freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняАйтишник уехал в Турцию и зарабатывает 800 тысяч
Все новости
Все новости

Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за Крестного хода — смотрим карту

Перекрытия начнутся в 11 утра

1 169

Дорогу ограничат возле метро «Красный проспект» и «Площадь Ленина»

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 21 мая, перекроют часть центральных улиц из-за Крестного хода.

Ограничения введут на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. В местах проведения Крестного хода могут исключить парковку автомобилей.

В 11 утра на час перекроют улицу Советская от Достоевской до Гоголя. Основные перекрытия придутся на промежуток между 12 и 14 часов. Красный проспект перекроют на участке от улицы Писарева до улицы Колыванской.

Также с 7 утра до 14 часов будет ограничена парковка в местах проведения Крестного хода. Как сообщают на сайте Новосибирской митрополии, Крестный ход начнется в 12 часов. Он посвящен Дням славянской письменности и культуры. Верующие соберутся у Вознесенского кафедрального собора и дойдут до собора Александра Невского.

До конца лета в Новосибирске ограничили движение транспорта на участках улиц Коммунистической, Революции, Дачной, Комсомольской и Красном проспекте. Это сделали из-за земляных работ.

По теме

ДорогиПроездКрестный ходКартаЦентр города
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter