пока непонятно, что может действительно появиться в постройке. Зато на террасе Коноваленко уже установил подсветку

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Раньше на участке, заявляет Руслан, были горы мусора, он вывез с территории двора 16 КАМАЗов и обустроил территорию: высадил кусты, построил туалет на улице — «чтобы было удобно и жители не бегали домой», поставил забор и установил освещение. Сейчас предприниматель хочет облагородить площадку для жителей, поставить две деревянные лавочки, стол в стиле лофт и собрать мангал.

С террасы, которая находится рядом с постройкой, он в будущем планирует построить спуск к реке.

— Лестницу я уже заготовил, смонтирую в следующем году. Будет свой огороженный выход, чтобы всякая перхоть с реки ко мне не ползла. Я жить собираюсь, а они там не живут, а прозябают. Никто не хочет вкладываться, а я готов вложиться, — заявил в разговоре с журналистом НГС Руслан Коноваленко.

Лавочки и стол, по словам соседа, он делает для жильцов, чтобы они могли проводить время на улице

Лавочки и стол, по словам соседа, он делает для жильцов, чтобы они могли проводить время на улице

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Он пояснил, что террасу и хозпостройку возвел в соответствии с постановлением правительства № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». В будущем Коноваленко планирует поставить еще и надувной бассейн. Жители утверждают, что постройку он возвел на придомовой территории, — по ощущениям журналиста НГС, здание действительно стоит в границах участка многоквартирного дома (на публичной кадастровой карте постройки не отражены).

В мэрии Новосибирска на запрос НГС о постройках вблизи дома на улице Водозабор, 1 сообщили, что строения, которые возводят на придомовой территории, должны возводиться по решению собственников квартир. Если же строения установили без законных оснований, то собственники могут принять решение об их сносе. В том случае если решение не исполняется жителем, который незаконно возвел постройки, то необходимо обратиться в суд.

— Администрация Кировского района сообщает, что в управляющую организацию, осуществляющую деятельность по управлению МКД, направлено обращение по вопросу правомерности возведения строений на придомовой территории, — сообщили в городской администрации.

То, что постройки находятся на муниципальной земле, в мэрии Новосибирска не прокомментировали — журналист НГС направила дополнительный запрос, но ответ на него к моменту публикации материала не поступил.

Дом отдыха среди частного сектора

На баннере со стороны дороги указано, что «Пятница!» — это гостиница, в которой можно снимать номера по часам и посуточно

На баннере со стороны дороги указано, что «Пятница!» — это гостиница, в которой можно снимать номера по часам и посуточно

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Недалеко от дома у Руслана Коноваленко есть еще одно здание — гостиница «Пятница!» на улице Пионерской, 31. По словам местных, там часто стоит гам и шум, отчего жителям соседних домов трудно спать. Они считают, что Руслан зарабатывает на сдаче подобных помещений в аренду.

— Он строит постройки по типу публичных домов и сдает их в аренду, — рассказала НГС одна из соседок.

Гостиница — именно так указано на баннере — расположена в частном секторе. Дом похож на те, которые сдают в аренду для отдыха. За несколько домов до «Пятницы!» уже слышны звуки музыки — там кто-то отдыхает в беседке на территории, огороженной высоким деревянным забором.

Руслан Коноваленко подтвердил НГС, что гостиница принадлежит ему. Согласно сервису «Контур.Фокус», здание зарегистрировано как жилое. На вопрос журналиста о том, почему гостиница оформлена как частный дом, предприниматель ответил:

— Зачем мне переоформлять? У вас есть квартира, вы ее сдаете, вы ее уводите из жилого фонда и сдаете как коммерческое жилье? Я сдаю индивидуальный жилой дом. Гостиница не в том понимании, что переночевали и ушли, у меня там комплекс: люди приходят отдохнуть во всём доме, не в одной комнате.

Жалобы на гостиницу, по словам предпринимателя, поступают редко — такое было только один раз несколько лет назад. Он отметил, что, как только арендаторы начинают шуметь, а жители соседних домов жалуются, он делает предупреждение, а если ситуация не меняется, то дистанционно отключает всё электричество в доме.

За высоким забором в тот день отдыхали посетители, которые громко слушали музыку в беседке

За высоким забором в тот день отдыхали посетители, которые громко слушали музыку в беседке

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Как объяснила журналисту НГС практикующий юрист и директор юридической компании Анастасия Павленко, гостиницы в прямом смысле этого слова в жилых домах размещать нельзя. У жилого дома есть единственное назначение: постоянное проживание в нем людей.

— Гостиничные услуги — это вид коммерческой деятельности, которая должна осуществляться в нежилых помещениях, оборудованных под эти услуги, — говорит юрист.

По закону, объяснила юрист, необходимо изменить назначение объекта недвижимости: вывести из статуса жилого и сделать нежилым.

— За нарушение правил пользования жилым помещением, в том числе за использование жилых помещений не по назначению, предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, — рассказала юрист.

Как ранее писал НГС, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Руслан Коноваленко выступает председателем ТСН «Облепиха» — это строящийся коттеджный поселок недалеко от аэродрома Мочище. Две учрежденные им компании «Мульти-Сервис», которые торговали бытовыми изделиями и приборами (они отличаются только номерами ИНН и ОГРН), и ИП Коноваленко Руслан Александрович ликвидированы в 2009 году. Одно из ИП Коноваленко Руслан Александрович ликвидировано в 2019 году, другое совсем недавно — в апреле 2023 года. При этом в 2019 году, по данным НГС, Руслан Коноваленко искал через сайт объявлений офис-менеджера, помощника руководителя в компанию «Мультисервис» — там было указано, что организация занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Кроме того, до 2018 года Руслан Коноваленко был заместителем директора ООО «Мультисервис-НСК», один из видов деятельности компании — гостиничный сервис и другие места для временного проживания. Директором и учредителем числится Игорь Иванов, который также был учредителем ООО «Мультисервис».

НГС уже писал о постройках Руслана Коноваленко. Например, осенью прошлого года стало известно, что он реконструировал трансформаторную подстанцию в центре Новосибирска, там работает тату-студия. Такую же подстанцию он перестроил во дворе дома на Ленина, 28. А в мае этого года к журналистам обратились жители улицы Ельцовка военный санаторий, 9, где Коноваленко пристроил крыльцо и мансарду к котельной 6-этажного дома, сам предприниматель заявлял, что это лишь капитальный ремонт крыши.

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