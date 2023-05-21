Несколько тысяч православных вышли в перекрытый центр Новосибирска — что сегодня происходит

В Новосибирске сегодня,
Как сообщили на сайте Новосибирской митрополии, крестный ход посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры.
В крестном ходе принимают участие священнослужители и прихожане храмов, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, воспитанники воскресных приходских школ и православных гимназий, представители общественных организаций.
Вчера, 20 мая, сибиряков удивила огромная очередь у музея «Галерея времени». Перед входом в музей стояли около 100 человек.