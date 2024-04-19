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Город Моют машины: на площади Маркса около нового ТЦ «Грани» открыли автомойку — мэрия уже грозит судом

Моют машины: на площади Маркса около нового ТЦ «Грани» открыли автомойку — мэрия уже грозит судом

Власти потребовали снести постройку

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Мойку самообслуживания открыли недавно

В Новосибирске на площади Маркса около нового ТЦ «Грани» открыли автомойку. Мэрия приказала ее снести и пригрозила судом в случае отказа. Местные давно били тревогу из-за странного здания, но строительство не остановили.

Недавно к автостоянке «Гранит» на улице Покрышкина, 6 пристроили круглосуточную автомойку самообслуживания Voda, на здании повесили яркую надпись об открытии, водители уже пользуются услугами. О том, что на участке планируют построить именно автомойку администратор торгового центра «Грани» рассказывала НГС еще в сентябре прошлого года. Тогда девушка заявила, что объект возводят на земле, которая принадлежит «Граням», собственник отдал часть участка в аренду.

— Арендаторы захотели, разместились, мы не против. Земля у нас в собственности, мы ее сдаем в аренду, — рассказывала администратор.

Сейчас администратор торгового центра не смогла ответить на вопросы НГС о том, когда заработала автомойка и попросила позвонить по другому номеру, но и там с журналистом отказались общаться. При этом номер самой автомойки недоступен.

Жители давно жаловались из-за стройки, по их словам, постройка заняла парковку

В сентябре прошло года мэрия объясняла НГС, что на участке застройщик «Гранит» занимается строительством торгового комплекса с административными помеще­ниями и встроенным входом подземного перехода, иных разрешений на строительство администрация не давала. Сейчас в сервисе «Решаем вместе» появился ответ от администрации Ленинского района, в котором сообщается, что здание автомойки построили незаконно.

— Принято решение о направлении владельцу самовольно построенного объекта уведомление об устранении допущенного нарушения в срок до 30 июня этого года. В случае нарушения в указанный срок, мэрия Новосибирска обратится в суд с иском о сносе объекта, — говорится в ответе одному из новосибирцев.

Внутри стоят автоматы, чтобы использовать мойку

По данным ЕГРН, участок, на котором строится автомойка, принадлежит компании «СибАренда» с 2020 года. Землю можно использовать под торгово-развлекательные комплексы и центры, общественные здания административного назначения, стоянки и объекты метрополитена. Получить комментарий от представителей компании на момент публикации не удалось.

В «Контур.Фокусе» указано, что ООО «СибАренда» занимается управлением нежилым имуществом и строительством зданий. Компания образована в 2012 году. Директор и учредитель — Андрей Боженко. На конец 2023 года выручка организации составила 15,6 миллиона рублей, чистый убыток — 62,5 миллиона рублей.

Компания ООО «СибАренда» числится среди учредителей компании ООО «Гранит», которая владеет новым торговым центром. Предположительные конечные владельцы торгового центра — тот же Андрей Боженко (25%), Евгений Тарасов (23,06%), Сергей Трубников (23,04%), Вера Князева (12,5%), Валерий Павлов (8,5%), Сергей Карпов (4%) и Сергей Дубс (3,9%). На конец 2023 года выручка «Гранита» составила 323,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 82,2 миллиона рублей.

Постройку пристроили вплотную к уже существующему зданию

Недавно НГС писал о том, что во дворе одного из домов Центрального района вырубили деревья, снесли старое овощехранилище и под окнами начали возводить павильон. Мэрия нарушений не нашла.

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Автомойка Машины Автомобили Мойка Карла Маркса Площадь Маркса
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