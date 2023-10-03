Новосибирца обвинили в хищении данных сотрудников 38 тысяч фирм: среди них дочки «Газпромнефти» и «Татнефти»





В битве за тендеры

В 2016-ом году Денис Левинский и Роман Куруч нашли свободную нишу для стартапа: на рынке не хватало доступного софта для автоматизации работы с госзакупками. Спустя какое-то время для всех этапов работы с тендером партнеры создали TenderWin: от поиска нужных лотов до исполнения контрактов.

Саму идею такого информационного продукта участники рынка восприняли «на ура»: нашлись спонсоры, а созданную компанию «Тендервин» пригласили стать резидентом Технопарка Академгородка. Компанию Роман Куруч и Денис Левинский зарегистрировали в равных долях: каждый стал учредителем с долей 46% (третьим совладельцем стал Андрей Николин — он и сегодня имеет долю в 8%). Должность генерального директора занял Левинский, а Куруч стал техническим директором. Продавать доступ к приложению TenderWin начали уже в 2018 году.