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Дороги и транспорт «Залез и пытался изнутри открыть дверь»: новосибирцу разбили окна в машине и украли госномер

«Залез и пытался изнутри открыть дверь»: новосибирцу разбили окна в машине и украли госномер

На фотографии видны следы крови

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Владелец машины обратился в полицию

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук автомобилисту разбили стекла, по его словам, неизвестные также украли госномера. Об этом мужчина написал в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как написал автор поста, 29 апреля в 20:45 он припарковал свою машину около здания на улице Дуси Ковальчук 179/2, вернулся к автомобилю он в 02:35. Тогда сибиряк и обнаружил, что у его машины Volkswagen разбиты стекла. По словам владельцы, ничего из личных вещей из машины не взяли, но украли госномера.

— Видно, что этот человек залез через окно и пытался изнутри открыть дверь, так как все было в крови, — предполагает автор поста. — В полицию заявление написал. Никаких конфликтов не было ни с кем

В ГУ МВД по Новосибирский рассказали НГС, что сейчас сотрудники проводят проверку.

На фотографиях видно, что дверь машины в крови

Вчера житель Новосибирска заявил, что ему прострелили окно в автомобиле. Мужчина рассказал, что попал в пробку на улице Ватутина, в пути услышал звук разбившегося стекла, уже дома он увидел след от пули.

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Машина Автомобиль Разбитое стекло Полиция
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