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Центр Новосибирска перекроют для движения во время Крестного хода — смотрим карту

Ограничения введут на несколько часов

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Проект постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

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В Новосибирске могут перекрыть центр города во время проведения Крестного хода, в том числе улицу Гоголя и Красный проспект. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

Временные ограничение и прекращение движения транспорта планируется ввести 21 мая. Они будут действовать во время сбора участников Крестного хода и его проведения.

— Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных средств 21.05.2023 на период сбора участников Крестного хода и проведения Крестного хода с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — указано в документе.

Ограничения введут на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. В местах проведения Крестного хода могут исключить парковку автомобилей.

На сайте Новосибирской митрополии русской православной церкви указано, что 21 мая в Новосибирске состоится Крестный ход, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Он пройдет в 12:00 от Вознесенского кафедрального собора к собору Александра Невского.

В начале мая в Новосибирске ввели ограничения движения транспорта во время подготовки и проведения Дня Победы. О том, как прошло событие, — в материале НГС.

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