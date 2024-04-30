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Спорт истории «Ходить и метать ножи начала одновременно»: вундеркинд Любава в 3 года стала рекордсменкой России

«Ходить и метать ножи начала одновременно»: вундеркинд Любава в 3 года стала рекордсменкой России

Она одна такая на всю страну. Рассказываем историю гениальной спортсменки

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Маленькая Любава легко заткнет за пояс взрослого спортсмена

Любаве Яковлевой пять лет, три из них она не выпускает из рук ножи. Малышка метает их так точно, что уже стала двукратной рекордсменкой России. Точно в цель холодный металл она отправляет одновременно двумя руками. Между тренировками девочка-вундеркинд успевает выступать в спектаклях «Самарской площади», петь в хоре, сниматься в популярных шоу на федеральных каналах. А этой весной на экраны вышел сериал «Цирк» с участием самарской спортсменки. О девочке рассказывают наши коллеги из 63.RU.

Посмотрите наш сюжет о маленькой девочке с большим будущим:

Папа Любавы — восьмикратный чемпион мира по спортивному метанию ножа, брат — двукратный обладатель этого звания, мама — спортивный судья. Кажется, приручать клинки у Любавы в буквальном смысле было на роду написано.

— Любава — младшая, долгожданная и залюбленная дочка, — признается Андрей Яковлев

— Говорить и метать Любава начала почти одновременно, — улыбается папа девочки, президент Самарской областной федерации «Спортивное метание ножа» Андрей Яковлев. — Мы с Егором — это мой старший сын — брали ее с собой на тренировки. Смотрела, смотрела и втянулась. Она реально у нас очень серьезная девушка, пахарь. Если начала тренироваться, то полностью в этом. То, что Любава станет чемпионкой, было видно еще на тренировках.

Свой первый рекорд девочка поставила в три года. А в четыре снова попала в Книгу Рекордов России. Тогда маленькая спортсменка метала ножи одновременно двумя руками с дистанции два метра. За 5 минут у Любавы было 24 парных попадания в мишень.

Год назад Любава-Уэнздей и Андрей-Гомес Яковлевы-Аддамс метали ножи на сцене федерального шоу
Вы только полюбуйтесь на эту артистку!

— Я начала метать с мячиков, дротиков, сарбакана (африканского духового ружья. — Прим. 63.RU) и с палочек таких специальных. Перешла на метательные вилки. А вот потом уже на маленькие ножи, — загибает пальцы Любава.

Ножи специально под руки дочки разработал отец. Мастера в процессе изготовления окрестили их «Любавчиками». Именных спортивных снарядов у 5-летней жительницы Самары уже 100. Такое количество нужно для нового рекорда.

Для установки первого рекорда Любаве нужно было попасть точно в цель 15 раз за пять минут. Трехлетняя малышка вонзила в мишень 37 ножей. Время осталось. А вот спортивные снаряды закончились

— Вот недавно на тренировке она воткнула 63 ножа. 63-й регион. Очень символично, — говорит папа маленькой спортсменки.

Еще немного, и Любава дорастет до взрослых спортивных снарядов. По подобию ножа «Чемпион» папа придумал для дочурки нож «Чемпиончик» с меньшим весом и размером. Но мастера тут же переименовали «Чемпиончик» в «Любавчик»
Вес одного «Любавчика» — 180 граммов

В планах на лето — в третий раз попасть в Книгу рекордов. Мама Любавы Дарья Куванина в ответ на охи окружающих об опасном для маленьких девочек спорте отвечает так:

— Метательные ножи — это не острый предмет, это спортивный снаряд. Это не больно, не страшно, не опасно и не остро. Занималась бы она художественной гимнастикой, мне было бы страшнее.

— Вырасту — буду купаться в синем море и плавать на дельфинах, — делится своими планами Любава. — На море я еще ни разу не была

Впрочем, если родителям и приходится переживать за свою наследницу, то только в плане нагрузок.

— Любава у нас еще занимается в театральной студии. В свои пять лет она уже полтора года как служит в репертуарном театре и играет в репертуарном спектакле, получает за это официальную зарплату и отчисления в Пенсионный фонд, — с гордостью перечисляет мама вундеркинда и судья первой категории по спортивному метанию ножа Дарья Куванина. — Этим летом у нас в городе снимали сериал «Цирк». Мы увидели в соцсети объявление о наборе артистов для съемок в сериале. Написали кастинг-директору. Нам ответили. Прислали материалы для самопроб. Всё как у обычных артистов. Популярные московские актеры, которые снимались в главных ролях, приняли дочку очень доброжелательно, очень серьезно, с уважением! Как взрослую актрису! На равных. Никаких сюсюканий.

В этот момент «взрослая артистка» заканчивает читать перед совершеннолетними спортсменами отрывок из «Онегина» и под аплодисменты шустро прячется за папину ногу.

Николай Добрынин исполнил в сериале роль директора «Цирка»
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Фото со съемочной площадки на память

— Кроме этого, Любава еще занимается в хоре «Волшебные голоса» Дворца Детского и юношеского творчества. Сейчас она там уже на лидирующих позициях. Ходит в изостудию и на конный спорт. Немного играет на фортепиано. Поэтому всё, что хочет наша дочь, она всё это имеет.

При таком графике у мамы остается время на себя?

— У мамы есть время еще работать на двух работах и заниматься общественной деятельностью — как вице-президент Федерации «Спортивное метание ножа», — уверяет Дарья. — Строгое расписание, внутренняя дисциплина — и всё возможно. Мы даем Любаве достаточно времени для отдыха, поэтому она на любые занятия идет с большим интересом и рвением. Разве что в садик не ходит, хоть и числится. Но туда дочка сама не хочет: дети часто болеют, а болеть — значит пропускать любимые занятия.

Вы описали столько достижений сейчас. Это родительское желание дать ребенку всё?

— У моего ребенка есть далеко не всё. В отличие от других детей, у нее нет каких-то супернарядов, безумных кукол, которые стоят бешеные деньги. У нее нет планшетов, телефонов. Нет няни. У нее нет многого, что есть у детей ее возраста. Но у Любавы есть много интересной жизни. Просто мы так живем, так живет вся наша семья всегда. Поэтому, коль она родилась у нас, значит живет по этим же правилам.

Один из роликов с домашней постановки увидел в интернете главный режиссер театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев и пригласил Любаву попробовать себя на сцене. Сейчас юная актриса занята в спектаклях «Роддом» и «Ревизор».

В жестком графике Любавы остается время и на игры с друзьями, гуляние и походы друг к другу в гости. А вот смартфона у девочки нет
— Так повелось, что в нашей семье принято на все праздники устраивать разные театрализованные представления. Такой домашний театр. Дочка просто растет в этой обстановке. Для нее всё органично. Так что Любава у нас еще и победитель многих международных и всероссийских конкурсов в категории «Художественное слово», — объясняет между судейством Дарья Куванина
— Гонорары, которые получает Любава за участие в спектаклях, копятся на ее счете. По закону до 6 лет ребенка их тратить нельзя. Подрастет — купит, что захочет, — обещают родители

Кроме развлечений, тренировок и кружков у 5-летней Любавы есть свои обязанности по дому.

— Она помогает накрывать на стол. В обязанности дочки входит подавать столовые приборы. Подметать и пылесосить пол тоже ее обязанность. Сейчас она учится стирать руками. Машинку включать умеет давно. Ей интересно сделать всё самой. Еще Любаве нравится печь, — перечисляет бытовые успехи девочки Дарья Куванина. — А вот в компьютере она не сидит. Телефона и планшета у нее нет. Знает, что это такое. Но истерик, что не разрешаем, не закатывает. Я считаю, что там нет ничего хорошего, особенно для пятилетнего ребенка.

— Больше всего я люблю играть и смотреть мультики, — признается Любава

Карьеру спортсменки или актрисы родители дочке не прочат. Пока видят в ней задатки врача.

— У нее очень развиты эмпатия и чувство справедливости. Она очень внимательный человек, чувствует настроение окружающих, переживает за здоровье родных. И я думаю, что вот это ее стремление отдавать себя людям, выразится, наверное, в медицине, — рассуждает Дарья Куванина.

У самой малышки несколько другие планы на жизнь. Впрочем, вполне обычные для ребенка 5 лет:

— Хочу быть волшебницей синего моря. Первым моим колдовством будет, чтобы люди забыли свои обиды.

Но ведь люди всё равно будут обижать друг друга...

— А второе: я наколдую, чтобы они не обижали. Надо это всё исправить...

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Метание ножей Спорт Рекорд Сериал Цирк Любава Яковлева Рекорд России
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