Центр Новосибирска перекроют для репетиции парада — показываем на карте, когда и где

Центр Новосибирска перекроют для репетиции и проведения парада. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



Репетиции пройдут вечером 5 мая и утром 7 мая, а 9 мая практически вся центральная часть города с раннего утра и до позднего вечера станет недоступна для автомобилистов. Закроют и входы на станцию метро «Площадь Ленина».