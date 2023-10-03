Новосибирца обвинили в хищении данных сотрудников 38 тысяч фирм: среди них дочки «Газпромнефти» и «Татнефти»

Два новосибирца нашли свободную нишу и создали интересный стартап: приложение для автоматизации работы с тендерами. Компания стала резидентом Технопарка, собрала внушительную базу клиентов из, в частности, нефтяной сферы. Но партнёрство не заладилось: один обвинил другого в хищении баз данных, другой — обиделся на несправедливое увольнение. Ущерб оценивают в 13 миллионов рублей, а в дело уже вмешались силовики, получив нагоняй от прокуратуры. В айти-конфликте разбирался журналист НГС.
В битве за тендеры
В 2016-ом году Денис Левинский и Роман Куруч нашли свободную нишу для стартапа: на рынке не хватало доступного софта для автоматизации работы с госзакупками. Спустя какое-то время для всех этапов работы с тендером партнеры создали TenderWin: от поиска нужных лотов до исполнения контрактов.
Саму идею такого информационного продукта участники рынка восприняли «на ура»: нашлись спонсоры, а созданную компанию «Тендервин» пригласили стать резидентом Технопарка Академгородка. Компанию Роман Куруч и Денис Левинский зарегистрировали в равных долях: каждый стал учредителем с долей 46% (третьим совладельцем стал Андрей Николин — он и сегодня имеет долю в 8%). Должность генерального директора занял Левинский, а Куруч стал техническим директором. Продавать доступ к приложению TenderWin начали уже в 2018 году.
За шесть лет прибыльным этот бизнес так и не стал. В начале 2023 года взгляды основных учредителей на причины стагнации и дальнейшее развитие проекта разошлись. Технического директора уволили и исключили из списка учредителей — тот в ответ обвинил бывших партнеров в долгах по зарплате и решил создать собственное схожее приложение.
Не сошлись теперь уже бывшие партнеры в том, кому принадлежат права на саму программу TenderWin и ее базы данных. Денис Левинский считает, что они — собственность компании, ведь именно она несла затраты на ее создание и развитие. Роман Куруч уверен, что это его интеллектуальная собственность как разработчика. К этому моменту каждый из партнёров вложил в бизнес более миллиона рублей из собственных средств, а новых инвесторов на горизонте видно не было.
Разлад партнёров
По мнению Дениса Левинского, бывший партнер попросту похитил клиентскую базу «Тендервин», которая является интеллектуальной собственностью их общего детища, компании «Тендервин», — это имена, фамилии и контактные данные сотрудников примерно 38 тысяч компаний, среди которых были дочерние организации, например, «Газпромнефти» и «Татнефти». Самоуправство айтишника, утверждает Левинский, привело к тому, что компания не может функционировать, а новосибирские силовики бездействуют.
— В 2020 году Роман пришёл ко мне и заявил: «Этот бизнес должен принадлежать мне». Выкупать мою долю он отказался. В марте этого года он удалил с наших серверов всю информацию, перед этим перенеся её на свои серверы. В сентябре он запустил свою программу и присоединил её к клиентской базе TenderWin. Теперь он нашим клиентам пишет о необходимости перейти в его сервис, собирает с них деньги. В совокупности я все это расцениваю как мошенничество, — рассказал гендиректор «Тендервина».
К этому моменту технического директора уже уволили из-за «невыхода на работу». 28 февраля Денис Левинский обратился с заявлением в полицию о присвоении Романом Куручем нематериальных активов компании.
— Гражданский кодекс говорит, что собственник баз данных — то лицо, которое несло финансовые затраты на их создание. И фирма же получает исключительные права на программы для обслуживания этих баз данных, никакое авторское право на них не распространяется, — указывает Левинский. — ООО «Тендервин» потратило на создание и обслуживание баз данных 13,3 миллиона рублей — именно в такую сумму мы оцениваем причиненный Куручем ущерб. Сама по себе программа TenderWin ничего не стоит, вся ценность именно в базах данных клиентов и тендеров, — добавил Левинский.
Надо ли говорить, что сам Роман Куруч имеет совершенно иной взгляд на ситуацию.
— Сам сервис является моей интеллектуальной собственностью как автора и разработчика. Все права принадлежат мне, — заявил НГС он.
Прямого ответа на вопрос о хищении или удалении баз данных «Тендервина» он не дал, назвав слова бывшего партнера «бредом».
Волокита и нагоняй следователям
С конца февраля по конец августа Денис Левинский наблюдал бездействие следователей полиции по своему заявлению. Он обратился с жалобой к уполномоченному по правам предпринимателей Новосибирской области и в приемную президента России. Оба ведомства переадресовали его письма в прокуратуру, и та в ходе проверки усмотрела нарушения Уголовно-процессуального кодекса.
— Изучение материалов проверки показало, что она проводится неэффективно, в нарушение положений ст. 6.1 УПК (нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. — Прим. ред.), в связи с этим первый заместитель прокурора внес требование начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Новосибирской области, которое рассмотрено, доводы прокурора признаны обоснованными. С учетом полученной информации действиям Куруча Р.С. будет дана правовая оценка по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. — Прим. ред.), — говорится в ответе Левинскому от регионального уполномоченного по правам предпринимателей.
Такие же данные областная прокуратура предоставила в ответе на запрос журналиста НГС. В полиции же заверили, что «выполняют необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». После нагоняя от прокуратуры дело всё-таки возбудили.
— Роман Куруч совершил самоуправные действия в отношении имущества, принадлежащего ООО «Тендервин», а именно ограничил и заблокировал доступ сотрудникам «Тендервин» к программе ЭВМ «TENDERWIN», чем причинил последнему существенный материальный вред, выраженный в невозможности совершать предпринимательскую деятельность, — говорится в постановлении МВД о возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в отношении Романа Куруча.
Сам Куруч заявил НГС, что его в единственный и последний раз опрашивали в марте.
«Уволили как Стива Джобса»
Разработчик убежден, что Денис Левинский решил испортить его деловую репутацию и распространяет клевету.
— Компания фактически мной учреждалась, и назначить генеральным директором своего партера Левинского было ошибкой, — сожалеет в разговоре с журналистом НГС Роман Куруч. — С 2016-го он рассказывал о том, как будет эффективно выстраивать менеджмент, рисовал бизнес-планы и планы продаж, которые не сбывались и на одну десятую. Например, по итогам 2018 года по прогнозам Дениса выручка должна была составить 360 миллионов рублей, а вышла всего 6! За семь лет с момента создания компания ни разу не показала прибыль по итогам года. При этом по итогам убыточного года Левинский платит себе и продажникам премии в несколько зарплат.
Технический директор «Тендервина» несколько раз пытался сменить генерального директора, но закончились это тем, что уволили самого Куруча.
— Левинский в конце прошлого года развернул по-настоящему диверсионную работу в отношении меня. Закончилось это тем, что меня уволили из собственной компании, как однажды это случилось со Стивом Джобсом. Сейчас у нас с «Тендервином» несколько трудовых споров: я доказываю незаконность дисциплинарных взысканий и увольнения, также мне не выплатили зарплату при расторжении трудового договора. Считаю неправильным требовать соблюдения законов, когда сам нарушаешь трудовые права сотрудников, — сказал НГС Роман Куруч. — Также в судах Левинский представлял очевидно подложные документы: служебные записки и приказы, которых в природе не было.
Айтишник недавно открыл собственное ООО «Датасофт» с веб-приложением TenderStore. Его описание, как и сам сайт, схожи с TenderWin. По всей видимости, новоявленным конкурентам еще часто придётся встречаться в новосибирских судах.
В июне губернатор Новосибирской области решил выложить в открытый доступ данные подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги региона.