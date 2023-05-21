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Тема дняНесколько тысяч православных вышли в центр города
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Несколько тысяч православных вышли в перекрытый центр Новосибирска — что сегодня происходит

Шествие закончится возле собора Александра Невского

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В крестном ходе принимают участие люди разного возраста

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В Новосибирске сегодня, 21 мая, проходит крестный ход. Он начался в 12 часов от Вознесенского собора. Православные собираются дойти до собора Александра Невского. Центр города перекрыли.

Как сообщили на сайте Новосибирской митрополии, крестный ход посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры.

Священники несут впереди крест

Священники несут впереди крест

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В крестном ходе принимают участие священнослужители и прихожане храмов, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, воспитанники воскресных приходских школ и православных гимназий, представители общественных организаций.

Вчера, 20 мая, сибиряков удивила огромная очередь у музея «Галерея времени». Перед входом в музей стояли около 100 человек.

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