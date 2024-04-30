Все сравнивают с Оксаной Федоровой. Молодая мама из Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира»

На конкурсе в Москве выхода в купальниках не было, но мы нашли пикантное фото участницы из недавней поездки в Турцию — она там тоже победила Источник: Светлана Сологуб, Семен Казьмин / 74.RU











30-летняя Светлана Сологуб из Магнитогорска представит нашу страну на конкурсе «Миссис мира», который пройдет в Индии в ноябре этого года. Путевку на международное состязание она получила после победы на всероссийском фестивале красоты и моды TOP BEST RUSSIA в Москве.

Корону в цветах триколора победительнице вручил стилист Сергей Зверев.

Источник: Светлана Сологуб

Светлана рассказала нашим коллегам из 74.RU, что с детства связана с модельной индустрией — занималась дефиле с 14 лет, потом была стилистом и визажистом. Последние несколько лет организовывает конкурсы мисс и миссис Магнитогорск.



После длительного перерыва, который был связан с рождением дочери, Светлана решила вернуться к выступлениям на конкурсах красоты. И в апреле этого года победила сразу в двух — стала второй «Миссис Евразия» в Турции и первой — на «Миссис топ мира Россия — 2024» (русский вариант названия конкурса).

На конкурсе в Турции Светлана представила Урал Источник: Светлана Сологуб











За рубежом Светлана продемонстрировала национальный костюм Источник: Светлана Сологуб











— Подготовка к конкурсу в Москве была довольно напряженной — мы репетировали, участвовали в мастер-классах с девяти утра до девяти вечера. Выхода в купальниках не было, мы поднимались на подиум в цветах нашего триколора. Мне досталось платье белого цвета, были участницы в платьях красного и синего цветов. Вообще конкурс был очень патриотическим: выходы в национальных костюмах под патриотическую музыку и слова благодарности президенту страны, рассказала Светлана. — У меня даже корона в цветах триколора, обратите внимание. Она очень дорогая и сделана вручную. Но главный приз за победу — путевка на мировой конкурс красоты в Индии. Я пока не отошла от шока, но вроде бы я пока единственная участница из России.

Светлана перед выходом в финале конкурса Источник: Светлана Сологуб











А вот победительница уже с короной на фоне «Москва-Сити»... Источник: Светлана Сологуб











...и башен Кремля Источник: Светлана Сологуб











Светлана поделилась, что во время проведения конкурса не обошлось без накладок — ее лента, на которой был указан город Магнитогорск, куда-то пропала перед выходом на подиум. Она не исключила, что это могли быть происки конкуренток. Пришлось надеть другую ленту, несмотря на казус, она смогла занять первое место.



Многие сравнивают внешность Светланы с победительницей конкурса «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой.

— Мне очень лестно такое сравнение, потому что она — мой кумир. Для меня честь быть похожей на нее, — говорит жительница Магнитогорска. — Она была первооткрывателем из России, кто взял корону «Мисс Вселенной», а я хочу именно в категории «Миссис» стать первооткрывателем.

Светлана в качестве модели выступает на Неделе моды в Москве Источник: Светлана Сологуб











В перерывах между конкурсами Светлана проходит обучение. Просто посмотрите, как она выглядит не в платье, а в джинсах (тоже очень круто) Источник: Светлана Сологуб











Конкурсы красоты в Магнитогорске Светлана организует через ООО «Мисс Магнитогорск». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания открыта в 2022 году и в ней нет трудоустроенных сотрудников. Данных о финансовой отчетности тоже пока нет.