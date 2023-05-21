Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за Крестного хода — смотрим карту

В Новосибирске сегодня, 21 мая, перекроют часть центральных улиц из-за Крестного хода.
Ограничения введут на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. В местах проведения Крестного хода могут исключить парковку автомобилей.
В 11 утра на час перекроют улицу Советская от Достоевской до Гоголя. Основные перекрытия придутся на промежуток между 12 и 14 часов. Красный проспект перекроют на участке от улицы Писарева до улицы Колыванской.
Также с 7 утра до 14 часов будет ограничена парковка в местах проведения Крестного хода. Как сообщают на сайте Новосибирской митрополии, Крестный ход начнется в 12 часов. Он посвящен Дням славянской письменности и культуры. Верующие соберутся у Вознесенского кафедрального собора и дойдут до собора Александра Невского.
До конца лета в Новосибирске ограничили движение транспорта на участках улиц Коммунистической, Революции, Дачной, Комсомольской и Красном проспекте. Это сделали из-за земляных работ.