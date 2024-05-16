Суд арестовал учредителя компании-концессионера, сорвавшего строительство 6 школ в Новосибирске — видео

Отто Сопроненко был задержан силовиками 15 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу учредителя компании ООО «СБ Капитал», которая является концессионером по строительству шести школ в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, — говорится в сообщении ведомства.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Накануне, 15 мая, сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя компании-концессионера после того, как сроки строительства шести школ в Новосибирске были сорваны. Задержанный обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Установлено, что в декабре 2021 года Министерство образования заключило с подрядчиком шесть концессионных соглашений о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школ — в общей сложности на 5775 мест. Из федерального и областного бюджета выделялось 3,1 млрд рублей, которые концессионер освоил.



Срок завершения работ был обозначен на 16 февраля 2023 года, затем был перенесен на 20 декабря 2023 года, но снова сорван. В настоящее время готовность школ составляет от 13 до 22%, что повлекло ущерб государству в 3,1 млрд рублей.



Источник НГС сообщал, что задержан учредитель ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко.

