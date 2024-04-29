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Криминал Оставили платок и перчатки: СМИ сообщили о задержании двух новосибирцев — их подозревают в поджоге вертолета

Оставили платок и перчатки: СМИ сообщили о задержании двух новосибирцев — их подозревают в поджоге вертолета

Всего задержали пять человек из разных регионов

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Вертолет использовался для тушения пожаров

По сообщению телеграм-канала Baza, ФСБ задержала подозреваемых в поджоге вертолета на московском аэродроме в Остафьево — пожар произошел в ночь с 25 по 26 апреля. Среди них оказались двое новосибирцев. По данным Baza, возбуждено уголовное дело о теракте.

По информации телеграм-канала, всего ФСБ задержала четыре человека. Четыре парня и 19-летняя девушка приехали в Москву из регионов, как добавили в Baza. Один из них — 22-летний Булгаков Н. приехал из Новосибирской области, а 21-летний Хамидуллин С. из Новосибирска. Еще один парень и 19-летняя девушка из Норильска, и 22-летний молодой человек из Ростовской области.

Согласно данным Baza, неизвестные подожгли пожарный вертолет Ка-32, который принадлежит Московскому авиационному центру. Он находился на стоянке «Северная». Вертолет был на техническом обслуживании. На месте криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

Корреспондент НГС направила запрос в местную ФСБ, чтобы уточнить информацию.

На прошлой неделе стало известно, что новосибирские силовики задержали жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Они несколько раз пытались проникнуть ночью в метро.

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ФСБ Вертолет Новосибирская область Москва
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