«Я жить собираюсь, а они прозябают»: новосибирец скупил половину «сталинки» у реки и начал делать пристройки — жители против

В шикарной «сталинке», затаившейся на берегу Оби в Новосибирске среди деревьев, поселился необычный житель. Он купил две квартиры в доме, совсем скоро хочет купить третью, а после выкупить все остальные. Как рассказали НГС местные жители, он построил вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, строит некое здание и возвел террасу с видом на реку. Местные недовольны, а «помещик» — так его называют соседи — уверен, что всё делает для людей. Как на участке рядом с домом появилась то ли баня, то ли хозпостройка и как этот же сосед открыл в жилом доме рядом шумную гостиницу «Пятница» — в материале НГС.
«Говорил, что будет выход на берег, а появился хаммам»
В красивой двухэтажной «сталинке» на улице Водозабор, 1 всего пять квартир. Здесь уже известный НГС предприниматель Руслан Коноваленко около полутора лет назад купил квартиру, а примерно неделю назад — еще одну. При входе во двор за новым деревянным забором с небольшой калиткой для жителей и воротами для проезда автомобилей, который он построил, припарковано шесть машин: четыре с одной стороны и две — с другой. Среди травы стоят Porshe: один белоснежный и поновее, а второй постарше, зато с приметным дизайном в стиле знаменитого бренда Gucci.
Раньше на месте парковки, рассказывает живущая здесь многодетная мама Ольга, росли деревья, а потом в доме поселился Руслан, спилил несколько деревьев и организовал себе парковку для машин. Сейчас здесь стоят не все автомобили — всего их у соседа около восьми, утверждает женщина.
В глубине двора двое рабочих возводят одноэтажное здание с панорамными окнами. Как объясняют местные, строить начали этой весной. О том, что здесь может появиться то ли баня, то ли хаммам, жители узнали из социальных сетей Руслана Коноваленко. Во дворе то с одной стороны, то с другой лежат строительные материалы, а около строящегося здания, прямо на склоне, уже появилась терраса с завораживающим видом на Обь.
— Баня еще не запущена, но здание под нее построено. Есть у нас мысли, что он может начать сдавать ее в аренду, — возмущаются жители. — Он говорил, что будет выход на берег, а потом раз — и появился хаммам.
Строительные работы ведут шумно: пилят, шлифуют. Но положенный по законодательству график соблюдают — рано утром, поздно ночью и во время обеда не строят. Рядом со строящимся зданием у жильцов была площадка со столиком и лавочками, где они отдыхали, жарили шашлыки и отмечали праздники, — их новый сосед тоже снес, оставив груду мусора.
Недалеко от будущего неизвестного здания стояла песочница для детей. Сосед спросил у Ольги, нужна ли она ей, потому что на этом месте, говорят жители, он хотел поставить вольер для собаки. Песочницу снесли, но вместо будки появился навес для пяти мотоциклов предпринимателя.
— Он называет всё объектами. Ведет себя так, как будто он помещик и это его частный дом. У нас от придомовой территории ничего не осталось, мы выходим из квартиры и сразу за забор. Раньше отмечали дни рождения, а сейчас даже негде ребенку покататься на велосипеде, здесь постоянно рабочие и машины, — рассказывают жители.
Кроме тех построек, которые уже есть на территории дома, предприимчивый сосед, по словам жителей, хотел возвести курятник, но они ему отказали. Также он расширил придомовую территорию, объясняет Ольга, и забор теперь присоединен к гаражам «Горводоканала».
Другая жительница, Анна, также возмущена поведением соседа: она работает сутками и говорит, что возвращаться домой после смены не хочется, потому что отдохнуть и выспаться в собственной квартире не получается. Руслан Коноваленко, по ее словам, то и дело кричит на рабочих, а сами строители шумят под окнами. Ей приходится уезжать на дачу, чтобы там можно было отдохнуть.
Собственники квартир обратились в администрацию Кировского района, и глава пообещал разобраться после
— Он с нами не советуется, рассуждает так, что он с нас денег за постройки не берет, строит для себя и мы для себя можем строить, если захотим, — объяснила Ольга.
«Мне нужны все квартиры»
Первая квартира, которую купил Руслан Коноваленко в доме, расположена на первом этаже. Там установлены пластиковые окна в пол, а рядом — наружная камера видеонаблюдения. Окно квартиры из-за жары открыто, на стене в комнате красуется постер: «Не жди чуда, чуди сам».
— Он предлагал нам продать квартиры, но задарма. В панельные высотные дома и в меньшую жилплощадь я переезжать не хочу, — рассказывает Ольга.
Журналисту НГС удалось пообщаться и с самим Русланом Коноваленко. Он подтвердил, что купил уже две квартиры в доме, причем одну из них в
— Мне нужны все квартиры, это вопрос времени. У меня 250 объектов в городе, вы как думаете, есть у меня уверенность в том, что мне продадут квартиры или нет? Вопрос цены, всё всегда продается, — заявил журналисту НГС Коноваленко. — Девочка на первом этаже зарядила за свою квартиру на 10% больше рынка. Цена ее квартиры —
Не баня, а хозпостройка
Строящееся здание, которое жители называют баней, Руслан Коноваленко назвал хозпостройкой для хранения инвентаря. Помещение с террасой, по его словам, находится за границей участка многоквартирного дома, а на территории он построил только навес для мотоциклов. То, что на участке строится баня, мужчина отрицает: говорит, что жители это придумали.
— Жители смогут выходить на террасу, никто не запрещает. Там нет ни дверей, ни засовов, ни калиток. Если гадить не будут, то пусть ходят. Вопрос не в том, что я себе что-то отгородил и никого туда не пускаю, вопрос в том, что я с ними это не согласовывал, у них не спрашивал и не собираюсь этого делать, — объяснил предприниматель.
Раньше на участке, заявляет Руслан, были горы мусора, он вывез с территории двора 16 КАМАЗов и обустроил территорию: высадил кусты, построил туалет на улице — «чтобы было удобно и жители не бегали домой», поставил забор и установил освещение. Сейчас предприниматель хочет облагородить площадку для жителей, поставить две деревянные лавочки, стол в стиле лофт и собрать мангал.
С террасы, которая находится рядом с постройкой, он в будущем планирует построить спуск к реке.
— Лестницу я уже заготовил, смонтирую в следующем году. Будет свой огороженный выход, чтобы всякая перхоть с реки ко мне не ползла. Я жить собираюсь, а они там не живут, а прозябают. Никто не хочет вкладываться, а я готов вложиться, — заявил в разговоре с журналистом НГС Руслан Коноваленко.
Он пояснил, что террасу и хозпостройку возвел в соответствии с постановлением правительства
В мэрии Новосибирска на запрос НГС о постройках вблизи дома на улице Водозабор, 1 сообщили, что строения, которые возводят на придомовой территории, должны возводиться по решению собственников квартир. Если же строения установили без законных оснований, то собственники могут принять решение об их сносе. В том случае если решение не исполняется жителем, который незаконно возвел постройки, то необходимо обратиться в суд.
— Администрация Кировского района сообщает, что в управляющую организацию, осуществляющую деятельность по управлению МКД, направлено обращение по вопросу правомерности возведения строений на придомовой территории, — сообщили в городской администрации.
То, что постройки находятся на муниципальной земле, в мэрии Новосибирска не прокомментировали — журналист НГС направила дополнительный запрос, но ответ на него к моменту публикации материала не поступил.
Дом отдыха среди частного сектора
Недалеко от дома у Руслана Коноваленко есть еще одно здание — гостиница «Пятница!» на улице Пионерской, 31. По словам местных, там часто стоит гам и шум, отчего жителям соседних домов трудно спать. Они считают, что Руслан зарабатывает на сдаче подобных помещений в аренду.
— Он строит постройки по типу публичных домов и сдает их в аренду, — рассказала НГС одна из соседок.
Гостиница — именно так указано на баннере — расположена в частном секторе. Дом похож на те, которые сдают в аренду для отдыха. За несколько домов до «Пятницы!» уже слышны звуки музыки — там кто-то отдыхает в беседке на территории, огороженной высоким деревянным забором.
Руслан Коноваленко подтвердил НГС, что гостиница принадлежит ему. Согласно сервису «Контур.Фокус», здание зарегистрировано как жилое. На вопрос журналиста о том, почему гостиница оформлена как частный дом, предприниматель ответил:
— Зачем мне переоформлять? У вас есть квартира, вы ее сдаете, вы ее уводите из жилого фонда и сдаете как коммерческое жилье? Я сдаю индивидуальный жилой дом. Гостиница не в том понимании, что переночевали и ушли, у меня там комплекс: люди приходят отдохнуть во всём доме, не в одной комнате.
Жалобы на гостиницу, по словам предпринимателя, поступают редко — такое было только один раз несколько лет назад. Он отметил, что, как только арендаторы начинают шуметь, а жители соседних домов жалуются, он делает предупреждение, а если ситуация не меняется, то дистанционно отключает всё электричество в доме.
Как объяснила журналисту НГС практикующий юрист и директор юридической компании Анастасия Павленко, гостиницы в прямом смысле этого слова в жилых домах размещать нельзя. У жилого дома есть единственное назначение: постоянное проживание в нем людей.
— Гостиничные услуги — это вид коммерческой деятельности, которая должна осуществляться в нежилых помещениях, оборудованных под эти услуги, — говорит юрист.
По закону, объяснила юрист, необходимо изменить назначение объекта недвижимости: вывести из статуса жилого и сделать нежилым.
— За нарушение правил пользования жилым помещением, в том числе за использование жилых помещений не по назначению, предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц — от
Как ранее писал НГС, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Руслан Коноваленко выступает председателем ТСН «Облепиха» — это строящийся коттеджный поселок недалеко от аэродрома Мочище. Две учрежденные им компании «Мульти-Сервис», которые торговали бытовыми изделиями и приборами (они отличаются только номерами ИНН и ОГРН), и ИП Коноваленко Руслан Александрович ликвидированы в 2009 году. Одно из ИП Коноваленко Руслан Александрович ликвидировано в 2019 году, другое совсем недавно — в апреле 2023 года. При этом в 2019 году, по данным НГС, Руслан Коноваленко искал через сайт объявлений офис-менеджера, помощника руководителя в компанию «Мультисервис» — там было указано, что организация занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости.
Кроме того, до 2018 года Руслан Коноваленко был заместителем директора ООО «Мультисервис-НСК», один из видов деятельности компании — гостиничный сервис и другие места для временного проживания. Директором и учредителем числится Игорь Иванов, который также был учредителем ООО «Мультисервис».
НГС уже писал о постройках Руслана Коноваленко. Например, осенью прошлого года стало известно, что он реконструировал трансформаторную подстанцию в центре Новосибирска, там работает тату-студия. Такую же подстанцию он перестроил во дворе дома на Ленина, 28. А в мае этого года к журналистам обратились жители улицы Ельцовка военный санаторий, 9, где Коноваленко пристроил крыльцо и мансарду к котельной