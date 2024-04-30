«Ходить и метать ножи начала одновременно»: вундеркинд Любава в 3 года стала рекордсменкой России

Маленькая Любава легко заткнет за пояс взрослого спортсмена Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Любаве Яковлевой пять лет, три из них она не выпускает из рук ножи. Малышка метает их так точно, что уже стала двукратной рекордсменкой России. Точно в цель холодный металл она отправляет одновременно двумя руками. Между тренировками девочка-вундеркинд успевает выступать в спектаклях «Самарской площади», петь в хоре, сниматься в популярных шоу на федеральных каналах. А этой весной на экраны вышел сериал «Цирк» с участием самарской спортсменки. О девочке рассказывают наши коллеги из 63.RU.

Посмотрите наш сюжет о маленькой девочке с большим будущим:

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Папа Любавы — восьмикратный чемпион мира по спортивному метанию ножа, брат — двукратный обладатель этого звания, мама — спортивный судья. Кажется, приручать клинки у Любавы в буквальном смысле было на роду написано.



— Любава — младшая, долгожданная и залюбленная дочка, — признается Андрей Яковлев Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Говорить и метать Любава начала почти одновременно, — улыбается папа девочки, президент Самарской областной федерации «Спортивное метание ножа» Андрей Яковлев. — Мы с Егором — это мой старший сын — брали ее с собой на тренировки. Смотрела, смотрела и втянулась. Она реально у нас очень серьезная девушка, пахарь. Если начала тренироваться, то полностью в этом. То, что Любава станет чемпионкой, было видно еще на тренировках.



Свой первый рекорд девочка поставила в три года. А в четыре снова попала в Книгу Рекордов России. Тогда маленькая спортсменка метала ножи одновременно двумя руками с дистанции два метра. За 5 минут у Любавы было 24 парных попадания в мишень.

Год назад Любава-Уэнздей и Андрей-Гомес Яковлевы-Аддамс метали ножи на сцене федерального шоу Источник: Хобби-шоу «ОКнутые люди». Выпуск № 3 / ok.ru











Вы только полюбуйтесь на эту артистку! Источник: Хобби-шоу «ОКнутые люди». Выпуск № 3 / ok.ru











— Я начала метать с мячиков, дротиков, сарбакана (африканского духового ружья. — Прим. 63.RU) и с палочек таких специальных. Перешла на метательные вилки. А вот потом уже на маленькие ножи, — загибает пальцы Любава.



Ножи специально под руки дочки разработал отец. Мастера в процессе изготовления окрестили их «Любавчиками». Именных спортивных снарядов у 5-летней жительницы Самары уже 100. Такое количество нужно для нового рекорда.



Для установки первого рекорда Любаве нужно было попасть точно в цель 15 раз за пять минут. Трехлетняя малышка вонзила в мишень 37 ножей. Время осталось. А вот спортивные снаряды закончились Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Вот недавно на тренировке она воткнула 63 ножа. 63-й регион. Очень символично, — говорит папа маленькой спортсменки.



Еще немного, и Любава дорастет до взрослых спортивных снарядов. По подобию ножа «Чемпион» папа придумал для дочурки нож «Чемпиончик» с меньшим весом и размером. Но мастера тут же переименовали «Чемпиончик» в «Любавчик» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Вес одного «Любавчика» — 180 граммов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В планах на лето — в третий раз попасть в Книгу рекордов. Мама Любавы Дарья Куванина в ответ на охи окружающих об опасном для маленьких девочек спорте отвечает так:

— Метательные ножи — это не острый предмет, это спортивный снаряд. Это не больно, не страшно, не опасно и не остро. Занималась бы она художественной гимнастикой, мне было бы страшнее.



— Вырасту — буду купаться в синем море и плавать на дельфинах, — делится своими планами Любава. — На море я еще ни разу не была Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Впрочем, если родителям и приходится переживать за свою наследницу, то только в плане нагрузок.

— Любава у нас еще занимается в театральной студии. В свои пять лет она уже полтора года как служит в репертуарном театре и играет в репертуарном спектакле, получает за это официальную зарплату и отчисления в Пенсионный фонд, — с гордостью перечисляет мама вундеркинда и судья первой категории по спортивному метанию ножа Дарья Куванина. — Этим летом у нас в городе снимали сериал «Цирк». Мы увидели в соцсети объявление о наборе артистов для съемок в сериале. Написали кастинг-директору. Нам ответили. Прислали материалы для самопроб. Всё как у обычных артистов. Популярные московские актеры, которые снимались в главных ролях, приняли дочку очень доброжелательно, очень серьезно, с уважением! Как взрослую актрису! На равных. Никаких сюсюканий.



В этот момент «взрослая артистка» заканчивает читать перед совершеннолетними спортсменами отрывок из «Онегина» и под аплодисменты шустро прячется за папину ногу.

Николай Добрынин исполнил в сериале роль директора «Цирка» Источник: архив семьи Яковлевых











Сергей Чирков родился в Новокуйбышевске. Почти земляки Источник: архив семьи Яковлевых











Фото со съемочной площадки на память Источник: архив семьи Яковлевых











— Кроме этого, Любава еще занимается в хоре «Волшебные голоса» Дворца Детского и юношеского творчества. Сейчас она там уже на лидирующих позициях. Ходит в изостудию и на конный спорт. Немного играет на фортепиано. Поэтому всё, что хочет наша дочь, она всё это имеет.

— При таком графике у мамы остается время на себя?

— У мамы есть время еще работать на двух работах и заниматься общественной деятельностью — как вице-президент Федерации «Спортивное метание ножа», — уверяет Дарья. — Строгое расписание, внутренняя дисциплина — и всё возможно. Мы даем Любаве достаточно времени для отдыха, поэтому она на любые занятия идет с большим интересом и рвением. Разве что в садик не ходит, хоть и числится. Но туда дочка сама не хочет: дети часто болеют, а болеть — значит пропускать любимые занятия.

— Вы описали столько достижений сейчас. Это родительское желание дать ребенку всё?

— У моего ребенка есть далеко не всё. В отличие от других детей, у нее нет каких-то супернарядов, безумных кукол, которые стоят бешеные деньги. У нее нет планшетов, телефонов. Нет няни. У нее нет многого, что есть у детей ее возраста. Но у Любавы есть много интересной жизни. Просто мы так живем, так живет вся наша семья всегда. Поэтому, коль она родилась у нас, значит живет по этим же правилам.

Один из роликов с домашней постановки увидел в интернете главный режиссер театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев и пригласил Любаву попробовать себя на сцене. Сейчас юная актриса занята в спектаклях «Роддом» и «Ревизор».

В жестком графике Любавы остается время и на игры с друзьями, гуляние и походы друг к другу в гости. А вот смартфона у девочки нет Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Так повелось, что в нашей семье принято на все праздники устраивать разные театрализованные представления. Такой домашний театр. Дочка просто растет в этой обстановке. Для нее всё органично. Так что Любава у нас еще и победитель многих международных и всероссийских конкурсов в категории «Художественное слово», — объясняет между судейством Дарья Куванина Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Гонорары, которые получает Любава за участие в спектаклях, копятся на ее счете. По закону до 6 лет ребенка их тратить нельзя. Подрастет — купит, что захочет, — обещают родители Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Кроме развлечений, тренировок и кружков у 5-летней Любавы есть свои обязанности по дому.

— Она помогает накрывать на стол. В обязанности дочки входит подавать столовые приборы. Подметать и пылесосить пол тоже ее обязанность. Сейчас она учится стирать руками. Машинку включать умеет давно. Ей интересно сделать всё самой. Еще Любаве нравится печь, — перечисляет бытовые успехи девочки Дарья Куванина. — А вот в компьютере она не сидит. Телефона и планшета у нее нет. Знает, что это такое. Но истерик, что не разрешаем, не закатывает. Я считаю, что там нет ничего хорошего, особенно для пятилетнего ребенка.

— Больше всего я люблю играть и смотреть мультики, — признается Любава Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Карьеру спортсменки или актрисы родители дочке не прочат. Пока видят в ней задатки врача.

— У нее очень развиты эмпатия и чувство справедливости. Она очень внимательный человек, чувствует настроение окружающих, переживает за здоровье родных. И я думаю, что вот это ее стремление отдавать себя людям, выразится, наверное, в медицине, — рассуждает Дарья Куванина.

У самой малышки несколько другие планы на жизнь. Впрочем, вполне обычные для ребенка 5 лет:

— Хочу быть волшебницей синего моря. Первым моим колдовством будет, чтобы люди забыли свои обиды.

— Но ведь люди всё равно будут обижать друг друга...