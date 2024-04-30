Жилье под КРТ: 40 ветхих и аварийных домов снесут в Новосибирске — список улиц

В Новосибирске снесут 40 ветхих и аварийных домов. Участки в Первомайском, Ленинском и Советском районах отдадут под КРТ (комплексное развитие территории).
Как сообщили в пресс-центре мэрии, на комиссии по КРТ рассмотрели шесть территорий, которые подлежат реновации, две из них предложили сами собственники, а четыре территории жилой застройки будут готовить к комплексному развитию. По КРТ мэрия хочет расселить 40 домов на улицах: Новоселов, Стрелочной, Первомайской, Зональной, Инвентарной, на Старом шоссе в Первомайском районе, в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе и на Ветлужской в Советском районе.
Напомним, что в границах улиц Игарской и Фадеева уже запустили программу комплексного развития территории (КРТ), на месте восьми двухэтажных домов вырастет «миниполис» с высотками в 16–18 этажей класс комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом. К сносу первого дома приступали в октябре прошлого года.
На участке на улице Объединения также уже реализовывают договор КРТ.
Недавно застройщики начали активно осваивать новосибирский Академгородок. За первые месяцы 2024 года на торгах купили три участка под застройку, на двух из них появятся жилые комплексы, а на третьем — коммерческая недвижимость. В ближайшие шесть лет тихая часть района с деревянными советскими бараками исчезнет, на их месте вырастут современные комплексы. При этом цены на участие в КРТ оказались высокими, один участок застройщик купил за 704 миллиона, другой — 1,23 миллиарда рублей.