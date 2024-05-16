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Обзор гаражей, в которых можно даже жить

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Недвижимость обзор Мужское логово: эллинг для избранных и релакс-комната с винным погребом — в этих новосибирских гаражах можно жить

Мужское логово: эллинг для избранных и релакс-комната с винным погребом — в этих новосибирских гаражах можно жить

За самый дорогой вариант придется выложить почти 20 миллионов рублей, зато в бокс вместятся аж два грузовика

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Стоимость гаражей в Новосибирске начинается с нескольких сотен тысяч рублей, а вот необычные варианты, где можно отдохнуть и переночевать, обойдутся в пару миллионов

«Мечта любого мужчины» — пишут владельцы гаражей в объявлениях об их продаже. И с этим трудно не согласиться, когда видишь боксы, где всё продумано не только для автомобиля, но и для его владельца. Именно такие гаражи — с личными кабинетами, спальнями, кухнями, а также верандами и даже винным погребом — мы отыскали в базах N1.RU и Avito. На что хватает фантазии владельцев и сколько они просят за боксы, где можно даже жить, — в обзоре НГС.

Гараж в обмен на двушку

44-метровый капитальный гараж продают в Бердске, в практически курортном месте: недалеко Бердский залив, парк отдыха «Ремикс» и пансионат «Лесная сказка». Как пишет продавец, здесь можно проживать, все необходимое для этого имеется: душ, туалет, отдельная комната с двуспальной кроватью и кухня с плитой и стиральной машиной.

В небольшом гараже имеется все необходимое — даже кухня с газом и неожиданный живописный вид
Сразу и не догадаешься, что это комната в гараже
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В небольшом гараже имеется все необходимое — даже кухня с газом и неожиданный живописный вид

— Вода центральная, слив, газ. Гараж полностью оборудован, смотровая яма в длину — 3,8 метра. Есть компрессор, сварочный аппарат, инструменты, — говорится в объявлении.

Гараж со спальней и кухней продают за 3,8 миллиона рублей, но также возможен обмен на двухкомнатную квартиру. И это, кстати, вполне возможно: стоимость однушек в Бердске в среднем составляет 3–3,5 миллиона рублей.

Трехуровневая квартира-гараж с видом на новый мост

Еще более обустроенный вариант продают в гаражном комплексе на улице Серебренниковской. Гаражом его язык не повернется назвать: внутри — настоящая берлога для отдыха в несколько уровней.

— Кирпичный, капитальный гараж-квартира 60 квадратных метров. Отделка материалом стеклохолст, все стены отделаны утеплителем. Люки для крупногабаритных вещей предусмотрены, — описывает гараж продавец.

Квартира-гараж продается в этом комплексе с граффити
Внутри уютная обстановка
Лестница, ведущая на второй уровень
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Квартира-гараж продается в этом комплексе с граффити

Первый уровень — машино-место, второй — комната с мебелью, где обустроены полы с подогревом. Жилую комнату в объявлении называют «зоной отдыха и уединения». В цоколе имеется винный погреб и склад.

Как пишет продавец, с гаражом готовы расстаться из-за переезда. Цена вопроса — 3 миллиона рублей.

Огромный бокс для грузовиков по цене элитной квартиры

Признаемся честно, этот гараж попал в подборку исключительно из-за своей цены — за двухэтажный гаражный бокс площадью почти 400 квадратов просят 19,5 миллиона рублей. Во столько же обойдется 100-метровая квартира в строящемся корпусе элитного ЖК Flora&Fauna или 99-метровая трешка в Стоквартирном доме рядом с правительством Новосибирской области.

Так выглядят самые дорогие гаражные 390 метров
В гараже можно легко разместить два грузовика
Комната свободного назначения
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Так выглядят самые дорогие гаражные 390 метров

Рассматривать в гараже особо нечего: ворота высотой более 4 метров, яма для грузовиков и котел. На втором этаже есть свободная комната, назначение которой придется придумать будущим владельцам.

Бокс продают с декабря, за это время его цена не менялась.

Образцовый гараж — мечта перфекциониста

Никаких зон отдыха, жилых комнат и прочих бонусов, только гараж с ямами и аккуратными полочками. А в подборку мы его включили из-за этой самой организованности и аккуратности — в боксах такое нечасто встречается.

В подборку мы включили и вполне классический гараж, зато посмотрите, как все аккуратно обустроено внутри

— Семейный капитальный, отапливаемый гараж, отделан кафелем, керамогранитом. Зимой в гараже +25, ворота утеплены, не промерзают. Две ямы, два погреба, отделаны так же керамогранитом и кафелем, в ямах тёплые полы, — говорится в описании к объекту.

70-метровый гараж в Нижней зоне Академгородка продают за 4 миллиона рублей, но пока безуспешно — впервые его выставили на продажу еще в августе 2023 года.

Эллинг для катеров плюс жилая комната с балконом

— Одни из самых широких водных мест на базе, такие только в этом ряду и их единицы! В избранном у 413 человек, — говорится в объявлении о продаже этого гаража-эллинга.

Он расположен на берегу Берди, в Бердском тупике. На стоянку здесь можно оставить катер, машину и снегоход. «Войдет всё», — уверяет продавец. На первом уровне (на воде) поместится катер до 7 метров, площадь второго уровня — 50 квадратов.

Так выглядит первый уровень
Жилая комната во второй части эллинга
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Так выглядит первый уровень

Во второй части можно жить: здесь предусмотрен санузел, комната с диваном и балкон. Также, со слов продавца, можно достроить открытую веранду или дополнительный этаж. Цена — 3,9 миллиона рублей.

Сравните нынешние цены с ценами пятилетней давности: тогда самый роскошный гараж, в который очевидно владелец вложил немало сил, продавали за сумму меньше миллиона.

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