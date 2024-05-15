Новосибирского Стива Джобса обвинили в IT-мошенничестве и нарушении авторских прав

Ранее прокуратура выявила бездействие следователей полиции по заявлению о хищении нематериальных активов Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Следователи новосибирской полиции возбудили два уголовных дела в отношении айтишника Романа Куруча. Мужчине предъявили обвинение в нарушении авторских и смешных прав, а также в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом НГС сообщил бывший партнер Куруча Денис Левинский. Он показал редакции соответствующий ответ от МВД.



Ранее Куруч и Левинский разработали софт для автоматизации работы с госзакупкам Tender Win. Но после того, как партнёры рассорились, Куруч запустил собственный аналог этой программы. По заявлению Левинского, для ее работы программист воспользовался базой данной TenderWin, которая по закону принадлежит компании, откуда программиста уволили.



Куруч же в свою очередь обвиняет бывшего партнёра в незаконном увольнении и в клевете. Себя же Роман сравнивает со Стивом Джобсом, которого выгнали из собственной компании Apple в 1985 году.

— Я являюсь и автором и правообладателем Tender Win с фактической и юридической точки зрения. Мое увольнение из компании было незаконным, что нашло подтверждение в суде. В общей сложности с начала 2023 года я выиграл 8 процессов, согласно одному из них, Левинского обязали восcтановить меня на работе и выплатить зарплату за 9 месяцев вынужденного прогула, — заявил НГС Роман Куруч 14 мая, отметив, что он не согласен и с возбуждением уголовного дела.

Денис Левинский уточнил, что подал апелляцию на решение суда о восстановление Романа Куруча на работе.

НГС также обратился в МВД за информацией по ситуации.

Напомним, наткнувшись на эту довольно экзотическую для правоохранительной системы ситуацию, новосибирские полицейские не сразу разобрались, как с ней быть. Дело возбудили по статье самоуправство только после нагоняя прокуратуры за волокиту. Впоследствии оно было переквалифицировано на нарушение авторских прав и мошенничество в сфере IT.



Ранее мы рассказали, как юристы взяли в оборот фотографов — они зарабатывают десятки миллионов на чужом авторском праве.

