Нет оснований сносить: мэрия Новосибирска не нашла нарушений в строительстве павильона в метре от жилого дома

Мэрия Новосибирска не нашла нарушений в строительстве павильона в метре от жилого дома и административного здания. По данным городской администрации, объект не капитальный, а значит оснований для сноса нет. При этом жители дома на улице Кольцова, 130, под окнами которого возводят павильон, переживают, что в случае пожара такое близкое соседство может привести к трагедии.
Как сообщили НГС в городской администрации, разрешения на строительство каких-либо объектов капитального строения на участке около дома на улице Кольцова, 130 не выдавались. Заявления от владельца участка или других застройщиков о выдаче разрешений не поступали. Информацию по факту самовольного строительства объекта передели в Инспекцию госстройнадзора.
— Работы по монтажу металлических конструкций не являются признаком строительства объекта капитального строительства и основания для принятия мер у Инспекции отсутствуют, — сообщили в мэрии.
При этом положение о нестационарных объектах на территории Новосибирска применятся при размещении построек, которые находятся в госсобственности. Если же участка, как в этом случае принадлежит юридическому или физическому лицу — положение не распространяется.
— Порядок размещения нестационарных объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации и в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города Новосибирска, — отмечают в мэрии.
Участком, где сейчас возводят павильон, согласно данным ЕГРН, владеет компания «КапиталИнвест», разрешенные виды использования земли — коммунальное обслуживание и магазины.
Согласно сервису «Контур.Фокус», компания «КапиталИнвест» образована в марте 2022 года, директор и учредитель — Алексей Мозговой. На конец прошлого года чистый убыток организации составил 6 тысяч рублей. Алексей Мозговой также указан владельцем ещё трёх компаний («Гермес», «СтройКапиталИнвест» и «ЭверестСтрой») и директором одной — «Строймонтаж». Все они связаны со строительством, большая часть появились за последние 5 лет. «СтройКапиталИнвест» не один раз получал финансирование от Минэкономразвития России как микропредприятие. По данным одного из решений суда, на декабрь 2020 года компании принадлежали три помещения на улице Дуси Ковальчук,12 общей площадью почти 900 кв. м.
Недавно НГС рассказывал о предпринимателе Руслане Коноваленко: он реконструировал трансформаторную подстанцию в центре Новосибирска. В мае к журналистам обратились жители улицы Ельцовка военный санаторий, 9, где этот же предприниматель пристроил крыльцо и мансарду к котельной 6-этажного дома, сам бизнесмен заявлял, что это лишь капитальный ремонт крыши.
Позже оказалось, что Коноваленко купил несколько квартир в «сталинке» на улице Водозабор, 1. На территории дома, по словам жителей, он построил вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, строит некое здание и возвел террасу с видом на реку. Позже предприниматель начал возводить постройку, жители забеспокоились, что там может появиться еще одна квартира.