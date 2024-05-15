«Руки убери, я тебе говорю»: в Кольцово подростки распылили в лицо мужчине перцовку — видео

В поселке Кольцово под Новосибирском подростки распылили в глаза мужчине содержимое перцового баллончика. Информация о происшествии появилась в сообществе «Подслушано Кольцово» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел вечером в минувший вторник, 14 мая. Местный житель сделал подросткам замечание из-за припаркованного на газоне питбайка. Но спустя время он решил дождаться сотрудников ДПС. Подростки решили убрать байк с газона, но мужчина начал создавать им препятствия.
— Руки убери, я тебе говорю, успокойся. Это не твой мотоцикл, — говорят подростки мужчине на видео.
Произошла потасовка, в ходе которой в лицо мужчине распылили содержимое перцового баллончика. Пострадавший новосибирец заявил, что у него ожог роговицы. По факту происшествия он написал заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление по данному факту поступило в отдел полиции №1 «Кольцово». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирске группа школьников распылила в лицо перцовый баллончик подростку. Конфликт якобы произошел из-за национальности парня.