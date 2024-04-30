Жилье под КРТ: 40 ветхих и аварийных домов снесут в Новосибирске — список улиц

Сносить дома и переселять жителей мэрия планируюет по КРТ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске снесут 40 ветхих и аварийных домов. Участки в Первомайском, Ленинском и Советском районах отдадут под КРТ (комплексное развитие территории).



Как сообщили в пресс-центре мэрии, на комиссии по КРТ рассмотрели шесть территорий, которые подлежат реновации, две из них предложили сами собственники, а четыре территории жилой застройки будут готовить к комплексному развитию. По КРТ мэрия хочет расселить 40 домов на улицах: Новоселов, Стрелочной, Первомайской, Зональной, Инвентарной, на Старом шоссе в Первомайском районе, в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе и на Ветлужской в Советском районе.

Напомним, что в границах улиц Игарской и Фадеева уже запустили программу комплексного развития территории (КРТ), на месте восьми двухэтажных домов вырастет «миниполис» с высотками в 16–18 этажей класс комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом. К сносу первого дома приступали в октябре прошлого года.

На участке на улице Объединения также уже реализовывают договор КРТ.