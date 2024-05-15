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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске До Обского моря 600 метров: под Новосибирском продают таунхаус с камином и бассейном — смотрим на хоромы за 30 миллионов рублей

До Обского моря 600 метров: под Новосибирском продают таунхаус с камином и бассейном — смотрим на хоромы за 30 миллионов рублей

Покупателю достанется трехэтажный коттедж вместе с мебелью и бытовой техникой

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Зона отдыха у камина уютными вечерами

В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный коттедж в поселке Голубой залив. Объявление на сайте N1 опубликовано 15 мая.

Коттедж находится в 20 минутах езды по Советскому шоссе от ТЦ «Мега». Площадь таунхауса составляет 276 квадратных метров, в нем три этажа. Продавец пишет, что в отделке использовались материалы премиум-класса, декор — от европейских дизайнеров и производителей.

На первом этаже дома находится кухня-столовая, котельная и санузел.

Кухня-столовая с оригинальной расцветкой

— На втором этаже в гостиной расположен дровяной камин, уютные семейные посиделки зимними вечерами под треск дровишек с бокалом вина, мечта любого городского жителя. Просторный спа-комплекс с сауной сделанной на заказ, — говорится в описании объекта.

Спа-комплекс с сауной (она на заднем плане)

На третьем этаже находятся две просторные спальни, в одной из них есть гардеробная комната.

Одна из спален в доме

Также на третьем этаже есть библиотека и комната отдыха.

В комнате отдыха есть боксерская груша, чтобы снять напряжение тяжелого дня

На участке есть беседка с зоной барбекю, открытый бассейн с подогревом.

Летняя кузня с зоной барбекю

Стоимость объекта — 30 миллионов рублей.

На участке также расположен открытый бассейн с подогревом

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двушку с туалетом за стеклом. За нее просят 20 миллионов рублей.

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