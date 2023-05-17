Центр Новосибирска перекроют для движения во время Крестного хода — смотрим карту

В Новосибирске могут перекрыть центр города во время проведения Крестного хода, в том числе улицу Гоголя и Красный проспект. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
Временные ограничение и прекращение движения транспорта планируется ввести 21 мая. Они будут действовать во время сбора участников Крестного хода и его проведения.
— Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных средств 21.05.2023 на период сбора участников Крестного хода и проведения Крестного хода с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — указано в документе.
Ограничения введут на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. В местах проведения Крестного хода могут исключить парковку автомобилей.
На сайте Новосибирской митрополии русской православной церкви указано, что 21 мая в Новосибирске состоится Крестный ход, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Он пройдет в 12:00 от Вознесенского кафедрального собора к собору Александра Невского.
В начале мая в Новосибирске ввели ограничения движения транспорта во время подготовки и проведения Дня Победы. О том, как прошло событие, — в материале НГС.