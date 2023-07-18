«Я жить собираюсь, а они прозябают»: новосибирец скупил половину «сталинки» у реки и начал делать пристройки — жители против

Раньше на месте парковки, рассказывает живущая здесь многодетная мама Ольга, росли деревья, а потом в доме поселился Руслан, спилил несколько деревьев и организовал себе парковку для машин. Сейчас здесь стоят не все автомобили — всего их у соседа около восьми, утверждает женщина.



В глубине двора двое рабочих возводят одноэтажное здание с панорамными окнами. Как объясняют местные, строить начали этой весной. О том, что здесь может появиться то ли баня, то ли хаммам, жители узнали из социальных сетей Руслана Коноваленко. Во дворе то с одной стороны, то с другой лежат строительные материалы, а около строящегося здания, прямо на склоне, уже появилась терраса с завораживающим видом на Обь.