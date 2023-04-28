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Центр Новосибирска перекроют для репетиции парада — показываем на карте, когда и где

Улицы перекроют из-за репетиций и проведения парада, возможность парковаться ограничат

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Движение перекроют для проведения репетиций парада, а на 9 Мая центр почти полностью станет пешеходной зоной

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Центр Новосибирска перекроют для репетиции и проведения парада. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Репетиции пройдут вечером 5 мая и утром 7 мая, а 9 мая практически вся центральная часть города с раннего утра и до позднего вечера станет недоступна для автомобилистов. Закроют и входы на станцию метро «Площадь Ленина».

Кроме того, на время проведения празднования и репетиций нельзя будет припарковать машину:

5 мая — с 07:30 до 22:30, 7 мая — с 07:00 до 13:00 и 9 мая — с 07:00 до 13:00:

  • на площади Ленина;
  • на Ядринцевской от Красного проспекта до Каменской;
  • Мичурина от Фрунзе до Орджоникидзе.

8 мая с 08:00 до 18:00 — на Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской.

9 мая — 07:00 до 23:00:

  • на площади Ленина;
  • на Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина.

Также 9 мая будет недоступен технический проезд от площади Инженера Будагова до парковки у здания на Обской, 2.

Ранее НГС писал о том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске 9 мая 2023 года.

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