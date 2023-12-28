Нет оснований сносить: мэрия Новосибирска не нашла нарушений в строительстве павильона в метре от жилого дома

Позже оказалось, что Коноваленко купил несколько квартир в «сталинке» на улице Водозабор, 1. На территории дома, по словам жителей, он построил вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, строит некое здание и возвел террасу с видом на реку. Позже предприниматель начал возводить постройку, жители забеспокоились, что там может появиться еще одна квартира.