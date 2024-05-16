В центре Новосибирска ограничат движение из-за Крестного хода — смотрим карту

Об этом сообщается в проекте постановления мэрии Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В центре Новосибирска планируется закрыть движения из-за проведения Крестного хода. Под ограничения могут попасть несколько городских улиц.



Об этом сообщается в проекте постановления, который опубликовали на сайте мэрии Новосибирска. Ограничения планируется ввести 26 мая.



— Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных средств 26.05.2024 на период сбора участников Крестного хода и проведения Крестного хода с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — сказано в документе.



Ограничения введут на участках улиц Советской, Гоголя, Крылова и других. В список также вошел Красный проспект, улицы Орджоникидзе, Вокзальная магистраль и Кирова — последняя по нечетной стороне.



Карта ограничений Источник: yandex.ru/map-constructor

— Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения общественного транспорта 26.05.2024 в период проведения Крестного хода, — указано в проекте постановления.



На сайте Новосибирской митрополии русской православной церкви сказано, что в городе 26 мая состоится Крестный ход, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Он пройдет в 12:00 часов из Вознесенского кафедрального собора к часовне во имя святителя Николая Чудотворца.

