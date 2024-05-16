Подросток полтора года провел в СИЗО из-за ошибки суда — теперь он требует от государства 100 миллионов рублей

Согласно Уголовному кодексу, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подросток из Уфы пытается получить компенсацию морального вреда за полтора года, которые он провел в следственном изоляторе. Как сообщает UFA1.RU, его задержали весной 2022 года вместе с мамой — женщину заподозрили в распространении наркотиков, следователи решили, что мальчишка в этом тоже замешан. На время следствия обоих отправили в СИЗО, а по его завершении — на скамью подсудимых. В декабре суд вынес приговор: 15-летний подросток получил 3 года воспитательной колонии.



Возраст подсудимого судью не смутил. А должен был — согласно УК РФ, уголовная ответственность за незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозку и сбыт психотропных или наркотических средств (статья 228) наступает с 16 лет. Наказать ребенка младше этого возраста могут только за вымогательство или хищение наркотиков — за это ответственность наступает с 14 лет. Но это отдельное преступление (статья 229 УК РФ), в котором он не обвинялся.

В 2023 году дело прошло несколько стадий обжалования: апелляция оставила приговор ребенку в силе, а кассация — отменила. Правда, не из-за малолетства подсудимого, а из-за мягкости. Дело вернули в первую инстанцию и подросток вновь получил обвинительный приговор.

— Он был не только привлечен, признан виновным приговором суда, но и год с лишним пробыл в изоляторе. И лишь перед апелляцией на второй приговор на возраст осужденного обратил внимание сотрудник прокуратуры, — написал Виталий Буркин в своем Telegram-канале.



В начале апреля Верховный суд Башкирии отменил приговор и прекратил его преследование. К тому моменту мальчик провел в СИЗО 474 дня.



Адвокат мальчика подал заявление генпрокурору России Игорю Краснову и главе СКР Александру Бастрыкину. В заявлении он просил возбудить уголовное дело из-за того, что несовершеннолетнего отправили за решетку.