«Я не вписываюсь в понятие современности»: почему актриса Татьяна Абрамова перестала сниматься в кино

Татьяна Абрамова с нежных лет твердо знала: она непременно станет знаменитой артисткой. В детстве подпевала мелодиям с кассетного магнитофона, молниеносно запоминая тексты песен Источник: Ирина Шарова. Дмитрий Гладышев / 72.RU, Kinopoisk.ru











Талантливую российскую актрису Татьяну Абрамову многие знают по роли Нади Кудряшовой из популярной мелодрамы «Всегда говори "всегда"» (12+). Но только самые преданные ее поклонники в курсе, что детство и юность артистки с рыжими кудрями прошло в Тюменской области. Здесь она закончила школы — обычную и музыкальную — и сделала первые шаги на пути к творческому олимпу.



Сейчас в ее фильмографии больше полусотни работ. Последняя из них — приквел к «Бандитскому Петербургу» (18+), сериал «Экспроприатор» (12+), — вышла на экраны в 2017 году. Где и как сейчас живет актриса и почему сегодня киносъемкам она предпочитает театральную сцену, она эксклюзивно рассказала нашим коллегам из 72.RU.

Город детства, уроки балета и заветная мечта

Холодной зимой 1975 года в семье нефтяника и учительницы биологии родилась девочка, которую назвали Татьяной. Почти сразу после этого семья уехала в Нижневартовск, где родители девочки уже прочно обосновались. Как один миг пролетели 10 лет жизни Абрамовых в ХМАО, и они вернулись в Тюмень. С тех пор тут многое изменилось, но актриса по-прежнему любит свою малую родину всем сердцем.

На этом архивном фото маленькая Таня — с мамой и родной сестрой Леной, которая старшее ее на четыре года Источник: Abramovatanusha / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











— Конечно, город поменялся, как и все построенные в СССР города нашей страны, и это радует. ДК «Нефтяник» в Тюмени — это дом культуры моего детства. Там я занималась в вокально-инструментальном ансамбле, там работала моя мама, а сейчас это совсем иное здание. Я жила на улице Энергетиков, это район КПД, училась в школе № 16. Помню парк перед школой, который мы регулярно убирали на всех субботниках. Педагоги, знаете, у нас были все замечательные. Директор Валентина Михайловна Слепова, слава Богу, еще жива. Вспоминаю всегда с большой теплотой, — призналась Татьяна Абрамова.

Свой родной район Тюмени Татьяна Абрамова отлично помнит. Летом он, как и десятилетия тому назад, утопает в зелени и тополином пухе Источник: Ирина Шарова / 72.RU











О том, что она выберет творческую профессию, Абрамова знала с раннего детства: охотно выступала на праздниках. Когда дома собирались гости, обязательно устраивала для них концерт. Возможно, любовь к музыке передались ей от отца и дяди, которые отлично играли на гитаре. А потом в жизни маленькой Тани случилась школа искусств, куда ее отдали сразу на три подготовительных отделения — балетное, музыкальное, художественное. С рисованием у нее не заладилось сразу, а балет, игра на фортепиано пришлись по душе. Правда, спустя время танцы в пуантах пришлось оставить. Но музыка и вокал никуда не делись.



— Я была лидером тех или иных общественных организаций: пионерской, совета школы. Естественно, я всегда организовывала все школьные мероприятия, вечера. Сама при помощи опытных педагогов организовала драматический кружок, писала сценарии. При школе я занималась спортивной гимнастикой, но мало: в основном занималась в музыкальной школе. А еще вместе с подругой Светланой мы создали вокально-инструментальный ансамбль (ВИА «Мечта». — Прим. ред.), где были солистками. Ездили на гастроли в Ленинград — по пионерским лагерям. Помню, в 1989 году я шла по этому городу и сказала сама себе: «Я буду тут жить», — задумчиво вспоминает артистка.



Татьяна, помимо всего прочего, еще и замечательно поет. Это один из первых клипов тогда еще начинающей исполнительницы Источник: Дмитрий Лохвицкий / YouTube.com

Годы спустя так и случилось: в городе на Неве Татьяна прожила 10 счастливых лет. А сейчас бывает там едва ли не каждые выходные.



— Когда в детстве я несколько раз побывала в Москве, она показалась мне очень большой, суетливой. А Петербург я полюбила сразу, он мне понравился: такой камерный, красивый, спокойный, — с любовью говорит Абрамова, продолжая рассказ.

Безбашенная юность и заветный кинодебют

Юную Татьяну после выпуска из школы звали в московский театральный институт имени Щепкина, но своенравная девушка это предложение отвергла. Она грезила Петербургом и очень хотела стать студенткой ЛГИТМиКа (Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии), но по итогам вступительных испытаний ей не хватило всего одного балла. Сдаваться девушка не привыкла и поступила в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

— В студенческие годы сложностей вообще мало. Когда ты молод, весел, силен, у тебя весь мир и вся жизнь впереди — трудностей нет, есть одно большое приключение. Я никогда не жила в общежитии (от вуза. — Прим. ред.), но знаю, что они везде были одинаковыми. Как жила страна, так и мы жили. Нечего было есть, носить, но люди всё равно учились, работали, мечтали, — ностальгически говорит актриса.

В 1992 году Татьяна Абрамова стала участницей телешоу «Утренняя звезда». За первенство она боролась с такой же юной Аллой Перфиловой (Валерией), но победу в итоге одержала ее соперница Источник: Александр Кириллов / YouTube.com

Она всегда стремилась выглядеть стильно и изящно, но не была бездумной жертвой моды или заядлым шопоголиком.



— Шить я не умею, поэтому за помощью обращалась к профессионалам, в ателье. И мне помогали, отшивая [сценические] костюмы. Что-то покупала, что-то подбирала, что-то доставала, привозила из зарубежных поездок. У нас в Петербурге, в общем-то, тогда было всё, вопрос в цене. Сэкономив, можно было купить себе красивый сценический наряд. Но я никогда не копила деньги ради покупки каких-то вещей, это вообще не моя история. И тогда и сейчас живу по тем средствам, которые у меня есть, — заверила Татьяна Абрамова.

Татьяна никогда не тратила последние деньги на туфли или платье мечты, но всегда старалась заполучить лучшие сценические костюмы Источник: Abramovatanusha / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Когда студенчество осталось позади, она некоторое время работала костюмером-реквизитором в молодежном театр на Фонтанке, но большую часть свободного времени неизменно посвящала музыке. Параллельно пыталась пробиться и в мир кино и однажды получила невероятный подарок судьбы. Режиссер Виталий Соломохин увидел фото девушки в газете под заголовком «Рыжее чудо» и понял: именно такая актриса нужна его фильму. Так Абрамова в 18 лет дебютировала в большом кино, снявшись в фильме «Охота» (6+).



— Это взывало к ответственности, я была дилетантом в сфере кино. Конечно, я смотрела [на опытных коллег по фильму], впитывала всё как губка. Конечно, эти съемки — это мои университеты. Виталий Соломахин и Алиса Фрейндлих, которая играла маму моей героини, мне очень помогали: делились со мной своим опытом, подсказывали, поддерживали. Для меня это был очень нужный профессиональный опыт, — уверена наша героиня.

Сюжет фильма таков: Россия, 1773 год. Шестнадцатилетняя владелица усадьбы Крутоярск — богатейшая невеста, красавица и сирота — из-за приданого становится «объектом желаний» опекунов, воспитателей и их сыновей. И тут же находится злодей, самый изобретательный из соперников... Источник: Юрий Мефодьевич Соломин — народный артист СССР / Vk.com

Смена приоритетов? Почему нет новых ролей в кино

В последние годы Татьяна Абрамова активно участвует в театральных постановках, но совсем не снимается в фильмах и сериалах. И не потому, что не зовут или не хочется блистать на большом экране: всё гораздо сложнее.

— Это не зависит от меня. Понимаете, актерская профессия — она же такая, достаточно созависимая. Нет, наверное, тех проектов, которые были бы мне интересны. Структура всех съемок немного поменялась. Кино стало продюсерским, и к творчеству у него мало отношения. Сменился бизнес-вектор: все ушли на онлайн-платформы, а там достаточно специфические сценаристы, специфическое кино. Я, честно говоря, не знаю и не совсем понимаю, для кого они это снимают. Наверное, всё-таки мой образ такой больше простой, народной героини. Я не совсем вписываюсь в понятие современности, но со мной это было всегда, — считает актриса.

В этом году Татьяна Абрамова вместе с любимым мужем Юрием Беляевым (на фото) отпразднует 10-летнюю годовщину свадьбы Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Среди тех театральных постановок, в которых Татьяна сейчас занята, у нее нет любимых и нелюбимых.



— Знаете, у нас всё добровольно. Поэтому роли выбираешь те, которые тебе нравятся, либо постановки с хорошими актерами, с кем интересно работать. Многие спектакли я играю уже 15 лет. Люблю «Не торопитесь прощаться» с моим мужем Юрием Беляевым, обожаю «Муж в рассрочку» с Александром Балуевым — очень хороший спектакль, душевный и смешной. Да и старые мои проекты тоже прекрасные, — уверенно заявила Абрамова.

Татьяна, ставшая в юности финалисткой программы «Утренняя звезда», продолжает петь и делает это с огромным удовольствием Источник: Николай Батманов / YouTube.com

Она призналась, что у нее совершенно нет дикого волнения перед выходом на сцену.



— Какой-то кураж беспокойства — да, но панической волны у меня не бывает. Я достаточно спокойный человек, стоический. Когда ты хорошо знаешь материал, знаешь, что тебе нужно сделать на сцене, то никакого волнения не будет. Все-таки у нас профессия, которой ты обучаешься всю жизнь, ты каждый день чему-то учишься. Да, у нас всегда случаются какие-то незабавные случаи, и приходится где-то в чем-то перестраиваться, импровизировать. Но это же здорово, когда ты можешь выходить на какие-то новые грани, — считает актриса.

Драгоценные минуты отдыха и главная ценность в жизни

Обратная сторона насыщенной жизни любого артиста — очень плотный рабочий график. Как призналась нам Татьяна Абрамова, времени на праздное ничегонеделание у нее практически нет.

— Изредка выдается на отдых неделя, не больше. Диджитал-детокс себе могу позволить буквально дня на три, и такие дни бывают. С моими друзьями мы делаем в Псковской области фестиваль детского семейного кино «Золотой шуруп». Нам важно снимать фильмы в деревне / на даче: где угодно, лишь бы за городом. Важно, чтобы в фильме был элемент сказки и он снимался с детьми, а лучше — детьми. В этом году, дай Бог, фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Всех зовем к нам в гости, участвуйте. Присылайте нам фильмы, будем только рады, — с улыбкой говорит Татьяна.

Татьяна зовет всех желающих присоединиться к собственносозданному кинофестивалю под открытым небом Источник: Золотой Шуруп / Vk.com

Актриса обязательно находит время на самое дорогое в жизни — свою семью. Ее дети отчасти пошли по стопам своей знаменитой мамы, посвятив себя творчеству: старший сын Иван — звукорежиссер, младший, Александр, пишет музыку. Это их итоговое решение, и менять его молодые люди не намерены.

О личной жизни Татьяна Абрамова говорить не любит: на ее женскую долю выпало немало тяжелых испытаний. Но 10 лет назад она, кажется, обрела свое счастье, став законной женой заслуженного артиста России, актера Юрия Беляева. Много кто ругал пару за большую разницу в возрасте (муж старше жены на 27 лет. — Прим. ред.), но супругам на эти пересуды абсолютно наплевать. Они счастливы, и это для них важнее всего на свете.

Абрамова — трудоголик, но всегда, что бы ни случилось, уделяет время семье Источник: Abramovatanusha / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Каждому из тех, кто читает это интервью, Татьяна попросила кое-что передать.



— Желаю вам, конечно же, любви к тому месту, где вы живете. Я всегда говорю, что город — это не стены, не улицы, а люди, которые являются его лицом. Желаю здоровья и душевного спокойствия, это очень важно. Хоть тюменцам, хоть москвичам, хоть петербуржцам душевное спокойствие необходимо. Сейчас, наверное, это одна из самых больших ценностей.