«Мы ребята правые, мы скинхеды»: новосибирские школьники напали на подростка — всё сняли на видео

Группа подростков представилась скинхедами Источник: телеграм-канал «Новосибирский паблик»











В Новосибирске группа школьников напала на подростка. Как сообщили подписчики телеграм-канала «Новосибирский паблик», конфликт якобы произошёл из-за национальности парня.



— Мы на своей земле находимся. Как вы относитесь к перцовым баллончикам? Как вы относитесь к скинхедам? Мы ребята правые, мы скинхеды, — говорят подростки на видео.

В конце неизвестный в маске распылил в лицо молодого человека газ из перцового баллончика.

— Побежали! — сказал один из участников конфликта после нападения.

В каком районе города снято видео не сообщается, однако в кадр попали автомобили с госномерами Новосибирской области. По словам некоторых очевидцев, инцидент мог произойти на территории Юго-Западного жилмассива.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал, что следователи СК начали проверку из-за нападения на 7-летнего ребенка в Первомайском районе. Мальчика ударили электрошокером, когда он гулял со старшей сестрой.

