До Обского моря 600 метров: под Новосибирском продают таунхаус с камином и бассейном — смотрим на хоромы за 30 миллионов рублей

Зона отдыха у камина уютными вечерами Источник: novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный коттедж в поселке Голубой залив. Объявление на сайте N1 опубликовано 15 мая.



Коттедж находится в 20 минутах езды по Советскому шоссе от ТЦ «Мега». Площадь таунхауса составляет 276 квадратных метров, в нем три этажа. Продавец пишет, что в отделке использовались материалы премиум-класса, декор — от европейских дизайнеров и производителей.

На первом этаже дома находится кухня-столовая, котельная и санузел.

Кухня-столовая с оригинальной расцветкой Источник: novosibirsk.n1.ru











— На втором этаже в гостиной расположен дровяной камин, уютные семейные посиделки зимними вечерами под треск дровишек с бокалом вина, мечта любого городского жителя. Просторный спа-комплекс с сауной сделанной на заказ, — говорится в описании объекта.



Спа-комплекс с сауной (она на заднем плане) Источник: novosibirsk.n1.ru











На третьем этаже находятся две просторные спальни, в одной из них есть гардеробная комната.

Одна из спален в доме Источник: novosibirsk.n1.ru











Также на третьем этаже есть библиотека и комната отдыха.

В комнате отдыха есть боксерская груша, чтобы снять напряжение тяжелого дня Источник: novosibirsk.n1.ru











На участке есть беседка с зоной барбекю, открытый бассейн с подогревом.

Летняя кузня с зоной барбекю Источник: novosibirsk.n1.ru











Стоимость объекта — 30 миллионов рублей.

На участке также расположен открытый бассейн с подогревом Источник: novosibirsk.n1.ru









