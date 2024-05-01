В Москве арестовали пятерых поджигателей вертолета: главные новости за 30 апреля

По данным Baza, в результате поджога пострадал вертолет Ка-32, который используется для тушения пожаров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 30 апреля.



Суд арестовал подозреваемых в поджоге вертолета

В Москве суд отправил под арест до 27 июня пятерых человек, обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево.

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в ночь с 25 на 26 апреля. На месте ЧП позднее обнаружили бутылку с запахом горючей жидкости, колючую проволоку, платок, перчатки, сумку для сменной обуви. 29 апреля стало известно о задержании подозреваемых. Согласно сообщению суда, им вменяют статью о теракте, совершенном организованный группой и приведшем к ущербу имуществу (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК). По информации суда, один из задержанных был завербован украинскими спецслужбами, сообщников искал через интернет и предлагал поджечь вертолет за денежное вознаграждение.

РБК пишет, что вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр», отвечающему за авиационное обеспечение города. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о среднем транспортном вертолете Ка-32, который используется для тушения пожаров.



В Минобороны сообщили об атаке Крыма ракетами ATACMS

В Министерстве обороны сообщили, что российские системы ПВО сбили десять БПЛА, шесть ракет ATACMS и две бомбы Hammer за сутки. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что в Симферопольском районе после сбивания ракет ATACMS рассыпались суббоеприпасы.

Ракеты ATACMS имеют дальность применения до 300 километров. Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что их включили в пакет военной помощи Украине, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. В апреле палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине, также сообщалось, что в него войдут ATACMS.

У «Крокус Сити Холла» прошла панихида по погибшим в теракте

Прошло 40 дней с теракта в «Крокус Сити Холле» — одного из самых из самых страшных в истории современной России. К стенам полуразрушенного концертного зала в этот день пришли люди, чтобы почтить память погибших в результате трагедии. Там же состоялась панихида по погибшим, заупокойную службу в сороковой день провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник», в здание «Крокуса» в подмосковном Красногорске ворвались вооруженные мужчины, они без разбора расстреливали зрителей, а затем подожгли зал. В результате погибли 145 человек.

В рамках дела о теракте уже задержаны 12 человек, в том числе 4 захватчика, продолжается следствие. ФСБ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб и западных стран. Конкретные данные заказчиков до сих не озвучивались.

В Бурятии ураган и массовые пожары

В Бурятии из-за ураганного ветра начались пожары. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ и пригороде вспыхнули пять пожаров. Позже он сообщил, что предварительной причиной как минимум двух пожаров стал обрыв провода. В результате одного из возгораний пострадали более двух десятков строений — дачные дома и надворные постройки. Как сообщает МЧС, площадь пожара уже 10 тысяч квадратных метров.