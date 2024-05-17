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Недвижимость Снесут здания в Первомайском и Советском районах: мэрия назвала адреса домов под КРТ — карта

Снесут здания в Первомайском и Советском районах: мэрия назвала адреса домов под КРТ — карта

Пока срок сноса зданий неизвестен

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Дома на семи улицах признали аварийными и подлежащими сносу

В Новосибирске снесут 41 дом, здания признали аварийными. Участки в Первомайском и Советском районах хотят в будущем отдать под КРТ (комплексное развитие территории). Мэрия города назвала НГС точные адреса домов.

Ранее на комиссии по КРТ рассмотрели шесть территорий, которые подлежат реновации, две из них предложили сами собственники, а четыре территории жилой застройки будут готовить к комплексному развитию. Мэрия хочет расселить 41 дом на улицах Новоселов, Стрелочной, Первомайской, Зональной, Инвентарной, на Старом шоссе и на Ветлужской.

По состоянию на начало мая на заседании межведомственной комиссии рассмотрели 41 многоквартирный дом для расселения.

До этого появилась информация о том, что дома расселят и в микрорайоне «Горский» в Ленинском районе, но собственники пока не обращались.

По данным пресс-центра мэрии, срок сноса домов еще не установлен.

В границах улиц Игарской и Фадеева уже запустили программу комплексного развития территории (КРТ), на месте восьми двухэтажных домов вырастет «миниполис» с высотками в 16–18 этажей класс комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом. К сносу первого дома приступали в октябре прошлого года.

На левом берегу Новосибирска, недалеко от монумента Славы, планируют снести два кирпичных дома. Из-за них ввели режим повышенной готовности.

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