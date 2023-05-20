Огромная очередь собралась в Заельцовском районе — что происходит

Огромная очередь собралась вечером 20 мая у музея «Галерея времени» на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Как сообщила корреспондент НГС Анастасия Медведева, сейчас перед входом в музей стоят около 100 человек.
— Очередь движется достаточно быстро, давки нет. Впервые решили побывать в этом музее, даже не ожидали, что соберется такая толпа, — рассказала НГС посетительница Наталья.
По словам нашего корреспондента, парковка полностью заполнена. На месте работает регулировщик, которые подсказывает, где новосибирцы могут оставить машину.
НГС собирает всё самое интересное о «Ночи музеев» в онлайн-трансляции. Наши корреспонденты уже побывали в Музее секса, Музее смерти и на других площадках.