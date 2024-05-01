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Город Новосибирцы выбрали территорию, которую благоустроят в 2025 году – кто стал победителем

Новосибирцы выбрали территорию, которую благоустроят в 2025 году – кто стал победителем

В голосовании приняли участие более 230 тысяч горожан

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В будущем здесь обустроят смотровую площадку, чтобы любоваться рассветами

В Новосибирске 30 апреля завершилось голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. В нем приняли участие более 230 тысяч горожан.

По итогу голосования победителем стала набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. За нее свой голос отдали более 64 тысяч жителей.

На втором месте — парк Кирова. Он набрал более 61 тысячи голосов.

Территория будущего парка по улице Саввы Кожевникова входит в систему зеленых зон на реке Обь и расположена недалеко от Бугринской рощи. Раньше на территории стояли гаражи, и когда их снесли, остался почти голый пустырь и дикий пляж. В будущем парк хотят соединить с Бугринской рощей, спроектированным огромным парком «Усть-Тула» и уже построенной «Ареной» — так на левом берегу появится зона отдыха длиной несколько километров. Как будет выглядеть проектируемая зеленая зона около Северо-Чемского жилмассива со сложным рельефом и пляжем у жилых домов — в материале НГС.

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